Los Pumas debutarán ante Nueva Zelanda

11/04/2019 -

El seleccionado argentino de rugby Los Pumas debutará recibiendo al vigente bicampeón mundial, Nueva Zelanda, los All Blacks, en el Rugby Champiosnhip 2019, en cotejo a realizarse el próximo 20 de julio en el estadio de Vélez Sarsfied a las 19.40.

El anunció lo hizo la Sanzaar, organismo que integran las federaciones de los cuatro equipos participantes, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia y Argentina, al hacer oficial el calendario de la séptima edición del certamen. La primera fecha se completará con el cotejo entre Sudáfrica y Australia, a celebrarse en el Emirates Airlines Park de Johannesburgo, a las 12.05 de Argentina. Como es un año de la Copa del Mundo de Rugby (el torneo comienza en Japón el 20 de septiembre), el Championship se reducirá a sólo cuatro jornadas en vez de las seis usuales.

Una ronda adi c ional de partidos se jugará el fin de semana del 17 de agosto a modo de preparación de la Copa del Mundo y en ella Los Pumas visitarán a Sudáfrica en Pretoria y Nueva Zelanda recibirá a Australia en Auckland. Programa 1ª fecha: 20 de julio, Argentina vs. Nueva Zelanda, en Vélez, 19.40; 20 de julio, Sudáfrica vs. Australia, en Johannesburgo, 12.05. Segunda fecha: 27 de julio, Nueva Zelanda vs. Sudáfrica, en Wellington, 4.35; 27 de julio, Australia vs. Argentina, en Suncorp Stadium de Brisbane, 7. Tercera fecha: 10 de agosto, Australia vs. Nueva Zelanda, en Perth, 7; 10 de agosto, Argentina vs. Sudáfrica, en Salta, 16.40. Cuarta fecha: 17 de agosto, Nueva Zelanda vs. Australia, en Auckland, 4.35; 17 de agosto, Sudáfrica vs. Argentina, en Pretoria, 12.05. Tras 6 ediciones, 5 fueron ganadas por Nueva Zelanda y una por Australia (2015), sumando los All Blacks 168 puntos, seguido por Sudáfrica con 91, Australia con 83 y Argentina con 31.l