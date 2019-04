Después de 26 años, el sector obrero de Frías vuelve a tener un duro golpe con despidos masivos

08/04/2019 - FRÍAS, Choya (C) Desde 1993 que el sector obrero de la ‘Ciudad de la Amistad’ no experimentaba un golpe tan duro con despidos masivos concretados en horas por parte de las empresas.



En aquella oportunidad fueron treinta los trabajadores ferroviarios de la estación Frías que soportaron con enorme dolor la llegada de los telegramas de despidos de parte de la empresa que regenteaba el servicio.



Como una historia que se repite, hoy, 26 años después, un total de 117 trabajadores de 200 que prestaban sus servicios en la planta de biodiesel, se quedaron sin su fuente de trabajo.



Y todo ello después de una fuerte apuesta que hicieron los empresarios tucumanos del Grupo Lucci, de levantar un industria en el Parque Industrial de Frías, generando un fuerte impacto en el plano laboral. Esos obreros pasaron ahora a engrosar la larga lista de trabajadores industriales que en el país sufrieron las consecuencias de un modelo económico que los dejó en la calle.



La angustia del obrero



Don Antonio Córdoba, recientemente jubilado como ex jefe de la estación Frías, recordó la angustiosa incertidumbre que atravesaron los obreros en 1993, cuando tuvieron que volver a sus casas con el temor de que allí estuviera el telegrama de despido.



“Si bien yo fui uno de los que quedó trabajando, me recuerdo que salía a acompañar en las marchas a los compañeros, la medida se impulsó en el gobierno neoliberal de Carlos Saúl Menem quien impulsó las llamadas reforma del estado materializado en una ola de privatizaciones de numerosos servicios públicos”, recordó en diálogo con EL LIBERAL.



La estación Frías era un punto estratégico en la estructura ferroviaria porque contaba con el funcionamiento a pleno de todas las secciones. “Sólo quedamos una decena de obreros para cumplir con un servicio reducido del ferrocarril en nuestra ciudad y una enorme tristeza reflejadas en las galerías de la vieja estación”.



Una historia que se repite



Durante la semana que pasó, los 117 obreros de la planta de biodiesel y crushsing fueron notificados por la firma de capitales tucumanos para quedar cesantes. Por tal motivo, se reunieron en las puertas de la firma ubicada en el Parque Industrial de Frías, sobre ruta nacional 157, en defensa del cumplimiento de los derechos laborales.



Hugo Toledo, delegado local del gremio delegado de la Unión de Recibidores de Granos (Urgara), le explicó a EL LIBERAL sobre la decisión de reunirse con los obreros afectados: “Hemos decidido convocarnos en las puertas de la planta y si bien aún no nos consideramos despedidos, estamos al tanto de la reunión realizada en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, pero queremos que se haga valer nuestro derecho laboral”.



Seguidamente amplió: “La empresa nos quiere abonar el 50% del valor de nuestra indemnización que nos corresponde por nuestros años de servicio, lo que nosotros exigimos es que nos pague el 100% y además la actualización del sueldo retroactivo a 2017, ya que en esa oportunidad hemos acordado preservar nuestra fuente laboral resignando los aumentos en nuestros y, a pesar de ello, la empresa decide formular despidos masivos”, concluyó.