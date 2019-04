Tigre se juega la permanencia ante un River alternativo

07/04/2019 - Tigre juega hoy su última chance de permanecer en Primera División. Visitará a River Plate, que dispondrá un equipo suplente, en el Monumental, por la 25ª y última fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).



El partido, arbitrado por Merlos y transmitido por Fox Sports Premium, se jugará desde las 15.15.



El club de Victoria, que lleva doce años consecutivos en la máxima categoría, está obligado a ganar en Núñez y luego esperar el resultado en Paraná, ya que una victoria del local lo condenará sin importar el desenlace de su encuentro con River.



Si Tigre gana y Patronato iguala deberá jugarse un desempate, al que podría sumarse San Martín de San Juan -tiene los mismos puntos que el “Matador”- si vence a Talleres.



El equipo dirigido por Néstor Gorosito quedará salvado si se impone en el Monumental y además se combinan la derrota de Patronato y el empate o la caída de los sanjuaninos.



Un panorama complicado, pero no imposible para Tigre, que llega a la definición en su mejor momento de la temporada e invicto desde que “Pipo” tomó la conducción técnica.



La formación que presentará en el Monumental tendrá un cambio respecto del último. El mediocampista Sebastián Prediger no fue convocado por lesión y será reemplazado por Agustín Cardozo.



Una ventaja a favor de Tigre, que alimenta la ilusión de un triunfo, es la formación completamente alternativa que dispondrá River, ya sin objetivos concretos en la Superliga debido a que tiene asegurado su ingreso a la primera fase de



la Copa Libertadores 2020. Su DT Marcelo Gallardo decidió conservar a los futbolistas titulares para el partido del jueves próximo ante Alianza Lima, que necesita imperiosamente ganar para encaminar su pase a la segunda ronda de la actual Libertadores.



Así, Germán Lux, Cristian Álvarez y Rafael Santos Borré serán únicos tres jugadores que repetirán en relación al empate del miércoles pasado ante Inter en Brasil (2-2).



Tigre no gana en Núñez desde el Clausura 2010, con aquel memorable triunfo por 5-1 con Ricardo Caruso Lombardi sentado en el banco visitante y Ángel Cappa, en el local. Luego de esa goleada perdió las cuatro veces que volvió a Núñez.