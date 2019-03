VIDEO | El "wheelie" de Valentino Rossi que hizo delirar a los fans

Hoy 16:15 -

El múltiple campeón mundial de la categoría, Valentino Rossi, quedó en la segunda posición a poco más de 9 segundos del español Marc Márquez, pero eso no le impidió brindar un espectáculo ante los miles de fanáticos presentes.

Fiel a su costumbre, puso su Yamaha sobre una rueda e hizo el clásico “wheelie” para saludar a sus fans. Mirá el video.

The Doctor secures 2nd place on THE LAST LAP! @ValeYellow46 nicks it from @AndreaDovizioso as he is demoted to a 3rd place finish! #ArgentinaGP pic.twitter.com/Pmy1fpRDQQ