Una mujer quiso escapar del Regional, abandonando a su bebé recién nacido

Hoy 07:57 -

Un hecho insólito tuvo lugar esta madrugada en el hospital Regional, cuando una mujer mayor intentó retirarse sin su hijo recién nacido. Al ser descubierta, manifestó que no quería al bebé y que no contaba con los medios para afrontar su crianza.

Todo ocurrió en los primeros minutos de hoy, cuando un oficial de Infantería que trabajaba en la guardia informó que una mujer de apellido Roldán (42), quien momentos antes había dado a luz y que llegó desde La Banda para ser examinada, quería retirarse abandonando a su bebé.

Al ser entrevistada por el uniformado, manifestó que reside sola, que no tiene familia y que no quiere hacerse cargo del bebé ya que no cuenta con dinero para mantenerlo. Además dijo que no sabía que estaba embarazada y que cuando dejo de menstruar, pensó que le había llegado la menopausia.

La mujer contó también que alrededor de las 22.30 se encontraba en su casa del barrio El Cruce, cuando de repente sintió dolor de estómago, fue al baño y dio a luz al bebé. Fue trasladada al hospital en donde se comprobó que el pequeño, que pesó 3,420 kilogramos, se encontraba en perfecto estado y se les otorgó el alta a ambos.

Como la mujer se resistía a llevar al bebé, se dio intervención al fiscal de turno para que se determinen los pasos a seguir.