VIDEO | Mirá el baile de Marc Márquez tras el triunfo en Las Termas

Hoy 16:10 -

Finalizado el Gran Premio de MotoGP, Marc Márquez se fue a festejar con sus fanáticos en la tribuna y sobre la protección de neumáticos hizo el baile viral conocido en las redes sociales como “Swish, swish”.

Mirá el video.

The master and the apprentice



Do you think @marcmarquez93 is happy with his #ArgentinaGP victory? #MotoGP pic.twitter.com/l5kXqatUII