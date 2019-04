FÚNEBRES | 17 de abril de 2019

17/04/2019 -

FALLECIMIENTOS

Ángeles Alconada Alfonsín (Buenos Aires)

Roxana Celina Corvalán

Daniel Darío Achával (Zarate, Bs. As.)

Héctor Raúl Díaz

Alicia Lescano

Sepelios Participaciones

ACHÁVAL, DANIEL DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19 en Zarate, Bs. As|. Desde Tartagal, Salta, vivirás eternamente en nuestros corazones. Su hermana Teresa Achával de Trejo, sus sobrinos Víctor Hugo, Teresita, Juan, Noemí, Daniela, Tachi, Cristian Trejo y sus respectivas familias participan su fallecimiento, lo despiden con profundo pesar y ruegan oraciones en su querida memoria.

ACHÁVAL, DANIEL DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19 en Zárate, Bs. As|. "Nunca muere quien fue presencia constante en los buenos y malos momentos ¡Siempre presente! Sus hermanos Clara Noemí Achával y Mauricio Domingo, sus sobrinos Gladys, Ana María, Luis, Daniel, Carlos, Marcelo Domínguez y sus respectivas familias participan su fallecimiento, lo despiden con inmenso cariño y profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ACHÁVAL, DANIEL DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19 en Zárate, Bs. As|. Clelia de Tadé y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hermana Noemí en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

ALCONADA ALFONSIN, ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/18 en Buenos Aires|. Eduardo Antonio Abalovich y familia y su Sra. madre Sofía del C. Montesinos de Abalovich participan con dolor el fallecimiento de la nieta del extinto amigo y correligionario, ex presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, acompañando a toda su familia y rogando oraciones en su memoria.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. ''Señor ya está ante tí recíbela en tu brazos y dale el descanso eterno''. Su hermano político José Kozlowski, su esposa Azucena, sus hijos Ivana, José Gabriel, María Emilia, sus nietos Amira y Bautista, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria, que brille para ella la luz que no tiene fin.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Su sobrino Carlos Tragant Anelli, Marcela Pinto y su hijo Facundo, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Su prima Magui Corvalan Ruse, sus hijos Fernaando, Paola, Francisco, Sebastian y Guadalupe Ruse Espeche y Delia Ruse Paez participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan su descanso eterno.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Miguel, Popi, Pía, José, Pusi, Santi y Juan Cruz Corvalan y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Acompañamos a ara en su transición y oramos para que el Señor la reciba en sus brazos y le de el descanso eterno. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Las amigas de su hija Viviana, compañeras de la Promocion 1987 del Colegio Belen, participan con dolor su fallecimiento.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. María Mercedes Vittar de Anelli, sus hijos Daniel Cáceres y familia, Omar Corti, Claudia Cáceres de Corti e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Federico Augusto Witthaus, Florencia Sal y sus hijos Federico, Lucila y Victoria participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. El Centro Educativo Franciscano San Francisco de Asis y todo su personal docente y administrativo, acompaña muy especialmente a la Sra. Prof. de la Institucion Viviana Kozlowski, en este momento de partida de su Sra. madre. Ruega al Señor un destino de paz.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. El personal directivo, docente, administrativo, alumnado, Asociación Cooperadora, Servicios Generales de la Esc. de Comercio "Prof. ANTENOR R. FERREYRA" participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Profesor Daniel Koslowzky y ruegan oraciones al Altísimo por el eterno descanso de su alma.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Carlos Pesce Pastoriza, Gladys Santillán y sus hijos Alejandro y María Eugenia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. José Isa Assan, Delia León de Assan acompañan en el dolor a su esposo Estanislao, a sus hijos Daniel, Viviana, Yeyé, Ariel y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Jaime R. Berdaguer y su esposa Elina Andersen e hijos acompañan a Viviana y Gonzalo y familia en este momento de tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Maria Gracia Sarquiz, sus hijas Nicole, Reggina y Graciana, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. La Señora Presidente interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, Directores Generales de los distintos Niveles Educativos, Director General de Administración, miembros del Tribunal de Disciplina, de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones, Supervisores y Analistas Técnicos Docentes, Coordinación del Área Legal y personal del Organismo participan el fallecimiento de la madre de la empleada del Organismo, Sra. Lucrecia Kozlowski y la acompañan en el dolor, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Martha Fares de Amil Feijóo y sus hijos Silvia, Manuel, Mariana y Celeste participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Su amigo de la familia Walter Sarquiz e hijos hacen llegar sus condolencias y ruegan oraciones en su querida memoria.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Hugo y Rulo Mulki participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo, hijos y demás familiares en estos tristes momentos. Se eleva una plegaria en su memoria, rogando por el eterno descanso de su alma.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. María Fiad, Pedro Catella e hijos acompañan este gran dolor y repentina pérdida de la madre de sus amigos Ariel y Yeyé y madre política de Florencia. Ruegan una oración en su memoria.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Delia Yolanda Saieg de Ulman, sus hijos Luis Carlos, Ana Gabriela, Cristina Elena, María Eugenia, hijos políticos: María Pía, Leopoldo y nietos participan su fallecimiento con profundo dolor. Que el Señor le conceda a su familia paz y consuelo en estos momentos difíciles.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Sarita querida mis hijos y yo te despedimos con todo cariño y amor. Siempre estarás en nuestros corazones. Teresa Fino, Miguel, Cecilia y Graciela Uequín rogamos oraciones en tu memoria.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Querida Sarita: Ya partiste al Reino Celestial a reunirte con Dios y con todo el grupo que iba a Mar del Plata. Estarás siempre presente entre nosotros. Te amamos María Rosa Uequín y flia.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Roque Argañarás, Marcela Tragant e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Santiago Abalovich y sus hijos Guillermina, Marcos y Graciana acompañan en este sentido momento.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Rodolfo Cisneros y flia. Participa con dolor su fallecimiento.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Que brille para Ti la luz que no tiene fin y que Dios de consuelo a tu familia. Acompañamos en este duro pesar a Ariel y Florencia, sus tios Perla Suarez y Ricardo Colman, primos Jorge Sialle, Alejandra Sialle de Stork, Alesis Stork y sobrinos Agustin, Milagros Stork. Ruegan oraciones en su memoria.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Ana María Brander de Silvetti y sus hijos Victoria, Víctor Manuel, Eugenio y Martita, participan con dolor la partida de Sarita y acompañan con cariño a toda su familia. Que descanse en paz.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Guillermo Montenegro, Andrea, Guillermo, Justo, Martina y Mateo Acompañan a la flia. en este difícil momento.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Querida Sarita te despido con gran dolor por tu partida. El Señor te reciba en sus brazos y te de el descanso eterno y resignación para su familia. Con inmenso afecto Coca.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. "Señor ya esta ante Ti, recíbela en tu Reino". Francisco Fernando Trucco (h) participa su fallecimiento con dolor y ruega una oración en su memoria.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Francisco Berdaguer, María Lastenia Atterbury, sus hijos Francisco y Mariana participan con pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a Viviana y Gonzalo en este difícil momento.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. "Señor ya esta ante Ti, recíbela en tu Reino". El Comisario Gral. (R) Rubén Darío Brandan y flia. participan el fallecimiento de la esposa del camarada Estanislao y pide al Señor resignación ante tan triste momento.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Justo Alegre y familia participa con profundo dolor por tan irreparable pérdida, acompañamos en el dolor a sus familiares y elevamos oraciones en su memoria.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Nelly Sarquiz, sus hijos Selva, Nela y Sergio; Jorge Amerio y flia, acompañan en este triste momento a toda su familia y elevan oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Alfredo Degano, su esposa Maria Lastenia Sal y sus hijos Agustín, Maria, Tomás y Santino participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este difícil momento.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Cecilia Uequín y flia. acompañan a su amigo Gringo en este doloroso momento.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Juan Felipe Hernández, Carolina Maria Mansilla y sus hijos Participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Susana Rios de Uequín y sus hijos Alfredo, Maria Laura, Veronica, Ignacio y Carolina y sus respectivas familias lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con afecto a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. ''Querida Sarita'': Batallaste con resistencia hasta tu agotamiento, pero hoy, el Señor te recogió para tenerte a su lado, donde no hay dolor, tristeza, ni pesar. Carmen H. Kozlowski, sus hijos Pocho, Nena y Pirulo Molezón, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque de la Paz.

ARMOHA, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/19|. Sus vecinos C.P.N. Jorge H. Vittar, su esposa C.P.N. Ines Casaubon, sus hijos Mauricio, Maria Soledad y Constanza, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Florencia Prats Vittar y Jerónimo Fúnes Cornet participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Emili en estos difíciles momentos.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Querido Negro. Que Dios te de en el Cielo un descanso eterno. Maria E. de Wede y flia, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Nelida Espampinato Vda. de Rojas, sus hijas Rosana, Lilia y Patricia y sus nietas participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. No sientan mas tristeza por el contrario sientánse en paz de saber que ahora es parte del Reino de los Cielos". Mirta Collado y familia.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Les envio una oración que les den fortaleza y que transformen el dolor en luz de esperanza. Rosa A. Collado de De La Rua.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Domingo Juan (Toti) y familia, despiden con honda tristeza al inolvidable Negro, al dilecto amigo y vecino de Suncho Corral, al hombre bueno y desprendido querido por todos. Abrazamos a Sara; a Emily, Felipito y Yanina; A Chiqui, Piru, Jorge y Normi ante el dolor por su partida.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Raúl E. Luna, Nilda M. Protti, María A. Luna, María E. Luna, José M. Luna y sus respetivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Juan Atie Saad y Ángela Figueroa de Saad, sus hijos Juan Pablo; Valería; Andrea; Daniel y sus respectivas familias abrazan con cariño en el dolor a todos sus familiares y piden al Señor para que nuestro querido Negro descanse en paz.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. María Elena Fortuna y familia, participan con `profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Los compañeros de la prono 1969 de su esposa Pocha LLugdar, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por la pronta y cristiana resignación de sus seres queridos

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Roberto Chacón, su esposa Mirta Scaglioni sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. "Tu humildad y espiritu solidario quedara presente entre tus amigos". Esther Hallak e hijos: Omar, Carlos, Victor y Luciana y sus respectivas flias.,participan con dolor su fallecimiento y acompañan en estos dificiles momentos a sus familiares.Elevan oraciones a su memoria.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. " Señor dale el desacanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin". Sus amigos de Matara,Maria Hallak,Elias Saadi y Yanie Saadi de Palazzo y flia.,Acompañan espiritualmente a toda su flia, y hacemos llegar nuestro sentido pesame. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Su amigo Elias Hallak, hace llegar sus condolencias a su flia., Comprendiendo lo que se siente por la perdida de un ser querido.elevamos oracion a su memoria.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su manta". Sus familiares Elena Hallak de Jorge, sus hijos: Bachicha, Migui y sus respectivas flias., Adriana y Katy Jorge, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos, hermanos y demas fliares. En este momento de dolor.rogamos oracion a su memoria.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. ·Ex-compañeras de su hermana Chiqui del Centro Experimental Nº 7 Nicolas Avellaneda, participan su fallecimiento, acompañan a su familia en estos momentos de dolor y elevan oraciones por su eterno descanso.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Que brille para él la luz que no tiene fin". Adela Figueroa de Nasif Saber sus hijos Silvina, Fernando y Germán, y sus hijos políticos acompañan a toda su familia en este momento de dolor rogando un descanso eterno.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su matriculada Cra. Sara Llugdar. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la Cra. Sara Llugdar. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su colega Cra. Sara Llugdar. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. 19 Juan Carlos Tauil su esposa Lilian Franceschini y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Rulo Mulki y Nena Neme participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos, amigos y demás familiares ante la irreparable pérdida del querido Negro y ruegan pronta resignación.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Hijos de Balanda Figueroa y Jorge Llado con sus respectivas flias. Lamentan tan irreparable pérdida y acompañan a sus amigos y flias. en este doloroso momento. Rogando al Altísimo les de pronta resignación.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. María Magdalena Murad y flia. Participan con dolor su fallecimiento.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Tu primo Jorge participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Pimpo Avellaneda de Morellini, sus hijos Marcia y Lucas Morellini participan con dolor su fallecimiento, acompañan espiritualmente a sus familiares en este momento de profunda angustia y tristeza. Ruega al Altísimo por el eterno descanso de su alma y la pronta resignación de su familia.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Habib Sleibi, su esposa Graciela Bulnes, sus hijos Yaber, Nabila y Said participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan resignación a su querida familia.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. María Cristina López, sus hijos Mariano Daniel Eleán y María Milagros Eleán participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Miguel Eduardo Jorge y sra., Dr. Juan Antonio Jorge y flia. , participan con profundo dolor su fallecimiento.Ruegan oraciones a su memoria.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Gustavo jorge y flia., participa con profundo pesar su partida al reino de Dios.Rogamos oraciones a su memoria.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Propietarios y personal de óptica Molinari participan con gran dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Victor Hugo Nuñes y flia. E hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones a su querida memoria.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Kiko Uliana y sus nietos José Luis y Sophia acompañan con mucho cariño a Sarita y sus hijos Marlene, Felipe y Yannina en estos momentos de tristeza y dolor. Elevan oraciones por la paz de tan grande esposo y padre y por la pronta y cristiana resignación de toda la familia.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Olga Ibarra, Antonio Díaz e hijos, participan con dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Sara Llugdar e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Miguel Ángel Murad, Laura Murad, Tamara Mura participan con dolor su fallecimiento.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Familia de Enrique Amado y Josefa Canllo participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Amigos de su hermano Jorge del Centro de Viajantes participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Carlos Eduardo Lucio y flia. Elevan oraciones en resignación de su esposa, hijos, hermanos y sobrinos.

BATISTELA, CECILIA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. "Rogamos a Dios te reciba a su lado y te colme de bendiciones". Los ex compañeros de Presupuestos de su padre CPN rubén A. Batistela: Julio, Leopoldo, Alberto, Oscar, Adriana, Sandra, Lucky, Celina, Silvina, Silvia, Graciela, Andrea, Mirta, Antonella, Estefanía, Marcelo, Rubén, Hugo, Antonio, Miguel Santillán, Miguel Jáimez, Chela y Andrés participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BATISTELA, CECILIA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Esther Hallak e hijos: Omar, Carlos, Victor y Luciana y sus respectivas flias. Acompañan en estos dificiles momentos a su hermana Laura,comprendiendo el dolor ante la perdida de un ser querido.Elevamos oraciones a su memoria.

CANLLO, JORGE ENRIQUE (Jojo) (q.e.p.d) Falleció el 15/4/19|. Su sobrina Liz Canllo, su sobrino político Ricardo Luna Ávila y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CANLLO, JORGE ENRIQUE (Jojo) (q.e.p.d) Falleció el 15/4/19|. Su primo hno. Miguel Canllo, su esposa Maria Inés Fiad y sus sobrinos Valentina y Francisco lamentan con profundo dolor la perdida de Jojo. Piden oraciones en su memoria.

CANLLO, JORGE ENRIQUE (Jojo) (q.e.p.d) Falleció el 15/4/19|. Sus primos Quela, Mary y Eddy Canllo y sus respectivas flias., participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CANLLO, JORGE ENRIQUE (Jojo) (q.e.p.d) Falleció el 15/4/19|. Su amiga Mary y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CANLLO, JORGE ENRIQUE (Jojo) (q.e.p.d) Falleció el 15/4/19|. Familia de Enrique Amado y Josefa Canllo participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORVALAN, ROXANA CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Su esposo Lico, su hija Camila, su mamá Blanca y demás fliares. participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Serv. Soc. Amparo S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORVALAN, ROXANA CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Personal directivos, docente y de maestranza de todos sus niveles de la Escuela Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa participa con profundo dolor el fallecimiento de la hija de ex directora del establecimiento, Sra. Blanca Paz.

CORVALAN, ROXANA CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Su familia del corazón y amigos de su mamá Toti: Mario Oscar Luna, María y Víctor Cáceres; Estela Banegas, Mirta Cardozo, Marina de Luna; Elizabeth Villagra, Bartolina Gómez, Hugo Sandez, Mari Soria, Carmen Zaidman, Franklin y Josefina Verón con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORVALAN, ROXANA CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. La promoción de maestros 1968 del Colegio Pedro F de Uriarte, participan con dolor, su temprana partida al encuentro del Señor y acompaña en estos momentos de dolor a su ex compañera Selva Paz.

CORVALAN, ROXANA CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Fermin Peralta, su esposa Techy, Efrain Roldan, su esposa Lita y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y abrazan en su dolor a su mamá Toty Paz y su tia Pocha Paz y sus respectivas familias.

CORVALAN, ROXANA CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Maria Rosa Rimini de Avendaño, sus hijos Baltazar, Maria Rosa, Maria Magdalena, Francisco, Juan Santiago y sus respectivas flias. y Patricia Gomez participan con dolor el fallecimiento de la hija de su querida vecina Toti y ruegan que Dios de consuelo a su familia.

DÍAZ, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Su esposa Josefina Avendaño, hijos Analia, Jorgelina, Raúl, h. pol., Iván, Gustavo, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 16 en el cementerio P. de la Paz. Casa de duelo P. L. Gallo Nº 330 (SV) SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

DÍAZ, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Su hija Analia, su hijo político Ivan y sus nietos Bautista, Ignacio y Augusto Ibieta participan su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria.

DÍAZ, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Sus amigos y vecinos: Tita Ledesma, sus hijos Mario, Daniel, Daniela, Uriel (Turi) participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por el pronto consuelo de su alma.

DÍAZ, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Que el Señor lo tenga a su lado y haga brillar para él la luz que no tiene fin". Sus amigos y vecinos: Nina Céliz, su hija Claudia Céliz, su hijo político Ariel, sus nietas Valeria y Oriana participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Sus ex-compañeros de Diario El Liberal: Secciones, Ventas, Expedicion, Rotativa y Mantenimiento, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Sus amigos y vecinos de toda la vida Negra Neme, sus hijos Luis Maria, Melina hijos políticos Jesús, Xenia, sus nietos y su amigo René participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Acompañan a sus hijos Analia e Ivan y a toda su familia en este triste momento. Sus vecinos Yesy Juárez y Fernando Pereyra participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Betty de Caro y sus hijos Fabiana, Gustavo, Alejandro Caro participan con profundo dolor la partida al Reino de Dios de nuestro querido vecino y amigo Raulito y que brille para el la luz que no tiene fin. Descansa en paz amigo.

DÍAZ, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. "Envía tu luz y tu verdad: Que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada ". Compañeros de Inti Santiago del Estero de su hija Jorgelina acompañan a su familia en este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. "Que el Señor lo tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para él la luz que no tiene fin". Hugo Elías, su esposa Rosa Esther, sus hijos Walter, Doris, Silvina, Marcelo, Miryam (a), sus hijos políticos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo y excelente vecino, acompañando a su esposa y demás seres queridos en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Osvaldo Cevilan, su esposa Eva, sus hijos Néstor, Narda y Noelia y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Sus consuegros Norma y Mario Ibieta y sus hijos Mariela, Ivan y Natalia Ibieta y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor.

DÍAZ, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Mari Barrera, Miguel Kuresza y su familia participan con profundo dolor del fallecimiento de su querido amigo y elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Descansa en paz, luchaste mucho en esta vida. Hasta pronto. Carlos Eduardo Lucio, Gringa Falcione, Claudia Lucio Falcione y flia. Acompañan a Josefina, Anita, Jorgelina y Torito.

DÍAZ, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Raúl Miranda y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

DÍAZ, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Nicolás Ledesma y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hijo Torito en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. ¡Querida Gacha!, que Dios te reciba en un lugar de preferencia, desde allí ruegues y protejas a tu hijo Gringo. Consuelo a tus hermanos y sobrinos. Sus conmocionadas primas. Nilda Corbalan de Cordero y Maria Elsa Corbalan participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Ruegan oraciones en su memoria.

LESCANO, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Sus hijos, H. pol., nietos, bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ROBLES, CECILIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. La Directora de Incluir Salud Dra. Natalia Carrera, personal administrativo, acompañan a su padre Omar Robles en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ROBLES, CECILIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Estudio Particular de Danzas Arabes Mileia y sus profesoras Andrea y Leila participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento.

RUIZ, ELENA ELOISA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Sus hijos Gustavo, Mariel, hijo politico Miriam, nietos Alejandra, Daniela, Maria Belen, Sergio y demas familiares sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Piedad. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

SUÁREZ, CRISTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. "El que cree en mi palabra, aunque esté muerto vivirá". Nora del C. Rodríguez, Secretaria General del Sindicato de Maestros Especiales, Docentes y Empleados de Educación de Sgo. del Estero participan con pesar el fallecimiento de la Sra. esposa del Sub Secretario Gral. del Sindicato de Luz y Fuerza, compañero Roger Suárez. Ruega una oración en su memoria.

SUÁREZ, CRISTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. La comisión Directiva y Empleados del Sindicato de Maestros Especiales, Docentes y Empleados de Educación de Sgo. del Estero participan con pesar el fallecimiento de la Sra. esposa del Sub Secretario Gral. del Sindicato de Luz y Fuerza, compañero Roger Suárez. Se ruega una oración en su memoria.

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Arq. Raúl Sabouret, su esposa Cristina Zavalía y sus hijos Santiago, Raúl e Ignacio acompañan a su familia en estos momentos de dolor y ruegan oraciones al Señor por su eterno descanso. ¡Descansa en paz querido amigo!

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. C.P.N. Juan D. B. Roitman, participa su fallecimiento y acompaña con profundo dolor a toda la familia de su amigo Raúl, se ruega una oración en su memoria.

JIMÉNEZ JIMÉNEZ, CANDIDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Que el Señor la reciba en su seno con amor y brille para ella la Luz que no tiene fin. Acompañamos a Nancy, Chiqui y a sus hijas, en estos momentos de dolor ante tan inesperada pérdida. Que Jesús Resucitado les brinde cristiana resignación. Ñata de Romero, sus hijos Raúl, Mundo, Joyi , Adriana y sus respectivas familias.

VILLALBA, FRANCISCO (Higa) (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/19|. Hermano querido es imposible no estar triste por tu partida, pero tu recuerdo siempre estará en nuestros corazones. Su hermano Oscar, sus sobrinos Marisa, Monica, Oscar (h) y Guillermo y sus familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ZAMORA, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Dra. Cristina Zavalía, Arq. Raúl Sabouret e hijos despiden con dolor a quien fuera en vida un hombre de bien con profundas convicciones, honesto, bella persona y gran amigo y acompañan a su familia en estos tristes momentos.

ZAMORA, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. "Iahveh conoce los días de los íntegros, su herencia será eterna". Marta González participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y colega Manuel, acompañan a su esposa y flia. y ruega oraciones en su memoria.

ZAMORA, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. La Asociación de Agrimensores de Santiago del Estero (A.A.S.E) participa con profundo dolor el fallecimiento de sus asociados, Ing. Manuel Zamora. Ruega una oración en su memoria y brille para él la luz que no tiene fin.

ZAMORA, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Que brille para él la Luz que no tiene fin, acompañamos a su familia en estos momentos de dolor y elevamos oraciones en su memoria. Juan Carlos Peña y familia.

CARABAJAL, SEGUNDO HILARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/19|. Sus hijos: Óscar, Pascual, Félix, Rodolfo, Feliciana y Rafael, hijos pol., nietos, bis y tataranietos part. su fallec. Sus serán inhumados en el cement. de Santa María. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GEREZ, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/19|. Dra. Sandra Generoso participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompaña a su familia en este difícil momento.

SOTELO, RAMONA NIEVES (Lela) (q.e.p.d.) Falleció 15/4/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". La Asociación de Docentes Loretanos participa su fallecimiento y hace llegar las condolencias a la familia Sotelo ante la irreparable pérdida.

SOTELO, RAMONA NIEVES (Lela) (q.e.p.d.) Falleció 15/4/19|. La promocipon de maestros 1968, del colegio Pedro F de Uriarte, llora la partida de su querida compañera de estudios y eleva roaciones por la cristiana resignación de su familia. Siempre te recordaremos con mucho cariño, por los años compartidos de estudiantes.

Invitación a Misa

CAMPOS, JOSEFA DEL ROSARIO (Peppy) (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/17|. Hoy se cumplen 2 años de tu partida al Reino de Dios, para ti nuestros recuerdos, nuestras oraciones y cariño de siempre. Rogando que descanses en paz. Tus hermanos, sobrinos, hermanos políticos y toda la familia. Invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

DÍAZ DE MONGES, MARCELA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/18|. "Hermana hace un año que dejaste el mundo terrenal para estar al lado de Jesús, nuestros padres y hermanos. Que el Señor les conceda el descanso eterno y brille para todos la luz que no tiene fin". Sus hermanos y demás familiares invitan a la misa que en su memoria se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, Bº S. Peña.

JUÁREZ, JUAN GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/98|. Papilo nos enseñaste a vivir con respeto y comprensión. Construiste una familia linda, dejaste huellas en las personas que amaste, tus hijos. Descansa en paz. Hoy mandaremos a oficiar una misa en la parroquia Santo Cristo a las 20, al cumplirse veintiún años de su fallecimiento. Sus hijos Rosa y familia; Luis y familia; Miguel y familia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MARTINEZ, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/09|. A 10 años de su fallecimiento, se ruega una oración en su memoria, pidiendo a nuestro Señor Jesús que le de el descanso eterno. Su esposa Rogelia Aragón, sus hijos Carlos Martinez Aragón y Patricia Martínez Aragón, sus cuñadas, sobrino Hugo Aragón y demas familiares, invitan a la misa que se realizará el dia 18/4/19 a las 9 hs. en la Iglesia Catedral Basílica.

SALTO, NÉSTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/17|. Hoy se cumplen dos años de tu partida al Reino de los Cielos pero te tenemos presente en cada momento de nuestras vidas, te extrañamos, protégenos siempre desde donde estés". Sus hijos Gringo, Kike, Roxina y sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy en la Pquia. San José de Belgrano a las 20 Se ruega una oración en su querida memoria.

SORIA, LUIS NAPOLEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/10|. Su esposa e hijos invitan a la misa a celebrarse en la Iglesia Catedral Basilica hoy a las 20.30 hs. con motivo de cumplirse 9 años de su Partida.

CORVALAN, ELENA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/19|. Marcelino Acosta y familia, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes (La Banda), con motivo de cumplirse nueve dias de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ROLDÁN DE SALVATIERRA, ROSA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Hoy se cumplen 6 meses de tu partida al Reino de Dios. Te recordamos con mucho cariño y rogamos que descanses en paz. Tu esposo José Salvatierra, tu hermana Erminia y Gladis, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 hs en la Parroquia Cristo Rey de la Ciudad de La Banda.

Recordatorios

PÁEZ, ENRIQUE OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/12|. Hijo querido, el tiempo no detiene su marcha, pero las almas que se quieren no tienen olvido, no tiene adiós. Un día como hoy naciste para alegría de toda la familia, pero es el 7 cumpleaños lejos de ti, hijo querido, como duele, es difícil, duro y muy cruel. Mientras tanto sigo dándole tiempo al tiempo para ver cuanto más sobreviviré, sin vos y lo que me quedé de vida, siempre vas a estar en mi mente y corazón, porque aún cuando te hayas ido sigues siendo parte de mi. Te extraño, te extraño. Hijo mío, descansa en paz en los brazos de nuestra madre Santísima. Tu madre Carmen Coria, hermana y hermano político, sobrinos, tíos y demás familiares.