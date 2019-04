Cámaras graban a delincuentes que asaltan Simuba y robaron $18.000

Hoy 00:29 -

Personal de la División Homicidios y Delitos Complejos realiza averiguaciones para dar con al menos tres sujetos que irrumpieron en las oficinas el Sindicado Municipal Banda -ubicadas sobre calle Sáenz Peña al 600- y tras amenazar a sus empleados se fugaron con la caja fuerte con $18.000.

El atraco se registró a plena luz del día en el barrio Centro de la ciudad, cuando Noemí Vizgarra - quien trabaja como secretaria de actas- arribó al predio en compañía de su esposo Raúl Mendieta (63) para abrir las oficinas.

En un determinado momento, Mendienta se retiró hacia un lavadero de calle República del Líbano, quedando sola unos escasos minutos ya que luego arribó su compañero de trabajo, Walter Álvarez (55), quien se desempeña como secretario de Organización.

Cuando estaban los dos, ingresó un sujeto con un arma de fuego, manifestándoles que estaban ahí para asaltar y comenzó a gritar: “Dónde está la plata, dónde está la llave, quién tiene las llaves”. Álvarez intentó agarrar su celular para llamar a la policía, pero fue descubierto. “Dame el teléfono porque seguro vas a llamar a la policía”, le expresó.

Allí el ladrón salió a la calle y les indicó a las víctimas: “Yo tengo a mis amigos afuera, ya vengo”. Fue allí cuando Vizgarra intentó dirigirse a la primera oficina -donde se encuentra una alarma de Alerta, con tres botones- y cuando se disponía a accionarla ingresaron los asaltantes. “Quedate quieta, no te mueves”, le gritaron mientras uno le apuntaba a la cabeza con el arma.

EL otro tenía en su poder una barreta de hierro -de aproximadamente un metro de largoe ingresó hacia a una de las oficinas, donde se encuentra un armario metálico, que en su interior tiene una caja fuerte. El maleante destruyó el candado se apoderó de la caja y huyó con el botín que en su interior tenía, aproximadamente, $18.000.

Mientras los ladrones estaban en la oficina, el esposo de Vizgarra regresó al lugar. Mendieta intentó ingresar, pero notó que la puerta estaba con llave, por lo que se acercó hacia la ventana y notó que algo pasaba. Cuando su esposa logró verlo le hizo seña para avisarle que en el lugar había personas armadas.

De inmediato Mendieta, dio aviso a la policía. Al ver que habían sido descubiertos los ladrones se dieron a la fuga, pero antes uno de ellos les dijo: “Esto no les va doler a ustedes porque no es su dinero”. No conforme con ello tomó una campera y envolvió su barreta. Cuando estaba por salir, Álvarez le pide que le devuelva su celular, por lo que el ladrón lo saca del bolsillo, y antes de entregarle le dice: “Pará, lo voy a limpiar porque mis huellas quedaron allí”, lo cubrió con la campera lo frotó y se lo entregó. Cerraron la puerta de la calle con llave y los dejaron encerrados.