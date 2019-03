Insólito: Tuvo gemelos de distintos padres

Hoy 09:15 -

Una mujer, de la ciudad china de Xiamen, dio a luz a gemelos y luego de realizar un análisis genético, para demostrar la paternidad de ambos como parte de los estudios de rutina ante el registro civil, descubrió que uno de los bebés era hijo de su marido y, el restante, de su amante. El caso que causó conmoción en el país oriental y fue divulgado por el Centro de Autenticación Judicial de Xiamen.

Al llegar los resultados, descubrieron que ambos bebés compartían el ADN con su madre pero uno de ellos no era compatible con su padre. En primer lugar, la mujer acusó a su marido de haber falseado los imágenes pero, finalmente, aceptó que había tenido sexo con otro hombre.

"Por supuesto que quiero a mi hijo, pero no tengo ganas de criar al hijo de otro", dijo el padre al diario chino Strait Herald.

Desde el Centro de Autenticación Judicial Fujian Zhegtai manifestaron que se trata de un extraño caso conocido como "superfecundación heteropaternal". La directora del establecimiento agregó: "Es un hecho raro. Son gemelos fraternales, de dos óvulos distintos. Para que se de, la mujer debe tener relaciones sexuales con ambos hombres con pocos días de diferencia".

Detalló: "Normalmente, cuando se produce el embarazo, el organismo suele bloquear la liberación de más óvulos. Sin embargo, a veces esto no ocurre. Por lo tanto, un nuevo óvulo puede ser fecundado. Si lo es por el mismo padre, se lo denomina superfecundación homoparental".

