Insólito: Una oveja usa corpiño por el desproporcionado tamaño de sus ubres

Un insólito hecho sorprende a los vecinos de Norfolk, Inglaterra. Una oveja de nombre Barbara usa corpiño debido al desproporcionado tamaño de sus ubres.

Los propietarios del animal, David Cross y Kathryn, se vieron obligados a recurrir a este sistema para poder ayudar a Barbara. "La oveja es mayor y, aunque está perfectamente en forma y sana, cuando su ubre se llenó de leche casi le arrastraban por el suelo", declaró la dueña.

Fue en ese momento, cuando David le dijo en broma a su esposa que la oveja necesitaba de un corpiño y al final fue lo que terminó ocurriendo. Pero no servía cualquier sostén. Hacía falta uno bastante grande y ahí entra en la historia la vecina de los Cross. Como su vecina estaba haciendo limpieza en el armario y tirando la ropa interior de cuando pesaba más, los propietarios de Barbara decidieron aprovechar algunas prendas.

"David cortó dos orificios bien posicionados para que las tetinas sobresalieran, las correas rodearon las patas y se ataron a su espalda", explica Kathyn. Al principio, los corderos estaban un poco perdidos a la hora de mamar, pero ya han aprendido: "Con un poco de orientación pronto se dieron cuenta de por dónde tenían que succionar".

