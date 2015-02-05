CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de abril de 2019
A LAS 21:30 MINUTO PARA GANAR
Por El Liberal
04/04/2019 -
CANAL 7
08:00 DEBATE ABIERTO
08:30 NICK JR.
09:00 MORFI TODOS A LA MESA
11:30 TÓMBOLA MATUTINA
11:45 EL PRECIO JUSTO
13:00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13:15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14:00 SORTEO DE MONOFECHAS
14:10 TÓMBOLA VESPERTINA
14:30 CORTÁ POR LOZANO
16:30 LAZOS DE SANGRE
18:00 HUÉRFANAS
19:00 ELIF
20:00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21:30 MINUTO PARA GANAR
22:00 MI VIDA ERES TÚ
22:30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22:45 MI VIDA ERES TÚ (CONTINUACIÓN)
23:45 CAMPANAS EN LA NOCHE
01:00 STAFF
01:15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIA
20.00 FESTIVAL DE COCINEROS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA
COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 TICKET AL SHOW
16.00 PARA TODA MUJER - VIVO
17.00 EN ARMONÍA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 TORNEO REGIONAL: UNIÓN
SANTIAGO VS. GENERAL MANUEL
BELGRANO
20.30 DALE FERRO
21.00 EL PODIO
22.00 BÁSQUET POR EL 14:
OLÍMPICO VS. HISPANO - VIVO
00.00 PASIÓN POR EL TURF
00.30 EL RINCÓN DE LA EMPANADA
TV
CANAL4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
02.27 EL REINO DEL FUEGO
04.23 OPERACIÓN AVALANCHA
06.12 INSEPARABLE
08.02 LA CARRERA DEL SOL
09.57 EL MAJESTIC
12.58 DIVINOS SECRETOS
15.16 MILAGROS INESPERADOS
18.59 EL MAJESTIC
10.02 EL PROTEGIDO
TNT
03.17 FUERZA ANTIGÁNGSTER
06.00 EL PLANETA DEL TESORO
07.50 SHERLOCK HOLMES
10.00 GHOST RIDER. EL VENGADOR FANTASMA
11.51 CELULAR
13.28 SEX AND THE CITY. LA PELÍCULA
16.02 LUNA DE MIEL EN FAMILIA
18.07 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA
19.59 AL FILO DEL MAÑANA
22.00 ASESINO NINJA
01.31 ASESINO NINJA
TCM
00.16 HALLOWEEN
03.34 LOST
04.21 LOST
05.06 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
06.31 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
06.56 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
07.20 LOST
08.03 LOST
08.49 LOST
09.33 LOST
10.18 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
11.06 CASADOS CON HIJOS
11.31 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.55 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
12.20 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
12.44 LOST
13.28 LOST
14.13 CASADOS CON HIJOS
14.37 CASADOS CON HIJOS
15.02 CASADOS CON HIJOS
15.27 LA NIÑERA
15.51 LA NIÑERA
16.14 LAS AVENTURAS DE ZACHARY BEAVER
17.45 LOS MUPPETS TOMAN NUEVA YORK
19.35 KARATE KID
22.00 JEEPERS CREEPERS. EL TERROR EXISTE
23.40 [REC]
SPACE
02:11 LA MALDICIÓN DE LAS HERMANAS
03:37 [REC] 3: GENESIS
04:55 HOMBRE LOBO: LA BESTIA ENTRE
NOSOTROS
06:00 LA MALDICIÓN DE LAS SERPIENTES
07:02 MCFARLAND: SIN LÍMITES
09:18 BATMAN REGRESA
11:34 BATMAN ETERNAMENTE
13:48 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO
15:20 EL RESCATE
17:29 JOHN Q
19:34 DEJA VÚ
22:00 EL LIBRO DE LOS SECRETOS
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 367)
* HOY, A LAS 19.30, “LA GRANJA
Y SUS CANCIONES”, UN SHOW
PARA NIÑOS.
COSTA MADERO
(PARQUE AGUIRRE)
* MAÑANA, MISQUI SIMI.
ENCUENTRO’S
(REPÚBLICA DEL LÍBANO (S)
244, LA BANDA)
* SÁBADO 6, MARCELO
PALAVECINO, Y KARAOKE.
PARQUE OESTE
(LIBERTAD Y COLÓN)
* HOY, VIERNES 5 Y SÁBADO 6,
PRIMER ENCUENTRO REGIONAL
DE ARTESANOS. JUEVES 4, “LAS
RATAMIGAS” (TEATRO PARA
NIÑOS), RODRIGO SALVATIERRA
(SHOW DE FOLK), MARINO
COLIQUEO Y HERNÁN BOLLETA.
VIERNES 5: LOS SHOWS FOLK
DE MIGUI CÁCERES, Y DÚO
CÁCERES CARABAJAL.
SÁBADO 6: DANIELA ANRÍQUEZ
(SOLES Y LUNAS), Y LOS SHOWS
FOLK DE “LOS DE ALICO”, SOL
DEL MONTE, SOL NACIENTE, Y LA
ACADEMIA “RENACER”
NODO TECNOLÓGICO
(LA BANDA)
* SÁBADO 6, LA NOCHE DE
LOS FUNDAMENTALISTAS, CON
EMANUEL SÁEZ, FERNANDO
NALE Y MIGUEL ÁNGEL
TALLARITA.
TEATRO LA CASA
(SAN LORENZO 2723)
* VIERNES 12 DE ABRIL, A
LAS 22.30, SHOW DE IVONNE
GUZMÁN Y ALE CUARTETO.
CINES
SUNSTAR
SHAZAM (2D)
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
04-05/04 -16.20 (Cast) 18.50 (Subt)
06-07/04 -13.50 (Cast) 16.20 (Cast)
18.50 (Subt)
SHAZAM (3D)
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
04-04 22.10 (Subt)
05-04 21.20 (Subt) 00.00 (Subt)
DUMBO (3D)
AVENTURA (ATP)
04-05/04 16.50 (Cast) 19.15
06-07/04 14.30 (Cast) 16.50 (Cast)
19.15 (Cast
CAPITANA MARVEL (3D)
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
04-04 22.15 (Cast)
05-04 21.30 (Cast) 00.00
DUMBO (2D)
AVENTURA (ATP)
04-05/04 16.30 (Cast) 18.50 06-07/04
14.00 (Cast) 16.30 (Cast) 18.50 (Cast)
CAPITANA MARVEL (2D)
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
04-04 22.30 (Subt)
05-04 21.15 (Subt) 23.50
CEMENTERIO DE ANIMALES
(2D) TERROR (+ 13 AÑOS)
04/04 16.40 (Cast) 19.10 (Cast) 22.20
(Subt)
05/04 16.40 (Cast) 19.10 (Cast) 21.45
(Subt) 00.15 (Subt)
4X4 (2D)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
04/04 16.30 (Cast) 18.30 (Cast) 20.30
(Cast) 22.30 (Cast)
05/04 16.30 (Cast) 18.30 (Cast) 20.30
(Cast) 22.30 (Cast) 00.30
HÍPER LIBERTAD
DUMBO ATP
CASTELLANO 2D 16:50- 17:40- 19:20-
22:40-
CASTELLANO 3D 20:10-
SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO
JUEVES)
CAPITANA MARVEL APTA 13
AÑOS
CASTELLANO 2D 17:00-19:40- 22:20-
SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO
JUEVES)
NOSOTROS
APTO 13 AÑOS CON RESERVA
CASTELLANO 2D 22:00-
SUBTITULADO 2D 22:00 (SÓLO
JUEVES)
PALAU, LA PELÍCULA
CASTELLANO 04-04-2019 19:30
CASTELLANO 06-04-2019, A LAS
17:00