FÚNEBRES | 10 de abril de 2019

10/04/2019 -

FALLECIMIENTOS

Moisés Ramón Adur (La Banda)

Edgardo José Argibay (La Banda)

Andrea Gómez

Nilda Argentina More

Valentina María Milagro Cabaña

Segunda Natalia Urquiza

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CABAÑA, VALENTINA MARÍA MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Te fuiste hijita de entre nosotros y hoy estas con nuestro Señor. Te pedimos desde allí nos envíes consuelo para nosotros. Su madre y su hermano te Amamos. Sus tíos Elena y Hector, primos Luciana y Rodrigo, Hernan y Karen, Benjamín y Aldana y tu sobrino Francisco, lloramos tu despedida.

CABAÑA, VALENTINA MARÍA MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Sus padres Mirta Sandez y Mario Cabaña y su hermano Emilio Valentín Cabaña participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG S.A.- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CABAÑA, VALENTINA MARÍA MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Descansa Ángel Celestial. Sus primos Emanuel Cura y Ariel Trujillo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CABAÑA, VALENTINA MARÍA MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Sus tíos Sandra Coronel y Luis Umbides, sus primos Micaela y Lourdes, acompañan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CABAÑA, VALENTINA MARÍA MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Su tía Dominga Coronel, sus primas Romina, Noelia, Camila, Guadalupe y Milagros Lizarraga acompañan con profundo dolor esta gran perdida. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

CABAÑA, VALENTINA MARÍA MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Señor, ya esta ante ti, recibela en tu Reino". Colegas y amigos de su madre Mirta Sanchez de Cabaña, la acompañan a ella y su familia en este doloroso momento. Blanca Santana, Maria Isabel Gomez, Gladys Salvatierra, Jacqueline Santana, Marta Medina, Ruben Marcos, Williams Jimenez, Carolina Santan, Silvia Calalanis, Juana Belizan, participan su fallecimiento con profundo pesar y elevan oraciones al Altisimo por su eterno descanso.

CABAÑA, VALENTINA MARÍA MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Mirta Ameliana Pastoriza, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones por su eterno descanso.

CABAÑA, VALENTINA MARÍA MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Dra. María Eugenia Carabajal y María Guadalupe Capris, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CABAÑA, VALENTINA MARÍA MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. CPN. Coronel Eduardo y Cuellar Mirta, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a su tía Josefina. Ruegan oraciones en su memoria.

CABAÑA, VALENTINA MARÍA MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. El Dpto. de Matemática del C. E. N. S. Nº 2, acompaña en su dolor la ex compañera Prof. Mirta Sandez de Cabaña y a toda su flia. ante la irreparable perdida de su hija. Ruegan oraciones en su memoria.

CABAÑA, VALENTINA MARÍA MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. La comunidad Educativa de la Escuela de Formación profesional y Capacitación Laboral Nº 26 Manuel Belgrano participa con profundo dolor el fallecimiento de la hija de nuestro amigo y colaborador, Sr. Mario Cabaña. Ruega una oración en su memoria.

CABAÑA, VALENTINA MARÍA MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. El Dpto. de Matemática del Colegio del Centenario, acompaña en su dolor a la ex compañera Prof. Mirta Sandez de Cabaña y a toda su flia. ante la irreparable perdida de su hija. Ruegan oraciones en su memoria.

CABAÑA, VALENTINA MARÍA MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Eduardo Coronel, María José, María Fernanda, Edu Coronel y sus respectivas flias., lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a sus Padres Mario y Mirta en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CABAÑA, VALENTINA MARÍA MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. "Las almas de los justos están en manos de Dios". Amigas y compañeras de su tía Elena; Cristina, Beatriz, Silvia, Myriam, Susana M., Susana A., y Gloria., lamentan profundamente su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CABAÑA, VALENTINA MARÍA MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. "Señor ya está ante tu presencia, este ser maravilloso, donde solo hay paz y felicidad". Graciela Sauad y flia, Norma Sauad y flia. Eduardo Sauad y flia. Sarita Sauad, y flia y Adriana Sauad y flia. acompañan en este momento de dolor a su flia. Ruegan oraciones en su memoria.

CABAÑA, VALENTINA MARÍA MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|.Las profesoras Teresita Maidana, Hilda Diaz y Mirta Murad, acompañan en su dolor a su ex-compañera Prof. Mirta Sandez de Cabaña, del Colegio del Centenario y a toda su flia., ante la irreparable pérdida de su hija Valentina. Ruegan oraciones en su memoria.

CABAÑA, VALENTINA MARÍA MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Graciela Bulnes de Sleibi y su hija Nabila participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija de nuestro querido amigo Mario. Ruegan pronta resignacion para su apreciada familia.

CABAÑA, VALENTINA MARÍA MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. "Que en este descanso eterno, el Señor te proteja con su mirada". Silvia Suárez, Magui Figueroa, Karina Lescano y sus respectivas flias., acompañan a nuestra querida Mirta, a Mario y Emilio en estos momentos de inmenso dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CABAÑA, VALENTINA MARÍA MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. La comunidad educativa del CENS Nº 2 lamenta profundamente la partida al reino celesial de Valentina, hija de nuestra querida colega Mirta Sandez de Cab aña y ruegan a nuestro Altisimo les dé pronta resignacion a sus padres y a toda su flia. Ruegan oraciones en su memoria.

CABAÑA, VALENTINA MARÍA MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. "Las almas de los justos están en manos de Dios". Amigas y compañeras de su tía Elena; Cristina, Beatriz, Silvia, Myriam, Susana M., Susana A., y Gloria., lamentan profundamente su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CABAÑA, VALENTINA MARÍA MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. El Grupo de Jubiladas del Colegio del Centenario denominado "Juntada de la Gente", acompañan con dolor el fallecimiento de la hija de nuestra querida colega Mirta Sandez de Cabaña. Ruegan oraciones en su memoria.

CALFUMIL, CELESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Te espero… no estoy lejos, justo del otro lado del camino… volverás a encontrar mi corazón, enjuaga tus lágrimas y no llores su me amas. A nueve días de su partida al Reino de Dios. Su hija Patricia y sus nietos Julián, Micaela, Valentina y Paola invitan a la misa en su memoria hoy a las 20 hs. en la iglesia San José del Bº Belgrano.

CHAMAS, EDUARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Amigas y ex compañeras del grupo Paz y Bien del colegio Sor Mercedes Guerra acompañan fraternalmente a la muy querida Chichí en este momento de dolor por la partida de su hermano a la casa del Padre. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAMAS, EDUARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Teresita A. Alfano de Trouvé acompaña a su hermana Chichí en este momento de dolor. Ruega al Padre lo reciba con amor y dé a su flia. resignación cristiana.

CORBALÁN DE ACOSTA, ELENA ROSANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Supiste ser madre que acompañó a sus hijos incondicionalmente. Tu alegría y bondad nos quedan en el recuerdo de la comunidad del Centro Educativo Franciscano San Fco. de Asis. Acompañamos especialmente a nuestro alumno Aarón Acosta y rogamos por el eterno descanso de su mamá. En paz y Bien.

CORBALÁN DE ACOSTA, ELENA ROSANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Berta García de Guaraz y flia, despide a Toti, que voló hacia las aulas del Señor para continuar su tarea. Que Diuos la cubra con su manto.

CORBALÁN DE ACOSTA, ELENA ROSANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Alfredo Blanco y sus hijos Rodrigo, Mariana y Alvaro, hijos políticos Eunice, Alejandro y Jesica y nietos, participan con profundo dolor la partida de su vecina y ruegan oración en su nombre. Que brille para ella la estrella que no tiene fin.

CORBALÁN DE ACOSTA, ELENA ROSANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Dolly, Pincky, Richard, Marcelo y Magui participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia.

CORBALÁN DE ACOSTA, ELENA ROSANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Tus compañeros y alumnos de la Esc. Nº 778, Vº Hipólita, no comprendemos tu partida, ni la fragilidad en este mundo. Hasta siempre!

CORBALÁN DE ACOSTA, ELENA ROSANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. La O.N.G. "Pujanza y Acción" participa con profundo dolor el fallecimiento de la cuñada de nuestra compañera, Pro Secretaria María Antonia Acosta. Ruegan al Altísimo cristiana resignación para toda la familia y que brille para ella la luz que no tiene fin.

CORBALÁN DE ACOSTA, ELENA ROSANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Tadeo y Olma Santillán participan con profundo dolor el fallecimiento de la cuñada de nuestra querida Mary Acosta. Rogamos al Señor colme de paz y cristiana resignación al esposo e hijos y a toda la familia, convencidos que Elena ya está en brazos de Jesús. Pedimos oraciones en su querida memoria.

CORBALÁN DE ACOSTA, ELENA ROSANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Mónica Coronel participa con profundo dolor el fallecimiento de la cuñada de su querida amiga y compañera de la O.N.G. "Pujanza y Acción", Mary Acosta. Ruegan a toda la familia y les de cristiana resignación. Se pide oraciones en su querida memoria.

CORBALÁN DE ACOSTA, ELENA ROSANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Querida Ele, me cuesta entender tu inesperada partida. Que el buen Dios te reciba en su Gloria y permita cristiana resignación a tu esposo e hijos. Hasta siempre amiga. Norma Estela Olivera y flia. participa con pesar su fallecimiento, acompañando a su flia en este momento de dolor.

CORBALÁN DE ACOSTA, ELENA ROSANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Que Dios en su infinita misericordia te reciba en su Reino y brille para ti la luz que no tiene fin. María teresa Olivera, Marcos Robles, Máximo, Nico y Estefanía participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo e hijos en este triste momento.

CORBALÁN DE ACOSTA, ELENA ROSANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Elena querida. Dios se llevó un ángel a su lado. Tu Amigo Miguel Nicolau y flia., acompañan a su esposo e hijos en este momento de gran dolor y piden cristiana resignación para ellos. Contigo se va una maestra de alma y una mujer, esposa y madre maravillosa, que Dios te guarde en su Gloria.

CORBALÁN DE ACOSTA, ELENA ROSANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19| .''La muerte se ha llevado tu cuerpo, pero nunca olvidaremos a una amiga que nos dio tanto de sí. Siempre estarás en nuestros recuerdos y nuestra alma, nunca se borrará tu hermosa sonrisa''. Directivos, Docentes, Alumnos y Personal de Maestranza del Centro Exp. Nº 4 ''M.S. Victoria'' de la Ciudad de Fernandez, participa con profundo dolor la inesperada pérdida de la colega y amiga. Elevan oraciones en su memoria.

CORBALÁN DE ACOSTA, ELENA ROSANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Sus correligionarios del Comité Departamental Banda de la UCR, participan con profundo pesar el fallecimiento de su amiga, Elena Roxana ''Toty"' Corvalán; rogando a Dios que la guarde en su corazón y sostenga y reconforte a tus seres queridos. Chau Seño ''TOTY'', hasta la vuelta.

GÓMEZ, ANDREA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Sus hijos Raul,. Roberto, Mario, Miriam. Walter y Sandra. h. pol. nietos y demás famil. partic. su fallec. y que sus restos seran inhum. a las 18 hs en el cem. Parque El Descansop. C.D. Pedro leon Gallo 330 s.v. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

JIMÉNEZ, FIDEL FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/19|. La comision ejecutiva de la CTAA- Sgo. del Estero, El CDP de ATE, Seccionales de Frías, Añatuya, Quimilí, Termas de Río Hondo, La Banda, Cuerpo de delegados, participan el fallecimiento del padre de la Ca. Julia Rosa Jiménez y sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericorida.

JOSÉ, RUBÉN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Docentes Agremiados Santiagueños (DAS) participan con pesar su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELVIRA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Marili Pinto participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su hermana María Inés y demás familiares. Ruega oraciones en su memoria.

MORE, NILDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Su esposo José, hijos Gustavo, Sole, Juan, Rita y Gonzalo, hijos políticos Tere, Pedro, Romina, Milton, Negro y Ceci, nietos y bisnietos. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 11 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PEREYRA, SILVIA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/19|. "Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el Reino de los Cielos". La Directora del SPEP, Dra. Susana Muratore y compañeros de trabajo de su hija Verónica Quiroga participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

RUIZ DE MEDINA, ARGENTINA CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Jardin Nº 198 "Mis Pequeños Angelitos" Personal Directivo, colegas y de maestranza, te llevaremos siempre en nuestro corazón Seño Chiqui. Descansa en paz.

RUIZ DE MEDINA, ARGENTINA CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Ing. José Ricardo Fiad y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ DE MEDINA, ARGENTINA CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Berta Garcia de Guaraz y flia, despiden a Chiqui que volo hacia a las aulas del Señor para continuar su tarea. Que Dios la cubra con su manto.

RUIZ DE MEDINA, ARGENTINA CONSOLACIÓN (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar " Sus amigos Angélica, Mercedes, Choli y Alvaro Mendez, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

RUIZ DE MEDINA, ARGENTINA CONSOLACIÓN (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Señor tu hija ya esstá ante tí, haz que brille para ella la luz que no tiene fin". Supervisora Escolar Silvia Lobo, participa con profundo dolor el fallecimiento de la colega y compañera.

RUIZ DE MEDINA, ARGENTINA CONSOLACIÓN (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. "Señor ya está ante tus puertas, permitele el ingreso al Reino de los bienaventurados". Supervisora Escolar Blanca Sanchez, participa con profundo dolor el fallecimiento de la colega y compañera.

RUIZ DE MEDINA, ARGENTINA CONSOLACIÓN (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. "Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino". Tus amigas Las Chicas de la Ruta; Marta, Liz, Miriam, Cludia, Edith, Sonia, Lorena y Judith, te recordaremos con cariño y oramos por tu eterno descanso.

RUIZ DE MEDINA, ARGENTINA CONSOLACIÓN (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. "Las almas de los justors estan en manos de Dios". La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 838 y su Jardin Anexo Nº 481 Primavera, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ DE MEDINA, ARGENTINA CONSOLACIÓN (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. "El que cree en mí, aunque muera vivirá". Tu amiga de la Infancia Estela Camño, Caro y Bamby y flia., te recordarremos con mucho amor. que brille para tí la luz que no tiene fin. Acompañamos a tu familia en este momento de profundo dolor.

RUIZ DE MEDINA, ARGENTINA CONSOLACIÓN (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Chiqui querida nuestros hijos y nosotros te despedimos con todo cariño y amor. Siempre en nuestro corazón; Kike Clapes y Yuly Landriel, Anita Clapes, Diego, Emanuel, Lourdes, Milagro, Debora, Marianela, Matias y Nicolas, acompañamos con profundo dolor a la flia. Medina en tan dolorsa perdida.

RUIZ DE MEDINA, ARGENTINA CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. La comunidad educativa del jardín de infantes nro 128,Trencitos de Ilusiones de Forres, participa con mucho dolor la partida inesperada de nuestra colega y amiga "Chiqui," Argentina Ruiz, y rezan una oración en su memoria y piden al altísimo consuelo a su familia.

RUIZ DE MEDINA, ARGENTINA CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Tus compañeros y alumnos de la Esc. Nº 778, Vº Hipólita, no comprendemos tu partida, ni la fragilidad en este mundo. Hasta siempre!

RUIZ DE MEDINA, ARGENTINA CONSOLACIÓN (CHIQUI) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. ''Seño Chiqui'', la Comunidad del Jardín de Infantes Nº 119 ''Mi Pequeño Labrador'', de Colonia El Simbolar, participa con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

SUÁREZ, CRISTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Dios la reciba con los brazos abiertos. Querida Cristina que descanse en paz. Personal de la Escuela Especial Nº 42: Alejandra, Noralí, Romina, Gisela, Silvina, Natalia. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, CRISTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Decime como voy a hacer para consolarme ante tu partida. Aqui te extraño tanto que me duele. No te voy a olvidar. Vos ahora sos nuestro angel, por siempre mi Cris. Besos al cielo. Alejandra Loza.

SUÁREZ, CRISTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. "Aunque ya no estés entre nosotros, serás la estrella más bella que nos guiará desde el cielo, descansa en paz querida amiga". Tus amigas y compañeras: Beatriz Godoy, Virginia Giménez, Mirta Ríos, Isabel Rodríguez Díaz.

SUÁREZ, CRISTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Querida Cristina, madre, amiga y hermana, docente creativa, quien amaba a sus chiquitines por siempre en nuestros corazones y memoria. Tus compañeros del Centro Educativo Integral Dra. Alicia Moreau de Justo.

SUÁREZ, CRISTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Dios en mi pastor, nada me puede faltar. Querida Cristina lloramos tu inexplicable partida. Tus amigas y compañeras Mercedes Seguí, Patricia Ruiz, Gabriela Maud, Gladys Heredia, Mabel Almaraz, Male Lascano, Estela Lopez, Nancy Garcia, Sandra Santillan. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, CRISTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. "Al paraíso te llevaron los ángeles, y el cielo se hizo fiesta con tu llegada". La comisión directiva, subcomisión de Jubilados y Pensionados y demás cuerpos orgánicos del Sindicato de Luz y Fuerza de Santiago del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. esposa del subsecretario general y acompañan a sus familiares en este difícil momento de dolor y perdida irreparable. Ruegan una oracion en su memoria.

SUÁREZ, CRISTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. "Señor ya está ante tu casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno". Juan Carlos Medina y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. esposa del compañero y amigo Roger Suarez acompaña a toda su familia en este difícil momento de perdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

SUÁREZ, CRISTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. "Dice el Señor yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mi aunque muera vivirá". El personal del Sindicato de Luz y Fuerza y de la Obra Social: Mercedes, Olga, Marta, Julio, Liliana, Tatiana, norma, José, Ernesto, Judith, Adriana y Solange participan con profundo dolor el fallecimiento de las Sra. esposa del subsecretario general y acompañan a sus familiares en este difícil momento de perdida irreparable. Ruegan una oracion en su memoria.

SUÁREZ, CRISTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. "Señor ya está ante tu casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno". Ricardo Hector Manzur y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su gran amigo y compañero Roger Suarez acompañan a toda su familia en este difícil momento de perdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

SUÁREZ, CRISTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. ¡Jesús, Tu que estas sentando a la derecha del Padre! Bendice el alma de tu siervo y dale el descanso eterno. Andres Ruiz y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. esposa del compañero y amigo Roger Suarez acompaña a toda su familia en este difícil momento de perdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

SUÁREZ, CRISTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Lic. María Inés del rosarioo Suárez y sus hijos Prof. Florencia Herrera Suarez y Luis Alberto Bravo y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su primo Roger. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz. Ruegan una oración en su memoria.

SUÁREZ, CRISTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Martha Elizabeth Suarez de Chazarreta y su esposo Oscar E. Chazarreta y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su primo Roger. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, CRISTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Victor Manuel Paz, secretario General del Sindicato Empleados de Comercio de Santiago del Estero, su comisión directiva y empleados participan el fallecimiento de la señora del director de Relaciones Laborales de la Secretaría de Trabajo de la Provincia, Sr. Roger Suarez. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, CRISTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Nelida Palomo de Roldan y flia, participa y acompaña con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. esposa del compañero Roger Suárez. Ruega oraciones en su memoria.

SUÁREZ, CRISTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. María Alejandra Roldan, Nestor Prieto y flia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo, compañero Gringo Suarez y a sus hijos Alejandra y Fernando en tan dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

SUÁREZ, CRISTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Compañeros de la Secretaria de Prensa de FATLYF, Alejandra Roldan, Sergio Vergara, Gastón Bonefon, Juan Carlos García, Gabriel Fadda y Juan Pablo Karlen participan el fallecimiento de la Sra. esposa del compañero Subs. Gral. del Sindicato de Luz y Fuerza Sr. Roger Suarez. Rogamos oraciones en su memoria.

SUÁREZ, CRISTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Señor ya está ante ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Oscar Alberto Escobar, hace llegar sus mas respectivas condolencias a su amigo Roger y su flia., ante tan irreparable pérdida. Se ruega oraciones en su memoria.

SUÁREZ, CRISTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|.. El Administrador del Hotel Independencia FATLyF de Las Termas de Río Hondo, Sr. Mariano Ledesma y todo su personal, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. esposa del compañero Roger Suarez Subsecretario General del Sindicato de Luz y Fuerza, Santiago del estero. Se ruega una oración en memoria.

SUÁREZ, CRISTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. La comisión de docentes Agremiados Santiagueños (DAS) acompañan al amigo Roger y familia en este momento difícil y ruega oraciones en su memoria.

SUÁREZ, CRISTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Sus colegas, las Prof. Fabiola Medlell, Cristina Torres, Elena Paz, Sandra Santillán, Zulma Baez y Gabriel Marturet, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones a su memoria.

SUÁREZ, CRISTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Walter Suarez, su esposa Sandra Sanjurjo y sus hijos Gonzalo y Augusto, participan con hondo pesar su partida y acompañan a su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, CRISTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Carlos y Gely Suarez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, CRISTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Dalmira Trinidad Ardiles y sus hijos Maria Cecilia, Maria Rosa y Emilio Ribera Ardiles, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su esposo Roger y a sus hijos Alejandra y Fernando, rogando bendiciones de fortaleza y resignacion.

SUÁREZ, CRISTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Juan Martinez, Ezequiel Montoya, Raul Saltos y Emilio Ribera participan su fallecimiento y acompañan en este dificil momento a su esposo Roger y a sus hijos Fernando y Alejandra. Elevan oraciones en su memoria.

URQUIZA, SEGUNDA NATALIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Su hijos Alfredo, Cesilia, Urquiza, Carlos, Norma, Daniela Sandez h. politicos Rosa, Jose, Luis, nieta Berta y demas familiares sus resto seran unhumados hoy 11 horas en el en el cementerio La Piedad. El Cortejo partirá de Bº H. Hondo. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

ADUR, MOISÉS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Querido hermano ya descansas en paz junto a tu hijo, el te cuidará y te llevará a un hermoso lugar junto a tus seres queridos. Ya sufriste aquí en la tierra, ahora mereces descansar en la casa de Dios. Te despedimos con los mejores recuerdos vividos. Que brille para el la luz eterna. Su hermana Mary Adur de Bravo, sus sobrinos María Josér y José Guillermo Bravo, su sob. p. Raul Acosta, sus sobrinos nietos Rauly, Floppy, Angeles y Alicia participan con dolor su fallecimiento.

ADUR, MOISÉS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Directivos y empleados de EDESE SA, participan del fallecimiento del padre de la empleada Sra. María Fernanda Adur, y ruegan oraciones en su memoria.

ADUR, MOISÉS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Algunas personas jamás nos dejan. Su esencia queda, su voz se escucha, las sentimos sonreír. Aunque ya no estén a nuestro lado, nunca se van por completo. Son eternas'' Despiden a su entrañable amigo y compañero, que el Señor lo colme de bendiciones y lo reciba en su gloria. Dante Martinez, Luis Benac, Julio Ardiles, Luis Chazarreta y Gustavo Carabajal con sus respectivas flias.

ADUR, MOISÉS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. "Que el Señor con su misericordia te reciba en sus brazos y te dé el descano eterno". Andres Ruiz y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del compañero y amigo Turco Adur, acompaña a toda su familia en este dificil momento de perdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

ADUR, MOISÉS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. "Al paraiso te llevaron los ángeles y el cielo se hizo fiesta con tu llegada". Ricardo Hector Manzur y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo y compañero, acompañan a toda su familia en este dificil momento de périda irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

ADUR, MOISÉS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. "Hoy estas junto a Dios nuestro Señor,por todo lo bueno que diste por tu familia". Juan Carlos Medina y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del compañero y amigo Turco dur, acompaña a toda su familia en este dificil momento de perida irreparable. Ruegan una oracion en su memoria.

ADUR, MOISÉS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. "Al paraíso te llevaron los ángeles y el cielo se hijo fiesta con tu llegada". José Gómez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo y compañero acompañan a toda su familia en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

ADUR, MOISÉS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. "Señor ya esta ante Ti, recíbelo en tu reino". La comisión directiva, subcomisión de jubilados y pensionados y demás cuerpos orgánicos del Sindicato de Luz y Fuerza de Santiago del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro socio jubilado y amigo Turco Adur y acompañan a sus familiares en este difícil momento de dolor y pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

ADUR, MOISÉS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. "Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor, porque Dios abrirá las puertas del cielo para ellos, Señor ya está ante tu casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno". El personal del Sindicato de Luz y Fuerza y de la Obra Social: Mercedes, Olga, Marta, Julio, Liliana, Tatiana, Norma, José, Ernesto, Judith, Adriana y Solange participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

ADUR, MOISÉS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Mariano Ledesma, Elvira, Débora y Sebastián, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido compañero y amigo. Se ruega para su familia, una pronta resignación y el deseo para que su alma encuentre el descanso eterno.

ADUR, MOISÉS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. El Administrador del Hotel Independencia FATLyF de Las Termas de Río Hondo, Sr. Mariano Ledesma y todo su personal, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración a su querida memoria.

ADUR, MOISÉS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Sus compañeros de EDESE S. A. Sector atención Telefónica, acompañan a su hija Fernanda y familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ADUR, MOISÉS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Sus compañeros de EDESE S. A. Sector Lectura y Facturación, de su hija Fernanda; Claudia Aprile, Estela Quinteros, Juan Pablo Contacto, César Santillán Lopez, y Daniel Bayugar, participan con dolor su fallecimiento.

ADUR, MOISÉS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. "Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos''. La Comunidad San Juan Luis Gonzaga, de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús de la Ciudad de La Banda, participa su fallecimiento y acompaña a su esposa, hijas y nietas en este difícil momento. Rogamos oraciones en su nombre y darles fortaleza a sus seres queridos.

ADUR, MOISÉS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. A nuestro querido vecino, lo despedimos con mucho dolor. Néstor Costilla y familia, participa su fallecimiento y ruegan al Señor los colme de consuelo a su esposa, hija y nietas, y haga brillar en él la luz eterna. Rogamos oraciones en su memoria.

ARGIBAY, EDGARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Su esposa Estela Garay sus hijos Edgardo y Mariel h. politica Patricia Contreras sus nietos Agustin y Maria Emilia sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio la misericordia el cortejo partira de San Juan y Belgrano s/v servicio realizado por COMPLEJO PARQUE TEL 4219787.

ARGIBAY, EDGARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Su hermano Rubén Argibay, su hermana política Dina Vidarte (Chila), sus sobrinos Alex y Gringo Argibay y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

ARGIBAY, EDGARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Su prima Luz Mercedes Gallo y flia, participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos Edgardo y Marilu, esposa Estela Garay, demas familiares. Elevan oraciones en su querida memoria, sus restos serán inhumados hoy a las 9 ghs. en el cementerio Jardin del Sol.

ARGIBAY, EDGARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Su prima hermana Juana Argibay, sobrina Mónica Unzaga Argibay y flia, pareticipan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a sus hijos Edgardo Argibay y flia, Marilu, a su esposa Estela Garay en tan dificil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ARGIBAY, EDGARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Su primo hermano político Peluza Sanches, sus sobrinos Nestor Alberto Sanchez y flia, Marcelo Sanchez y flia, participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Estela Garay, hijos Edgardo y flia, Marilu y demás familiares en tan dificil momento. Elevan oraciones en su querida memoria. Rogando por su eterno descanso.

ARGIBAY, EDGARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. ''Que el Señor te cubra con su manto de misericordia y gracia, y lo tenga entre sus elegidos. Su prima Liva de Scaglioni, sus hijos Rubén y Mangui con sus respectivas familias, participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, EDGARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Marcela Susana Soria y Luisa de Lucatelli participan el fallecimiento del papá de su amigo Dito.

ARGIBAY, EDGARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Elda Argibay, primo politico Juan Cortez, sobrinos Guillermo y Andrea Cortez y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Estela Garay, hijos Edgardo y flia, Marilu y demas familiares en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ARGIBAY, EDGARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Participan con profundo dolor su partida y acompañamos a su esposa, hijos y demás familiares pidiendo a Dios consuelo y resignación en este triste momento. Lucia Baez, Mary, Coco, Graciela, Yudy y sus respectivas familiares. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY, EDGARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. El Sr. Decano Lic. Hugo Marcelino Ledesma, la Sra. Vicedecana Lic. Josefina Fantoni, Sra. Secretaria de Administración C.P. Carla C. Ferreyra, Sra. Secretaria Académica Prof. Ana M. Castiglione, Sr. Secretario de Extensión, Vinculación y Transferencia Lic. Omar Layús Ruiz, Sra Secretaria de Ciencia Técnica y Posgrado Lic. Lidia Julia, personal docente y no docente de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan de su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

ARGIBAY, EDGARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Mejor es un día en el atrio de Dios que mil fuera de ellos, y sabemos que Dios se lo ha llevado a un lugar mejor. Participo en este difícil momento acompañando a su Esposa Estela, sus hijos Edgardo y Mariel, su Hija Política Patricia, y nietos Agustín y María Emilia con profundo dolor su Consuegra Rosaria Fulco (Sara). Se Ruega una oración en su memoria.

ARGIBAY, EDGARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. La Voluntad de Dios Siempre será mejor que la nuestra, por que solo El sabe lo que nos conviene y de acuerdo a ello, obrara, sea cual sea su respuesta, recibidla con obediencia y humildad. Que Brille la luz que no tiene fin. Participan en este difícil momento acompañando a su Esposa Estela, sus hijos Edgardo y Mariel, su Hija Política Patricia, y nietos Agustín y María Emilia con profundo dolor. Ricardo Contreras Lucia Zanotti e Hijos Emmanuel y Ximena. Se Ruegan una oración en su memoria.

ARGIBAY, EDGARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Los momentos mas tristes de una persona es perder a un ser querido y es que en esta vida nadie pueda reemplazarla, pero ten presente que esa persona siempre te mira y siempre esta cuidando tu familia. Los Acompañamos familia querida en este momento de dolor, Nuestras mas sinceras condolencias. Participan en este difícil momento acompañando a su esposa Estela, sus hijos Edgardo y Mariel, su hija política Patricia, y nietos Agustín y María Emilia con profundo dolor. Claudia Contreras, José Luis Voi e hijos Rocío y Stefano. Y Ruega una oración en su memoria.

ARGIBAY, EDGARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Dios de la divina misericordia, dale el descanso eterno, a nuestro Amigo, Ramón Fernández, Carolina Fulco y sus Hijos Ramiro y Belén; Javier y Carolina, nietos Valentina, Nicolás, Juan Cruz y Lorenzo. Rogamos Oraciones en su memoria.

ARGIBAY, EDGARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Luis Gutierrez, su esposa Nélida Maidana, su madre Elsa Brizuela, sus hijos, hijos políticos, con dolor lamentan el fallecimiento de su vecino y amigo. Que Dios acompañe en su dolor a Stella Maris, Dito y Marita. Que brille para él la luz que no tiene fin.

IBÁÑEZ DE CRUZ, MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Las almas de los justos están en manos de Dios". Su tío francisco Cruz y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor - Fernández

IBÁÑEZ DE CRUZ, MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno" Su hermana política Hilda Cruz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor - Fernández.

MEDINA DE BOGLIONE, PLÁCIDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Señor recíbela en tus brazos y brille para ella la luz que no tiene fin. Guillermo Quiroga, Maria Julian, sus hijos Valeria, Jorge, Juan con sus respectivas familias, acompañan a la flia. Boglione con un afectuoso abrazo en este triste momento.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

GUZMÁN, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|.. Su hija y hermanos agradecen a todos los médicos que la atendieron, Dr. R. Nacul, Dra. C. Cabrera, médicos del Hosp. Indpendencia y al equipo de medicos, enfermeros y choferes de U24 por los cuidados y contencion que le brindaron a mi madre.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

KALALO, EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/14|. "Quedate en mi memoria y en mis recuerdos, Quédate alli donde nadie te toque, Donde cada vez que te busque, pueda encontrarte"... Tu esposa Lucrecia, tus hijos Pablo y Gabi; Gabriel y Silvia, Edu y Claudia, Lucky y Damián, tus amados nietos Nico, Consti, Martino, Emilia, Valentino y Santi. Te recordamos con mucho amor e invitamos a la misa a realizarse a las 20 hs. en la Iglesia Santiago Apósto, al cumplirse 5 años de su fallecimiento.