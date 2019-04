El miércoles se jugará el séptimo capítulo en las Instituciones de Frías

Hoy 12:53 -

CHOYA Choya ( C ) La Liga de las Instituciones de Frías programó para el miércoles la séptima fecha de su apasionante torneo. El estadio que recibirá esta programación de partidos será el Parque Municipal Florencia Genesir de la Ciudad de la Amistad.

Habrá en total seis choques. El primer partido se fijó como horario de inicio a las 20.

El fixture tendrá el siguiente orden: Polideportivo vs La Bio Diesel; Bancarios vs Obras Pública; Loma Negra vs Instituto Tráfico; Escuela Técnica vs Empleados de Comercio; Sindicato de Panaderos vs Tránsito y Aoma vs Policia.

La tabla de posiciones tiene a Obras Pública con 15 unidades. Luego se ubican Loma Negra 12; Escuela Técnica 11; Empleados de Comercio 10; entre otros equipos.