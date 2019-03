Separaron a un docente por pedirle fotos desnuda a una alumna de Medicina

Fotos Matías Perli.

En las últimas horas, Matías Perli, profesor ayudante en la cátedra de Inmunología de la facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, fue separado de su cargo luego de ser acusado de acoso sexual por varias alumnas de la carrera.

Una joven aseguró que el individuo le pidió fotos desnuda a través de las redes sociales y realizó la denuncia correspondiente en el Departamento de Género y Abordaje Inclusivo. Esto motivo a que otras alumnas lo denunciaran y contaran los momentos incómodos que les tocó vivir con Perli.

El individuo le pidió las fotos cuando ella tenía 17 años, y a pesar de la negativa, volvió a insistir poco después. “Ahora que ya tenés 18 me podes mandar las fotos”, le dijo Merli.

“En el día de hoy, me he enterado que un ayudante integrante de nuestro cuerpo docente, ha sido denunciado por violencia de género. En función de estas denuncias, he decidido apartar al docente en cuestión, a partir del día de la fecha, de toda actividad docente en nuestra materia. Esta decisión marca un precedente que será aplicado, sin atenuantes, en todo caso de denuncias que involucren a miembros de nuestro equipo docente”, expresó Jorge Geffner.