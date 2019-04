Por un triunfo para seguir dulce

Hoy 00:57 -

Quimsa debe mantenerse en la senda del triunfo para seguir escalando en la tabla y esta noche tendrá una oportunidad inmejorable ante Libertad de Sunchales, al que enfrentará en el Ciudad desde las 22.

El conjunto fusionado intentará encadenar su cuarta victoria consecutiva, tras las obtenidas ante Ferro (84 a 77), Gimnasia (82 a 76) e Hispano (91 a 77), que le posibilitaron acceder al cuarto puesto, con un récord de 16 triunfos y 10 derrotas. Libertad, en cambio, venció en su último juego a La Unión (91 a 76) para mantenerse en el décimo puesto, con 13 victorias y 13 caídas. Hay un antecedente entre ambos que sirve para el análisis.

El pasado 1 de marzo, Quimsa venció a Libertad por 93 a 81, en el Hogar de los Tigres. Esa noche, el equipo de Silvio Santander tuvo problemas para defender a Erick Thomas y Diego Figueredo, que están entre las opciones más confiables del equipo en la ofensiva junto con Martín Cuello.

El entrenador Silvio Santander podría contar con la totalidad de la plantilla, lo cual le permitirá disponer de una rotación de al menos nueve jugadores para mantener la intensidad durante los 40 minutos. Saborido, en cambio, espera la recuperación de Marcos Saglietti, con una lumbalgia, y de Augusto Alonso, con una molestia en la cadera, quienes no estuvieron a disposición en el último juego ante La Unión.

Otros partidos Esta noche se jugarán otros tres partidos: desde las 19, Weber Bahía vs. Argentino de Junín (por TyC Sports); 21.30, Regatas Corrientes vs. Estudiantes de Concordia; 22, San Lorenzo vs. Instituto (por DirecTV).