Policiales INCENDIO Bº LOS LAGOS

Despidieron los restos de la niña quemada y su hermano sigue gravísimo

El adelanto de autopsia dice que la niña murió por asfixia por inhalación de humo. La familia sospecha que el incendio no fue un accidente. “Mi ex cuñado me dijo que él quemó la casa”, dijo Ricardo Lazarte refiriéndose al padre de los chicos.

Por El Liberal

Fotos 18/04/2019 - Acompañada por su abuela y por sus tíos, hermano y vecinos, el cuerpo de la pequeña de 3 años, que murió en el incendio de su casa fue trasladado al cementerio La Misericordia en la cuidad de La Banda para su descanso eterno. Muestras de profundo dolor se vivieron durante el velatorio de la pequeña que falleció calcinada al quedar atrapada en el interior de su casa, donde su mamá la había dejado encerrada con su hermanito de 6 años. La casa de calle Catamarca al 400 -en el barrio Los Lagos- se vistió de negro para velarla. El cuerpito fue entregado en horas de la siesta del martes y fue velado hasta las 17 del miércoles, que fue trasladado a la necrópolis bandeña. La pequeña falleció cerca de la 1.30 de la madrugada del martes. Por orden de la fiscalía, su cuerpo fue sometido a autopsia, y según el adelanto que recibió el fiscal de la causa -Dr. Pablo Moya- las causas fueron por asfixia por inhalación de monóxido de carbono. Mientras los restos mortales de la menor fueron sepultados bajo un cielo completamente gris, los médicos del Centro Provincial de Salud Infantil, hacen lo imposible para salvar a su hermanito, quien tiene más del 70% del cuerpo quemado. Los médicos revelaron que la situación se complicó aún más, tal como se anticipaba durante la jornada del martes. Cabe remarcar que se encuentra en la sala de Terapia Intensiva, donde ingresó durante la madrugada del martes. El Dr. Leandro Gamba, director del Cepsi, quien asistió al niño tras el ingreso reveló que el cuadro del pequeño es “gravísimo”. “Tiene quemaduras que son profundas. Le han tomado la cara y parte de las vías respiratorias y hay una gran probabilidad de que esta criatura pierda la vida durante el tratamiento”. Sobre el último parte médico, el profesional de la salud -en diálogo exclusiva con EL LIBERAL- expresó que “es un proceso altamente esperable. Su situación no es más crítica sino que las lesiones por quemaduras se complican a medida que pasa el tiempo. A veces se piensa que todo termina en la quemadura, pero no es así. Ahí recién empieza, porque a raíz de eso se pierden de sustancias por las llamas, pierde proteínas, pierde coagulación de la sangre, etc.”. “Su situación ayer era gravísima y hoy es gravísima, gravísima y es un proceso largo. Puede que pasen 20 días y muera o puede que en 7 días se vea un avance. Esto recién comienza y hoy su cuadro es crítico. Sigue con los mismos medicamentos, pero solo hay que esperar”, explicó el Dr. Gamba quien continúa consternado y calificó a la situación de “un desastre”.