Pierde sus dientes al hacer un gol con la cara

Joe Pavelski, capitán de los San Jose Sharks de la liga de hockey sobre hielo de Estados Unidos, NHL, dejó parte de su dentadura al anotar el primer gol de su equipo con la boca y dar comienzo a una victoria por 5 a 2 contra los Vegas Golden Knights.

En el minuto 14:42 del primer tiempo el defensa de los Sharks Brent Burns realizó un disparo desde la línea azul para sorprender al portero rival. Pavelski estaba en ese momento delante del guardameta, y la mala (o buena) fortuna quiso que el 'puck' impactara en su cara, se desviara de su trayectoria y terminara en la portería defendida por Marc André Fleury, que no esperaba que le marcaran un gol 'por la cara'.

Tras anotar el tanto, Pavelski, de 34 años, pudo abandonar la pista por su propio pie, pero un reportero de la NBC tuiteó que durante el descanso empleados del estadio salieron al hielo para recuperar los dientes del capitán de los Sharks.

Two moods: YAY but also OW. #PlayoffMode pic.twitter.com/KANajMWDkJ