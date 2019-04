Docente atacó a tiros a dos vecinos, que le reclamaron daños producidos por sus cerdos

20/04/2019 - Dos vecinos del departamento Aguirre exhortaron a un docente a encerrar sus chanchos por considerarlos dañinos y, a cambio, recibieron dos tiros que les pasaron zumbando por la cabeza.



La insólita reacción tuvo lugar en la casa del maestro, a 20 kilómetros de Pinto, según la causa de la policía local y en órbitas de la fiscal Cecilia Rímini.



Según el relato de las víctimas, de apellido Gallardo, cansados de los chanchos dañinos del maestro, partieron a hablar con el educador como personas adultas.



Nula sensatez



No solo no lograron el cometido, sino que la situación se puso tensa porque el maestro, de apellido Oroná, no aceptó ningún tipo de reclamo.



En un momento habría extraído un arma de fuego y disparado contra los visitantes. Lejos de perseverar en el cometido, los Gallardo terminaron en el piso y en segundos huyeron como pudieron y enseguida dieron intervención a la policía.



A su vez, los funcionarios alertaron a la fiscal de Añatuya, quien pidió la aprehensión del hombre.



Allanamiento vano



En horas, la policía habría hecho procedimientos en la casa del imputado, pero éste se les habría adelantado a los funcionarios.



Mientras la búsqueda se traslada a los domicilios de familiares y amigos, ya trabajan otros funcionarios.



Los mismos habría iniciado un informe socioambiental, ocasión en la que los vecinos ya deslizaron que el maestro es proclive a la violencia y reacciones intempestivas.



Entre otras, dos familias habrían adelantado que los chanchos sí causan daños y ratificaron que su dueño no acepta reclamos y que habituaba a enfrentarse a trompadas y con armas.



Asimismo, la Fiscalía también indaga en las características y origen del arma de fuego, ya que es vital en el ataque endilgado por los Gallardo.



Ayer, la policía tenía detallado el grupo de gente a la que visita y de confianza, aunque también un abogado intentaba negociar su entrega para este lunes, a primera hora. Era vital ahorrarle una imputación no excarcelable.