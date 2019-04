Para frigoríficos, el asado a $149 será valor de referencia

20/04/2019 - El presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra), Miguel Schiariti, sostuvo que el acuerdo del Gobierno con los frigoríficos exportadores por el cual éstos ofrecerán asado, vacío y matambre a $149 el kilo, servirá para ‘fijar precios de referencia’ para los supermercados y carnicerías.



‘Lo que se está haciendo ahora es ofrecer 500.000 kilos de carne por mes sin el costo de la distribución. Esto dará un precio de referencia que induzca al supermercadismo y a los carniceros a estar dentro de esa franja’, indicó Schiariti en diálogo con radio Continental.



‘Esto pone en evidencia u obliga al supermercadismo a tener valores semejantes. Para ellos vender un producto al costo y que sea un llamador para vender los otros productos de las góndolas a valores con márgenes muy altos, no creo que sea un sacrificio’, agregó al respecto.



El miércoles, el Gobierno anunció un paquete de medidas económicas entre las cuales está un acuerdo con los frigoríficos exportadores para venderle al público 120.000 kilos semanales de asado, vacío y matambre vacuno a $149 por kilo en la minorista del Mercado Central y en las bocas de expendio de dichos establecimientos por seis meses.



Estabilidad



Por último, Schiariti sostuvo que el precio de la carne vacuna, independientemente de los cortes mencionados tendrán estabilidad en sus precios hasta fin de año, siempre y cuando no ‘haya un problema climático’.



‘Después de la recomposición de precios (de marzo) no va a haber modificaciones a no ser de que haya un problema climático. Si no lo hay, va a haber estabilidad de precios de acá a un año’, concluyó.



Cabe destacar que hace unas semanas atrás, un informe alertó por la caída del consumo per cápita de la carne vacuna en casi un 13% en marzo con respecto de igual mes del año anterior.