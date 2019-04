Independiente cayó anoche y su rival en playoffs será Unión de Santa Fe

13/04/2019 - Independiente cerró la fase regular de la Liga Argentina con una derrota ante Ameghino de Villa María por 100 a 79, en calidad de visitante.



El conjunto santiagueño quedó undécimo en la Conferencia Norte y jugará los playoffs de octavos de final frente a Unión de Santa Fe, que terminó en sexta posición.



La serie arrancará el viernes 19 y domingo 21 del corriente, en Santa Fe, mientras que el tercero y el eventual cuarto fueron programados para el miércoles 24 y viernes 26 en el Parnás. Si hay quinto partido, se jugará el domingo 28 en el estadio de Unión.



Las restantes series son las siguientes: Salta Basket vs. Tiro Federal, Villa San Martín vs. Oberá TC y Deportivo Norte vs. Ameghino.



En cambio, San Isidro, Barrio Parque, Central de Ceres e Hindú se clasificaron directamente a cuartos de final.



Anoche, Independiente dio pelea hasta el tercer cuarto, pero en el último se vio superado por un rival con el plantel más largo.