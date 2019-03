FÚNEBRES | 28 de marzo de 2019

28/03/2019 -

FALLECIMIENTOS

Isabel Victoria Ulla de Pereiro

Roque Gabriel Quiroga (Atamisqui)

Oscar Alberto Aguirre

Héctor Hilario Rojas

Daniel Osvaldo Verón (Silípica)

Lidia Filomena Farías

Isolina Ojeda (La Banda)

Angela Mercedes Chavaza de Gorosito (Bandera)

AGUIRRE, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/19|. Su esposa Norma, sus hijas Valeria y Carolina, sus nietas Milagros y Sofia, hermanos, primos, sobrinos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Piedad 9 hs el cortejo partirá de La Plata 162. Cob. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

AGUIRRE, OSCAR ALBERTO (Mosito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/19|. Hoy con tu gracia te lo entrego Señor; acepto que sea inmensamente feliz contigo y todos los santos; permítele recorrer con María las luminosas praderas del cielo. Gracias Señor por el tiempo que lo tuvimos con nosotros, y ayúdanos a vivir bien esta vida para rencontrarnos un día en la fiesta del amor. Su hermana Lela, sus sobrinos ahijados Walter y Norma participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs cemet. La Piedad.

AGUIRRE, OSCAR ALBERTO (Mosito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/19|. Su vida en este mundo ha terminado ya; recíbelo en el paraíso en donde no hay dolor, lágrimas ni penas sino únicamente paz y alegría con Jesús tu Hijo y con el Espíritu Santo para siempre. Su hermana Kiki, sus sobrinos Luis y Mariela, sus sobrinos nietos Pilar y Leandro participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy 9 cemet. La Piedad.

AGUIRRE, OSCAR ALBERTO (Mosito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/19|. Dios Padre a ti acudo suplicando me ayudes aliviar este dolor que embarga mi alma por la partida de mi hermano. No dudo que ya se encuentra junto a ti gozando de una mejor vida donde no hay llanto ni dolor. Su hermano Carlos Churo Aguirre, su hermana política María, sus sobrinos María Eugenia, Lorena, Lucas y Noelia, sus sobrinos políticos y sobrinos nietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs cemet. La Piedad.

AGUIRRE, OSCAR ALBERTO (Mosito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/19|. Señor mira mi llanto con el te ofrezco mi alma para que lo purifiques con tu preciosísima sangre y lo lleves al cielo prometido por el amor que nos has tenido. Su hermana Julia, sus sobrinos Germán Deborah, sus sobrinos políticos Ivana y Álvaro, sus sobrinos nietos Mía, Candela, Morena e Isabella, su hermano político José Villarruel participan con dolor su fallecimiento.

AGUIRRE, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/19|. Señor tú los has llamado a gozar de tu presencia recíbelo en tu Reino de Paz y felicidad; y guía nuestros pasos para que un día nos reunamos con El ante ti. Su hermana Dina, su hermano político Mario, sus sobrinos Jorge y fllia; Fernanda e hijo; Franco e hijo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, OSCAR ALBERTO (Mosito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/19|. ¡Oh buen Jesús mira con misericordia el alma de mi hermano, escucha nuestra oración y concédele gozar de tu paz y felicidad eterna. Su hermano Hugo, su hermana política Adriana, sus sobrinos Puchi, Claudio, Gustavo, Yesica, Ivana, sus sobrinos políticos Paola, Gabi y Lucas y sobrinos nietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs cemet. La Piedad.

AGUIRRE, OSCAR ALBERTO (Mosito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/19|. No he muerto solo me fui antes y no quiero me recuerden con lagrimas, como quien no tiene esperanzas, sino con fuerza, fe, sonríete y feliz; mi presencia ser hará sentir en la casa que tanto compartimos, seré la briza que rondara la mesa y un dulce y alegre recuerdo. Perdón a todos, tome uno de los trenes anteriores y se me olvido decirles ...no he muerto solo me fui antes. Su hermano político Juan Carlos Sueiro Fernández, sus sobrinos Ing. Ramón Suiero Fernández y flia; Cesar y flia; y Erika participan con dolor su fallecimiento.

AGUIRRE, OSCAR ALBERTO (Mosito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/19|. "Puedes llorar porque se ha ido o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver o puede estar lleno del amor que compartisteis. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío, dar la espalda o puedes hacer lo que a él o ella le gustaría: sonreír, abrir los ojos, luchar, amar y seguir. Su prima hermana Lidia Aguirre, su sobrina Carla Agustina Rodríguez Aguirre participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, OSCAR ALBERTO (Mosito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/19|. Polvo, barro, sol y lluvia es camino... millares de peregrinos y más de un millar de años. Peregrino ¿quién te llama?; ¿Qué fuerza oculta te atrae?. Ni el campo de las estrellas ni las grandes catedrales la fuerza que a mi me empuja, la fuerza que a mi me atrae no se explicarla ni yo¡¡ solo El de arriba lo sabe!!. Peregrino llegaste a tu destino. Sus sobrinos y ahijados Walter D. Rodríguez y Norma Herrera participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, OSCAR ALBERTO (Mosito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/19|. Ábrele las puertas Señor ya está ante ti y permítele gozar de tu cielo prometido donde no existe dolor ni tristeza, solamente tu paz y eterno amor. Su tía y madrina Ofelia del Valle Díaz de Ramírez participa con profundo dolor su partida.

AGUIRRE, OSCAR ALBERTO (Mosito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/19|. Te despedimos con dolor pero recordando los hermosos momentos vividos en nuestra familia. Que Dios te reciba en la gloria y haga brillar tu rostro ante ti. Su tía Ofelia del Valle Díaz de Ramírez, sus hijos Estela y flia (a); Hugo y flia; Teresita y flia; Pedro y flia; Andrea y flia; participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, OSCAR ALBERTO (Mosito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/19|. Te has ido pero no de nuestro corazón, te recordaremos con mucho cariño para que vivas eternamente hasta pronto primo. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Descansa en paz. Sus primos Tato, Ana, Negro, Luisa y Santiago, sus sobrinos Paula, Hernan, Cecilia y respectivas familias participan con hondo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, OSCAR ALBERTO (Mosito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/19|. "Saporiti, hoy acongojado debo decirte adiós, hermano del corazón. Te vas de este mundo sabiendo que eras el último amigo de esa magnífica infancia que vivimos, luego nuestra adolescencia, juventud y madurez. Recuerdo de las siestas calurosas, que nos escapábamos para darnos un chapuzón en el canal con la honda colgada al cuello como collar, o al río en esos días de ensueños y de travesuras propias de la temprana edad. Recordábamos en las charlas, que en nuestra pubertad, unidos, le hicimos una gambeta a la pobreza y salíamos a bailar o al cine y la consigna era "o todos o ninguno" y así pasamos de la juventud a la madurez, y nunca un disgusto entre nosotros. Yo te admiraba y respetaba porque eras un tipo derecho, trabajador desde niño, responsable. Aunque me duela el alma celebro que Dios se acordó de vos, porque no merecías sufrir tanto ante esa cruel enfermedad a la que enfrentaste con coraje y valentía, sin una queja. Hoy, ya estarás ante tu Madre, la Virgen del Valle, de la cual eras ferviente devoto y durante más de 50 años supiste peregrinar en bicicleta. Seguramente Ella te cobijará y te dará la paz que no tuviste en la vida terrenal. Hermano "Saporiti", ya caminas por los senderos del cielo, junto a tus seres queridos y a los amigos que nos precedieron, y con seguridad, andarás formando un cuadrito y armando una canchita para jugar al fútbol, otra de las pasiones que compartimos. Hoy te vas y te llevas pedazos de mi infancia. El viento fragil del tiempo secará mis lágrimas, pero siempre te recordaré con cariño, como el último amigo de mi niñez. Descansa en paz hermano. Hasta que volvamos a encontrarnos. Lucho Quadrelli y familia participa con profundo dolor su fallecimiento.

BELTRÁN, HÉCTOR ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. "Bienaventurados los de Corazón puro porque de ellos es el reino de los Cielos". Sus hijos Juan, Daniel, Mercedes, Lilian, Stela y Carolina, nietos Erika, Maribel, Maximi, Kevin,, hijas pol. Faviana y ana, hnos, Mercedes, Sonia, Emilio, Miguel y demás familiares. Hasta pronto volvernos a ver. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Los Flores.

BELTRÁN, HÉCTOR ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Sus hijos Juan, Daniel, Mercedes, Lilian, Marilin, Carolina, hijos pol. nietos y demás fliares. participan el fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BELTRÁN, HÉCTOR ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. "Señor ya está ante ti recíbelo en tu reino". Su hermana Mercedes, cuñado Lito, sobrinos Reina, Caro, Walter, Natalia e Iván y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHARRIOL, OLGA BEATRIZ DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/19|. Humberto ( Titi) Floridia y Lucy de Floridia y flia., Amanda de Pulvett y flia. participan con dolor el fallecimiento de la hermana de nuestro vecino y amigo Jorge Charriol y flia. Elevan oraciones en su memoria.

FARÍAS, LIDIA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/19|. Sus hijos Jorge, Noemí, Roque, Favian, Javier, Juan, Diego, h. políticos Norma, Roque, Fani, Sonia, Débora, Lorena, Claudia, nietos bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio de San Benito Dpto. Capital SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA LA PLATA 162 TEL 4219787.

GALLARDO, RAÚL HUMBERTO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Gracias por su amistad, como jefe y excompañero de trabajo del I.P.V.U. Te recordaremos por siempre. Francisco Marcelo Argañarás (Cortito) y flia. participa su fallecimiento con dolor y acompaña a su flia.

GALLARDO, RAÚL HUMBERTO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Juan Cristina y esposa María Estela Laitán participan su fallecimiento y elevan oraciones por la resignación de Beatriz y flia.

GALLARDO, RAÚL HUMBERTO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Su amigo de toda la vida Edy Llapur, su hermana Blanca acompañan con dolor la irreparable pérdida.

GALLARDO, RAÚL HUMBERTO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Sus consuegros Pedro Rafael Carrizo y Maria Haydée Toloza, sus hijos Lourdes, Huerto, Marisol, Angi y Fernando, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GALLARDO, RAÚL HUMBERTO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Desean que descanse en paz. Sra. Maria Elena Herrera de Flores y sus hijos Carlos Eduardo, Raul Humberto, Monica Viviana Flores, Nicolas Gallardo y Candela, y Pedro Guzmán y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GALLARDO, RAÚL HUMBERTO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Te despido con tristeza estimado amigo del oficio y vecino, Descansa en paz querido arquitecto, y brille para ti la luz que no tiene fin. Mi sentido pésame por la perdida irreparable de la Sra. Beatriz y sus hijos. Ing. José Repenzki.

GALLARDO, RAÚL HUMBERTO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Rosa Llugdar y Giselle Juárez, acompañan con profundo dolor a su amigo Martin y a toda su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones y brille para él la luz que no tiene fin.

GALLARDO, RAÚL HUMBERTO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Pedro Basualdo, Maria de los Angeles Cosci de Basualdo, sus hijos Amalia, Federico, Maria Alicia, Ana Cecilia, sus hijos políticos Miguel Abate y Magdalena Rodríguez, participan su fallecimiento y acompañan con oraciones a su familia.

GALLARDO, RAÚL HUMBERTO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Arq. Carlos Azar, su esposa Lilia Maldonado, sus hijos Cecilia, Felipe y Carlos y familia, participan con profundo pesar el fallecimiento de su querido amigo y colega Raúl. Acompañan con inmenso dolor a su esposa, hijos y nietos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GALLARDO, RAÚL HUMBERTO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Gustavo Abutti, su Sra. Marina, sus hijos Martin, Mariángeles, Lali y nietos, participan su fallecimiento y envían sus condolencias a su familia.

GALLARDO, RAÚL HUMBERTO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Los amigos de su hija Verónica,; Sandra Di Piazza, Marina Quianelle y Victor Soria, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

GALLARDO, RAÚL HUMBERTO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Prof. Nilda Geretto y sus compañeras del Taller de Italiano, acompañan a Beatriz y familia en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GALLARDO, RAÚL HUMBERTO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Rolando E. Smith, Marta Lascano y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de su amigo y compañero Negro. Acompañan a su flia. en estos dolorosos momentos.

GALLARDO, RAÚL HUMBERTO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Edgardo Gavilán, su esposa Nilda Arriazu, sus hijos Maximiliano y Rodrigo, participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecino y amigo Raul. Elevan oraciones en su querida memoria.

HERNÁNDEZ DE ARAGÓN, DELIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/3/19|. Gringa Cinquegrani Arnoux Abalos y su hija Marianela participan su fallecimiento y expresan sus condolencias a su hijo Juan Manuel y flia. Que el Señor le dé la Gloria de un eterno descanso.

HERNÁNDEZ DE ARAGÓN, DELIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 22/3/19|. Lamentamos su inesperada partida y acompañamos a su querida familia en estos momentos de mucho dolor. María Eugenia Garay, Marta Garay y sus respectivas familias.

KURÁN, MARI ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Sus hijas Silvina y Patricia, su hijo político Félix; su nieto Ignacio, su nieta política y su bisnieta Jazmín participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan una oración en su memoria.

KURÁN, MARI ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Sus sobrinos Zully Raed, Gringo Lescano, Aldo y Gimena, Lorena y Sandro y sus respectivas flias. y Pily Kurán acompañan a sus hijas en este momento de dolor y que su alma descanse en paz.

KURÁN, MARI ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Te recordaremos por siempre unidos en nuestros corazones. Tus vecinos de toda la vida de calle Absalón Rojas: Elena de Gorosito, Negrita Salvatierra, fli Salvatierra, Dr. Raúl Cristofili, Lidia de Rizo Patron, Juan Ruiz, Ani Postigo de Gómez; Prof. Roberto Arévalo, Dra. Julia Santillán, Michel Sayag Correa y flia; Silvia y Yusi Roldan y flia; Roberto Jalaf; María Maidana; Graciela Llugdar y flia; Doris Díaz Jugo y flia; Celia y Teresa Méndez; Julián Figueroa, Nicolás Garnica, Facundo Ríos, Carlos Miranda y flia; participan con profundo dolor su fallecimiento.

KURÁN, MARI ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Las amigas de su hija Sylvina: Mary Fadel, Lucrecia De La Cruz, Adriana Silvetti, Cira Guimard, Sissi Costas, Liana Soria, Carlos Martinez, Maru Garay, Dora Corvalan, Ely Casadey, Rita Peretin y Tere Fernández participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

KURÁN, MARI ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Tu partida me destroza el alma, amiga querida, pero sé que me acompañarás siempre. Que Jesús te reciba en sus brazos y brille para ti la luz divina. Dory Díaz Jugo y flia.

KURÁN, MARI ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Rosa T. Neirot y su hija Marta (ausente) participan el fallecimiento de la tía Mari de Abud, y ruegan oraciones en su memoria.

KURÁN, MARI ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Chara F. Miguel y familia participa con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

KURÁN, MARI ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Pascual Alberto Llugdar, su esposa Bibi e hijas participan y acompañan a sus fliares en este triste momento. Rogando por el descanso eterno.

KURÁN, MARI ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. El dolor invadió mi corazón, ante tan triste noticia, mi querida Mary, la amiga, la vecina siempre presente, la tía de mis hijos, mi casi mamá, no pude despedirme de usted y eso aumenta aún más mi tristeza, pero doy gracias a Dios poder conservar en mi corazón recuerdos de tantos momentos compartidos y todo el cariño profesado mutuamente. Teresita Gubaira, Pedro Castaño, Lea, Ceci y Dai acompañamos a Silvina, Patricia y sus respectivas familias en tan irreparable pérdida, rogando a Dios consuele sus corazones. Elevamos oraciones por su eterno descanso participando con profundo dolor su partida.

LLUGDAR DE SIERRA MÉNDEZ, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/19|. " Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor, porque Dios abrirá las puertas del cielo para ellos. Señor ya está ante tu casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno". Ricardo Héctor Manzur y familia participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan cristiana resignación a cada uno de ellos y una oración en su memoria.

LLUGDAR DE SIERRA MÉNDEZ, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/19|. La amiga de su familia Delia Yolanda Saieg de Ulman, acompaña a sus hijos Norma y Hugo en tan irreparable pérdida. De Dios viene toda resignación.

RODRÍGUEZ, ELISEO HUGO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Su esposa: María Elena Leal Archetti, sus hijos: Fernando Eliseo, Andrea Carolina y Paula Verónica, sus hijos pol.: Mariela Moreno, Jorge Núñez y Julio A. Bravo, sus nietos: Julieta, Verónica, Lucía y Eliseo, part. su fallec. Sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Piedad. EMPRESA ANICETO. GUBAIRA E HIJO.

RODRÍGUEZ, ELISEO HUGO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Su hermana pol. Elvira, sus sobrinos Guido y Gustavo y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, ELISEO HUGO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Su hermana política Cleofe Rina Vidal, sus hijos Dante Anibal Rodriguez y Carina Judith Rodríguez participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

RODRÍGUEZ, ELISEO HUGO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Darío Santiago Nassif, Celeste Mines y sus hijos Guadalupe, Lautaro y Alfonso, participan con dolor el fallecimiento del entrañable amigo y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, ELISEO HUGO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Mariano Leiva Cinquegrani, Belén Giuliano y su hijita Lucía participan con hondo pesar el fallecimiento del muy querido y viejo amigo, Don Chicho acompañan con afecto a su hijo Fernando, su mamá Leni y flia. Que el Cielo lo reciba para descansar en paz.

RODRÍGUEZ, ELISEO HUGO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Gringa Cinquegrani Arnoux Abalos y flia. participan su fallecimiento, haciendo llegar a su esposa e hijos las expresiones del más profundo pesar en tan sentida pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, ELISEO HUGO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin, su alma descanse en paz. Amén". Dr. Jorge Raúl Abdala, Rosa Angélica Silighini y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del gran amigo Chicho, gran compañero junto con su esposa de charlas, reuniones y viajes placenteros. Elevan oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ, ELISEO HUGO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Luis Alberto Coronel, su esposa Graciela Bravo de Coronel participan con dolor el fallecimiento del esposo de la querida amiga Lenny. Ruegan a Dios pronta resignación para ella, sus hijos Fernando, Andrea y Paola y nietos. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, ELISEO HUGO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Adriana y Sonia amigas de su hija Paola, acompañan con profundo dolor este difícil momento, pidiendo pronto consuelo para ella y toda su flia.

RODRÍGUEZ, ELISEO HUGO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Su consuegra Cristina Donzelli, sus hijos Julio, Claudia, Fernanda y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, ELISEO HUGO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Anahí Chamorro de Amadey, sus hijos Raúl, Carla, Mariano y Carina y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, ELISEO HUGO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Polo Aza, su esposa Lelé Trabb, Mirta Trabb y demás familiares, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, ELISEO HUGO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Querido amigo Chicho, queda e nosotros tu presencia alegre, Sagaz, Dinámica y siempre con fino humor. Descansa na paz. Olga Correo de Álvarez, Raquel y Carmelo Falcione, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, ELISEO HUGO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Chicho. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Te desean Tota, Romi y flia., Mariana y flia., Sonia y flia., Alicia y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, ELISEO HUGO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Sus amigos Carlos Llebeili y Sra., y Mirta Llugdar, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ, ELISEO HUGO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Claudia, René y familia, acompañan con profundo dolor el fallecimiento del padre de Paola. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, ELISEO HUGO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Las Palometas., acompañan con profundo dolor en este difícil momento, pidiendo pronto consuelo para toda su flia. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, ELISEO HUGO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Gaspar Orieta, Claudia Mattar e hijos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, ELISEO HUGO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Tu partida que acontece en este día nos acongoja y provoca mucha tristeza porque fuiste el gran amigo en nuestras vidas, que compartió con nosotros momentos triste y alegres ¡ Un ser Especial ! si nuestros ojos no pueden verlo sea, siempre el objetivo de nuestros recuerdos, si no podemos hablar con él jamás dejemos de hablar de él. volveremos un día a verlo, pues nuestra esperanza esta llena de inmortalidad. Acompañamos en su dolor a la querida Leny, hijos y nietos. Horacio Coria, Martha Herrera, sus hijos Gabriela, Luis y Álvaro Yague Herrera y respectivas flias., Carlos y Marcelo Coria Aza, participan su fallecimiento.

RODRÍGUEZ, ELISEO HUGO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Alva Pavón de Escontrela y sus hijos Pablo, Andrea, Fabiana y Fernanda y sus respectivas familias acompañan con dolor a la familia Rodriguez.

ROJAS, HÉCTOR HILARIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Sus hijos Luis, Héctor, Victoria, Mercedes, Alejandra, hijo político Graciela, su hermana Ana, Ramón Rojas y flia. sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. Cob. Caruso Cia. Arg de Seguros S.A.SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

SUÁREZ, TEODORO DESALIN (LIN) (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/19|. Corocho Tévez, su esposa Fany Filippini, sus hijos Luján y Gonzalo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SUÁREZ, TEODORO DESALIN (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/19|. Santiago Nassif, Celeste Mines y sus hijos Guadalupe, Lautaro y Alfonso, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ULLA DE PEREIRO, ISABEL VICTORIA (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/19|. Diego Jiménez, María Alejandra Cerro y Dieguito, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ULLA DE PEREIRO, ISABEL VICTORIA (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/19|. Celeste Mines, su esposo Santiago Nassif participan con dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra amiga Andrea y ruegan oraciones en su memoria.

URTUBEY, GUSTAVO EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/3/19|. Horacio Renato Alfano (A), y sus padres participan con profundo dolor el fallecimiento del tío Tato de corazón y hacen llegar sus condolencia a su esposa Pila, hijos, nietos y demás familiares. Elevemos oraciones en su memoria.

GEREZ, FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 23/3/19|. Brille para ella la luz que no tiene fin. Cacho Bonifetto, Marcela Bonifetto y Rosa Noriega, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposo Coco Toledo, sus hijos, nietos y demas familiares. Rogamos oraciones en su querida memoria y consuelo para su familia.

OJEDA, ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/19|. Sus hijos Zulma y Roberto Farez, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio la misericordia de Soler y San Carlos S/V SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

OJEDA, ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/19|. Su hermana pol. Irma Carabajal de Ferez, sus sobrinos Mecha, Chochi, Gringa y Marcelo Zanni y sus respectivas flias. participan su fallecimiento y elevan plegarias al Altísimo por el eterno descanso de su alma.

OJEDA, ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/19|. Sus hermanos pol. Mirna Ferez y Rubén Durán, sus sobrinos Silvina y Guillermo, Fernando y Mateo, participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando al Señor la colme de bendiciones.

OJEDA, ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/19|. Tía que el Señor te reciba en su reino y goces de la felicidad eterna. Su sobrina Megui Chilio e hijas María Gracia y Meli participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAVAZA DE GOROSITO, ÁNGELA MERCEDES ( Titi) (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/19|. Sus hijos Carlos y Oscar y sus respectivas familias participan su fallecimiento ocurrido a los 93 años en Carmen de Patagones. Sus restos son trasladados a esta localidad y recibirán cristiana sepultura a las 11 horas en el cemet. San Salvador de Bandera.

CHAVAZA DE GOROSITO, ÁNGELA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/19|. Su nieto Oscar Edgardo Gorosito y familia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Bandera, Dpto. Belgrano.

CHAVAZA DE GOROSITO, ÁNGELA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/19|. Sus nietos Marilen Gorosito y Ramiro Pena participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Bandera, Dpto. Belgrano.

CHAVAZA DE GOROSITO, ÁNGELA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/19|. Lelita Bosque y Lelia de Bosquez participan con dolor su fallecimiento, acompañan a la familia en este doloros momento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Bandera, Dpto. Belgrano.

CHAVAZA DE GOROSITO, ÁNGELA MERCEDES ( Titi) (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/19|. Marta Sánchez y familia acompañan a sus hijos Carlitos y Churito en este triste momento y elevan una oración en su querida memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

LUNA, MARCO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció el 26/3/19|. Compañeras y amigas de su esposa Yudith: Nancy Chazarreta, Silva Leguizamón, Edy de Ugozzoli, Anita Gómez y Noris Salomón participan con profundo dolor su partida a la Casa del Señor. Ruegan por su eterno descanso y acompañan a sus familiares con oraciones.

LUNA, MARCO ANTONIO (q.e.p.d) Falleció el 26/3/19|. Luis Ovejero, Benjamín Ibáñez y Mariano Juri participan con dolor el fallecimiento del esposo de su compañera de trabajo Judith.

QUIROGA. ROQUE GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Su esposa Yeba,sus hijos Pablo,Alan, sus hermanos Rosi, Mari, Domi, Pepe, Victor, Beto, Cuñados y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Guanaco Sombreado Dpto. Atamisqui.SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

SEQUEIRA, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/19|. Los equipos directivos de los Jardines de Infantes provinciales: Nº 802 "Quilla Atun"; Nº 115 "Bichito de Luz"; Nº 64 "Walt Disney y Nº 104 "Evita" participan el fallecimiento de la hermana de la supervisora Lic. Blanca Juárez. Ruegan a Dios la reciba en su Reino y le de paz y consuelo a su familia.

SILVA, CARLOS MARCELO (Lalo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/19|. Sus sobrinas Leisa y Nancy participan su fallecimiento y acompañan con oraciones a Patricia y Mauro. Ruegan oraciones en su memoria.

VERÓN, DANIEL OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/19|. Sus hermanos Andrea, Hector, Hugo, su tío Pedro, primos, sobrinos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy en horas de la tarde en el cementerio de villa Silipica Cob. Caruso Cia Arg de Seguros SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787

Invitación a Misa

ARIAS DE DOMÍNGUEZ, SANDRA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/19|. ¡Buen viaje amor! Así te recordaré, llena de alegría, locura, amor y dispuesta a dar a los demás a veces hasta lo que vos no tenías, esa era tu forma de ser. Fuiste un ser especial en la tierra y ahora lo serás en el Cielo y desde ese lugar seguirás transmitiendo tu paz al corazón de los que te queremos. Una flor se marchita, una lágrima se evapora y una oración la recoge Dios. Su esposo Luis Domínguez, sus hijos y nietos del corazón agradecen a amigos y a la promoción 84 del Colegio Belén "5 Sensación" e invitan a la misa a realizarse hoy en la Pquia. Santa Rita a las 20 hs. con motivo de cumplirse 9 días de su pérdida. Rogamos una oración en su memoria.

HARO JEREZ, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/18|. María Rosa Pece, sus hijos Maria Dionisia, Ana Isabel, Eugenia Angela, Maria Rosa y Rodrigo Haro Pece y respectivas familias y sus hermanas Angela y Paca Haro Jerez y respectivas familias invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento.

PAZ DE SILVENSES, JILDA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/19|. "El que cree en mi, anuqué muera, vivirá". Sus hijos Alcira, Rafael, Gilda, Cristina y Amelia Silvenses, hijos políticos Silvia Cuello y Hugo Santucho, sus nietos y bisnietos invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20.30 hs en Pquia. Sgdo. Corazón de Jesús, con motivo de recordarse un mes de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su querida memoria.

PONCE, ANDRÉS LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/19|. Su hijo Dr. Andrés Ponce, su hija política Dra. Mercedes Jaime, sus nietos, Agustín, Francisco, José Gabriel, invitan a la misa a llevarse a cabo el 28/3/19 en la iglesia Catedral Basílica a las 20.30 hs . Elevan una oración en su memoria.

PONCE, ANDRÉS LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/19|. Su hija Miryam Estela, su nieta Milagros, invitan hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica. Elevamos una oración en su memoria.

PONCE, ANDRÉS LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/19|. Su madre, su esposa, sus hijos, su hija política, sus nietos, sus hermanos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en la iglesia Catedral Basílica al cumplirse un mes de su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

PONCE, ANDRÉS LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/2/19|. Su madre Olimpia, sus hermanos Raúl, Fidelia y Mirta, su sobrina María Cecilia y flia; cuñado Luis Núñez y demás familiares invitan a la misa a llevarse a cabo hoy a las 20 hs en Catedral Basílica al cumplirse un mes de su fallecimiento. Elevan una oración a su memoria.

SEÚ, ELVA BEATRIS (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/19|. "Jesús, recíbela en tus brazos". El Centro de Jubilados y Pensionados de Docentes Privados, invitan a la misa al cumplirse los nueve días de su fallecimiento. Pidiendo a dios por su eterno descanso, en la parroquia San José del Bº Belgrano hoy a las 20,30 hs. Se ruega una oración en su memoria.

CORREA DE CARABAJAL, ZITA (q.e.p.d.) Falleció 18/3/19|. Su hijo Demi Carabajal, sus nietos Nicolás, Ulises, León, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Cristo Rey, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

CORREA DE CARABAJAL, ZITA (q.e.p.d.) Falleció 18/3/19|. Su hija Valeria Carabajal, Alexis, Florencia, Facundo, Gracielita, Roxana, Artan, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia Cristo Rey, al cumplirse 9 días de su partida al Reino Celestial.