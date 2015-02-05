CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de abril de 2019

A LAS 21:30 MINUTO PARA GANAR

04/04/2019 -

CANAL 7

08:00 DEBATE ABIERTO

08:30 NICK JR.

09:00 MORFI TODOS A LA MESA

11:30 TÓMBOLA MATUTINA

11:45 EL PRECIO JUSTO

13:00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13:15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14:00 SORTEO DE MONOFECHAS

14:10 TÓMBOLA VESPERTINA

14:30 CORTÁ POR LOZANO

16:30 LAZOS DE SANGRE

18:00 HUÉRFANAS

19:00 ELIF

20:00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21:30 MINUTO PARA GANAR

22:00 MI VIDA ERES TÚ

22:30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22:45 MI VIDA ERES TÚ (CONTINUACIÓN)

23:45 CAMPANAS EN LA NOCHE

01:00 STAFF

01:15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 FESTIVAL DE COCINEROS

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA

COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TICKET AL SHOW

16.00 PARA TODA MUJER - VIVO

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TORNEO REGIONAL: UNIÓN

SANTIAGO VS. GENERAL MANUEL

BELGRANO

20.30 DALE FERRO

21.00 EL PODIO

22.00 BÁSQUET POR EL 14:

OLÍMPICO VS. HISPANO - VIVO

00.00 PASIÓN POR EL TURF

00.30 EL RINCÓN DE LA EMPANADA

TV


CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

02.27 EL REINO DEL FUEGO

04.23 OPERACIÓN AVALANCHA

06.12 INSEPARABLE

08.02 LA CARRERA DEL SOL

09.57 EL MAJESTIC

12.58 DIVINOS SECRETOS

15.16 MILAGROS INESPERADOS

18.59 EL MAJESTIC

10.02 EL PROTEGIDO

TNT

03.17 FUERZA ANTIGÁNGSTER

06.00 EL PLANETA DEL TESORO

07.50 SHERLOCK HOLMES

10.00 GHOST RIDER. EL VENGADOR FANTASMA

11.51 CELULAR

13.28 SEX AND THE CITY. LA PELÍCULA

16.02 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

18.07 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

19.59 AL FILO DEL MAÑANA

22.00 ASESINO NINJA

01.31 ASESINO NINJA

TCM

00.16 HALLOWEEN

03.34 LOST

04.21 LOST

05.06 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

06.31 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

06.56 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

07.20 LOST

08.03 LOST

08.49 LOST

09.33 LOST

10.18 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

11.06 CASADOS CON HIJOS

11.31 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.55 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

12.20 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

12.44 LOST

13.28 LOST

14.13 CASADOS CON HIJOS

14.37 CASADOS CON HIJOS

15.02 CASADOS CON HIJOS

15.27 LA NIÑERA

15.51 LA NIÑERA

16.14 LAS AVENTURAS DE ZACHARY BEAVER

17.45 LOS MUPPETS TOMAN NUEVA YORK

19.35 KARATE KID

22.00 JEEPERS CREEPERS. EL TERROR EXISTE

23.40 [REC]

SPACE

02:11 LA MALDICIÓN DE LAS HERMANAS

03:37 [REC] 3: GENESIS

04:55 HOMBRE LOBO: LA BESTIA ENTRE

NOSOTROS

06:00 LA MALDICIÓN DE LAS SERPIENTES

07:02 MCFARLAND: SIN LÍMITES

09:18 BATMAN REGRESA

11:34 BATMAN ETERNAMENTE

13:48 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO

15:20 EL RESCATE

17:29 JOHN Q

19:34 DEJA VÚ

22:00 EL LIBRO DE LOS SECRETOS


TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 367)

* HOY, A LAS 19.30, “LA GRANJA

Y SUS CANCIONES”, UN SHOW

PARA NIÑOS.

COSTA MADERO

(PARQUE AGUIRRE)

* MAÑANA, MISQUI SIMI.

ENCUENTRO’S

(REPÚBLICA DEL LÍBANO (S)

244, LA BANDA)

* SÁBADO 6, MARCELO

PALAVECINO, Y KARAOKE.

PARQUE OESTE

(LIBERTAD Y COLÓN)

* HOY, VIERNES 5 Y SÁBADO 6,

PRIMER ENCUENTRO REGIONAL

DE ARTESANOS. JUEVES 4, “LAS

RATAMIGAS” (TEATRO PARA

NIÑOS), RODRIGO SALVATIERRA

(SHOW DE FOLK), MARINO

COLIQUEO Y HERNÁN BOLLETA.

VIERNES 5: LOS SHOWS FOLK

DE MIGUI CÁCERES, Y DÚO

CÁCERES CARABAJAL.

SÁBADO 6: DANIELA ANRÍQUEZ

(SOLES Y LUNAS), Y LOS SHOWS

FOLK DE “LOS DE ALICO”, SOL

DEL MONTE, SOL NACIENTE, Y LA

ACADEMIA “RENACER”

NODO TECNOLÓGICO

(LA BANDA)

* SÁBADO 6, LA NOCHE DE

LOS FUNDAMENTALISTAS, CON

EMANUEL SÁEZ, FERNANDO

NALE Y MIGUEL ÁNGEL

TALLARITA.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO 2723)

* VIERNES 12 DE ABRIL, A

LAS 22.30, SHOW DE IVONNE

GUZMÁN Y ALE CUARTETO.


CINES

SUNSTAR

SHAZAM (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

04-05/04 -16.20 (Cast) 18.50 (Subt)

06-07/04 -13.50 (Cast) 16.20 (Cast)

18.50 (Subt)

SHAZAM (3D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

04-04 22.10 (Subt)

05-04 21.20 (Subt) 00.00 (Subt)

DUMBO (3D)

AVENTURA (ATP)

04-05/04 16.50 (Cast) 19.15

06-07/04 14.30 (Cast) 16.50 (Cast)

19.15 (Cast

CAPITANA MARVEL (3D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

04-04 22.15 (Cast)

05-04 21.30 (Cast) 00.00

DUMBO (2D)

AVENTURA (ATP)

04-05/04 16.30 (Cast) 18.50 06-07/04

14.00 (Cast) 16.30 (Cast) 18.50 (Cast)

CAPITANA MARVEL (2D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

04-04 22.30 (Subt)

05-04 21.15 (Subt) 23.50

CEMENTERIO DE ANIMALES

(2D) TERROR (+ 13 AÑOS)

04/04 16.40 (Cast) 19.10 (Cast) 22.20

(Subt)

05/04 16.40 (Cast) 19.10 (Cast) 21.45

(Subt) 00.15 (Subt)

4X4 (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

04/04 16.30 (Cast) 18.30 (Cast) 20.30

(Cast) 22.30 (Cast)

05/04 16.30 (Cast) 18.30 (Cast) 20.30

(Cast) 22.30 (Cast) 00.30


HÍPER LIBERTAD

DUMBO ATP

CASTELLANO 2D 16:50- 17:40- 19:20-

22:40-

CASTELLANO 3D 20:10-

SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO

JUEVES)

CAPITANA MARVEL APTA 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 17:00-19:40- 22:20-

SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO

JUEVES)

NOSOTROS

APTO 13 AÑOS CON RESERVA

CASTELLANO 2D 22:00-

SUBTITULADO 2D 22:00 (SÓLO

JUEVES)

PALAU, LA PELÍCULA

CASTELLANO 04-04-2019 19:30

CASTELLANO 06-04-2019, A LAS

17:00

 
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