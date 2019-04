No negaron la presencia de humo, pero afirman que no provino del basurero municipal

10/04/2019 -

En diálogo con EL LIBERAL , el fiscal de la municipalidad de La Banda, Walter Omar Peralta Rondano, desligó al basurero municipal de cualquier responsabilidad respecto del múltiple accidente ocurrido la mañana de este lunes sobre la ruta nacional 34 y que se cobrara la vida de tres docentes santiagueñas, además de causar heridas a otras once personas involucradas, entre ellas pasantes de la Facultad de Medicina de la UNT en la ciudad de Fernández.

“Apenas ocurrió el hecho, se hizo presente la escribana de la municipalidad con escribanos del Gobierno y otros funcionarios. Con las fotografías pertinentes, se determinó que el humo no provenía del basurero municipal”, comenzó diciendo Peralta ante la requisitoria periodística.

Con respecto a la función de dichas instalaciones, el fiscal expresó: “Ese basurero es de clasificación. Se separan los residuos orgánicos e inorgánicos. Lo que no se puede reciclar, se lleva a once kilómetros para su tratamiento y se quema. No ha habido ningún foco ígneo ayer ni nunca”.

De acuerdo con la autoridad municipal, el basurero “está autorizado por la Secretaría Ambiental de la Provincia y cuenta con mangueras, para que cualquier incendio pueda ser sofocado”, indicó.

Al referirse al humo que ocasionó la poca visibilidad que derivó en el accidente, Peralta sostuvo: “Nosotros no decimos que no hubo humo ni neblina. Eso está siendo investigado, pero hay otros basureros de particulares y tabiqueras de las que puede haber venido el humo”. A continuación, insistió en que su tarea es la de “deslindar las responsabilidades del municipio en cuanto a que del basurero no hubo ningún foco ígneo”.

Finalmente, sobre las versiones que indicaban que el humo provenía del basurero municipal, dijo: “Son especulaciones que no tienen ningún asidero técnico. Lo que se habla, es la opinión de vecinos y lugareños que hablan del humo, pero que no saben de dónde viene. Del basurero municipal podemos asegurar que no proviene porque ahí no se quema nada”, concluyó.

Luego, mediante un parte oficial, el área de Prensa insistió en que “está absolutamente prohibida la incineración de materiales en el predio municipal, procedimiento que ni siquiera es posible dado que existe un sistema de sofocación de cualquier foco ígneo que se activa ante el mínimo riesgo de incendio, mediante el uso de bombas y de mangueras subterráneas que se extienden por todo el sector. Todo esto fue constatado durante la jornada del lunes por los miembros del equipo técnico y legal de la municipalidad como también por peritos de la Policía de la Provincia, quienes verificaron la inexistencia de basura incinerada en el lugar”.

Luego, hicieron declaraciones conjuntas Peralta Rondano, la secretaria de Gobierno, Claudia Acuña; y Laura Tula Rizo, escribana municipal.