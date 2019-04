No se detiene la propagación de ITS en nuestro país

08/04/2019 - Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) tienen efectos profundos en la salud sexual y reproductiva, y se encuentran entre las cinco causas de mayor consulta médica en adultos. Según datos de la OMS, cada día más de 1 millón de personas contraen una ITS. Se estima que, anualmente, unos 357 millones de personas contraen alguna de las cuatro ITS siguientes: clamidiasis (131 millones), gonorrea (78 millones), sífilis (5,6 millones) o tricomoniasis (143 millones). El número de personas con infección genital por el VHS (herpes) supera los 500 millones. En todo momento hay en el mundo más de 290 millones de mujeres infectadas con el virus del papiloma humano (VPH), una de las ITS más comunes.



Independientemente de la orientación sexual o la identidad de género, las ITS afectan a todos desde el comienzo de la vida sexual. Existen unos 30 virus, bacterias y parásitos que se transmiten por contacto sexual y de ese total son 8 los responsables principales del aumento de la incidencia de ITS: la sífilis, la gonorrea, la clamidiasis, la tricomoniasis y la Hepatitis C (actualmente curables con medicación específica) y las otras cuatro -hepatitis B, virus del herpes simple (HSV o herpes), VIH y virus del papiloma humano (VPH)- son infecciones virales sin cura al día de hoy pero sí se cuenta con tratamientos que permiten una buena calidad de vida a la persona infectada.



En la mayoría de los casos, las ITS se transmiten por contacto sexual, incluidos el sexo vaginal, anal y oral. Asimismo, las transfusiones de sangre pueden ser vías de transmisión y, en particular, la clamidiasis, la gonorrea, la hepatitis B primaria, el VIH y la sífilis pueden transmitirse de madre a hijo durante el embarazo o el parto por lo que resulta fundamental realizar controles durante ese período.