En el Norte se jugará la fecha 13 y en el Sur será el turno del capítulo 10

Hoy 21:46 - Mañana se disputará la decimotercera fecha del Apertura 2019 de los Clásicos Barriales del Norte, con este programa: En Mal Paso, Amigo de la 18 vs. 203 Jrs (20); Peti vs. El Milan (20) yMal Paso vs. La Unión del Oeste. En Calle 107, Carne Los Amigo Jrs vs. Bosco III (20); Juv de Borges vs. Los Pibe de Estuki (20) y Carne Los Amigo FC vs. El Fondo de Borges. En Morumbí de Borges, Los Tenas vs. Barrio Colón (20); La Banda de Pilli vs. Villa Borges (20); 7mo. Pasaje vs. Carlos Roble (30) y Rita Car vs. Rifa Tunis (30). En Polideportivo Borges, La Fución vs. Hermanos Juárez (20); Los Pibe de la 18 vs. Los Amigo FC (20) y Banfield vs. Carro Bar Chara (30). En 6to. Pasaje, Los Sosa vs. Mayorista Ría (20); Amigo del 4to. Vs. Los Pibe de Martín (20); Juv de Villa Borges vs. La Banda de Memo (20) y 6to. Pasaje vs. La 203 FC (30). En Chañar, Juan Felipe Ibarra vs. Los del Pasaje (20), La Cochetti vs. PSG (20) y Chañar vs. Calle 4 FC (30). En La Loma, Juv de La Loma vs. La Eskina de Kenedy (20); Pasaje 421 Jrs vs. Los Peregrino (20) y Pasaje 421 FC vs. Estrella del Norte (30). En San Lorenzo, Herrería Juan Ramón vs. La 23 Jrs (20); San Lorenzo vs. Rey de Copa (20) y Los Pumas vs. Avenida (30). En San Martín, La Barra de Iván vs. Pablo VI (20); San Martín vs. Los Calamares Jrs (20) y Los Calamares vs. Borges (30). En Villa Grimanesa, Panificadora Franci vs. Juv de Juan F. Ibarra (20); Villa Jrs vs. La Banda de Mario (20) y eskendra vs. Calle 106 (30). En Santa Rosa, Tigre Jrs vs. Florería Ema (20); La Barra vs. El Salvador (20) y Santa Rosa vs. El Vajo de Tarapaya (30). En Tarapaya, San Esteban vs. Juv de Tarapaya (20); Estrella Jrs vs. Los Ángeles (20) y Tarapaya FC vs. Borges Unido (30). En Triángulo, Triángulo Jrs vs. 5to. Pasaje (20); Laureles vs. Amaús (20) y La 23 FC vs. Calle 13 FC (30). En Campeones del 28, 3er. Pasaje vs. Alma Fuerte (20); Barrio Cáceres vs. El Triángulo (30) y Los 3 Amigo FC vs. Q + Q (30). En Suboficiales, El Bajo de Tarapaya vs. La Maga (20); 1er. Pasaje vs. Juv del Gas (20) y Gas del Estado vs. Refrigeración Dam (30). Sur Mañana, en los horarios de las 14.30 (14 para las canchas de cuatro partidos), 16 y 17 se jugará la fecha 10 de los Clásicos Barriales del Sur. El programa es: En Mosconi, Mosconi FC vs. Bº Rivadavia (20); Vagos de Mosconi vs. Villa María Jrs (20) y Taller Negro Juárez vs. Mónaco FC (30). En Villa María, Mar. Moreno Jrs vs. Jhon Kennedy (20); Bº Libertad vs. Peruchillo (20) y Kiosco Benja vs. Villa María FC (30). En Viamonte, Bº San Martín vs. La Caseros (20); Los Piratas de Simusa vs. 1er. Mar. Moreno (20) y La Barra de Pilly vs. Fenix Jrs (20). En Tradición, Pibes Tradición vs. Kiosco Balconcito (20); La Barra de Gento vs. Mateo Pereyra (20) y Stilnovo vs. La Barra de Gento (30). En Pitufos, La Marmonera vs. Amigos de Zeta y Chacha (20); La Güemes vs. Los Gedes (20) y Golo Sur vs. Virgen de Guadalupe (30). En Virgen del Valle, Trofeo JJ vs. Rejunte de la Gobernador (20); Pje 445 vs. Hnos FC (20) y Alte Brown vs. Taller Tiviano (20). En Vinalar, La Ancha vs. Los Bukis (20); Juv de La Ancha vs. Juv Ejército Argentino (20) y La Gruta vs. Los Secos (20). En Fondo de Vinalar, Gente de Polaco vs. Los Kokas (20), Bobinados Soria vs. Ciclón Jrs (20) y Fondo Jrs vs. Amigos de Chepe (20). En Tronkito, Amigos de Cacho vs. Deport. Luminares (20); La Pueyrredón vs. Amigos de Monteauri (20) y La 403 vs. Abs Ibarra (30). En Gril, La Gobernador vs. Pibes Cáceres (20); Eli FC vs. Fco de Victoria (20); La 14 de la Viano vs. Vinalar FC (20) y La Monteauri vs. Tradición (20).