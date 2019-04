La sorprendente santiagueña que hará platos típicos de su pago en Bolivia

23/04/2019 -

La sorprendente y emprendedora cocinera santiagueña Berta Ruiz formará parte de la delegación argentina que representará al país en un encuentro internacional de chefs en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, este 27 y 28 de abril próximos.

Berta, saltó a la fama desde la pantalla chica como “Betty”, la santiagueña que deleitó a los porteños y al país desde el programa televisivo Cocineros Argentinos, al preparar los deliciosos rosquetes, con una receta que estuvo en su familia de Weisburd por generaciones. Ella misma contó a EL LIBERAL (en su edición del 5/10/2016) en aquella oportunidad que había llegado al ciclo recomendada por Musha Carabajal, integrante del famoso conjunto del barrio bandeño Los Lagos, cuna del clan folclórico más famoso del país.

Para el evento gastronómico Cocinarte Santa Cruz, en Bolivia, Berta lanzó la batería de preparaciones típicas santiagueñas con que piensa deslumbrar al público y a los jueces por igual: “Voy a hacer en vivo el pastel de charqui, empanadas santiagueñas, un despliegue de panes típicos, chipacos, tortillas, panes caseros, el pan dulce santiagueño con anís de nuestros pueblos, rosquetes, todo en vivo. También mostraré la algarroba, el mistol, patay, arrope con queso de cabra”.

De familia

Berta, describe su actividad: “Trabajo con mi hijo Iván, de 27 años, quien está al frente de todo y yo puedo producir y mostrar. También estuve en Contar: Puertas adentro, un programa de Canal 7 de Buenos Aires, donde presentamos la chanfaina. El gobernador me vio en la Expo Turismo; de ahí saltamos a (la muestra) Bodegas &Vinos. En la Feria de las Regiones que organiza el Gobierno de la Ciudad, también tengo espacio. Buenos Aires celebra este encuentro de las regiones dos veces al año”.

Experiencias

Sobre las vivencias de cocinar lejos de su terruño, no tiene dudas en destacar las significativas experiencias que representan cada encuentro fortuito con otros santiagueños, siempre regidos por las nostalgias del pago: “Yo quisiera decir que el mismo santiagueño arraigado (en su cultura propia, pero afincado en otras ciudades) es el que busca sus cosas en cada feria y es el que me fue llevando a mí a seguir. Están en cada feria donde andamos; muchas veces nos emocionamos juntos porque ellos me quieren contar de dónde son, y dicen que los llevo a los recuerdos más queridos con los sabores del pago”.