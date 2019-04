Arregla las sandalias con algo de fuego

07/04/2019 - “En realidad nosotros no somos compostureros, sino fabricantes. Venimos de una familia de fabricantes de calzado, un tío nuestro tiene fábrica en Buenos Aires también. Este taller era de mi viejo. Yo me independicé y siempre estudié. Una vecina me decía que tenía que estudiar sociología. Ahora, pasados los años, me di cuenta que tendría que haber sido trabajador social, porque me gustan esas problemáticas”, relata Walter Omar Lescano (43 años), el zapatero del Autonomía, miembro de una de las primeras familias en instalarse aquí. Desde joven y en distintos momentos de su vida, Walter estudió Sociología, Filosofía en el Seminario (incluso llegó a hacer las prácticas) y ahora cursa el profesorado de Historia, que se dicta en el turno noche del Instituto Sagrada Familia. En su taller tiene estantes llenos de todo tipo de calzados: “Estoy desde los 17 años aquí. Me dedico a la compostura del calzado en general, bolsos, carteras, sandalias, hacemos prácticamente de todo aquí”, se presenta. Entra una cliente, deja un par de botas, pide presupuesto, cuándo lo puede retirar y se va. La entrevista continúa y Walter desgrana su vida y el devenir del barrio. Las barras de amigos. “Antes salíamos en barra con los changos. Ahora son las chicas las que andan en grupos. Cómo cambian las cosas”. Recuerda a su familia, trabaja con un hermano en el taller, otro es trabajador social en el Juzgado de La Banda. Su padre les enseñó todo sobre zapatos. Cuenta anécdotas de su infancia, de sus estudios. Escuchar sus historias y reflexiones mientras aplica pegamento y calienta unas sandalias con una pequeña fogata es un placer y una agradable sorpresa. Cuenta secretos del oficio. El calor activa el pegamento “y esto no se despega nunca más. Eso sí, hay que saber, cómo hacerlo, la cantidad de calor, varias cosas”. Por ahora las charlas son gratis. Más adelante, quién sabe.