Zamora entregó viviendas sociales en El Abra

El gobernador de la provincia Dr. Gerardo Zamora visitó la localidad de El Abra, Departamento Capital, donde inauguró 28 viviendas sociales para familias de la zona y dejó inaugurada la conexión de red de agua potable para 80 familias. El primer mandatario estuvo acompañado por ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai; comisionado Municipal de Remes, Marcelo Castillo y diputada Nacional Mirta Pastoriza.

El Dr. Zamora estuvo en la vivienda de Catalina Cruz, donde se realizó el tradicional corte de cintas y la entrega simbólica de todas las unidades, distribuidas en los parajes San Lorenzo, Remes, Tunas Punco, los Sayagos, Puesto del Medio y El Abra.

Catalina Cruz manifestó; “estoy muy contenta, es una maravilla esta casa, le agradezco a Dios y a todos lo que hacen posible estas viviendas”.

El Gobernador Dr. Gerardo Zamora dijo; “felicito a las familias beneficiadas, le agradezco mucho a la Comisión Municipal y a la gente que trabajó en las viviendas sociales”, dijo y agregó “Ustedes saben que este programa tiene como principal objetivo otorgar un techo mejor para familias que no pueden acceder al mismo, ayuda también a la salud, a vivir mejor, al arraigo y genera una actividad económica”. Luego remarcó “pese al momento que vivimos, no vamos a dejar de invertir en esto, ya que no sólo apuntamos a lo social sino también a generar una inyección económica. Cuando más viviendas se hacen, más rápido vamos a poder llegar a nuestros objetivos”. Transmitió “el saludo de la Diputada nacional Dra. Claudia de Zamora, ex Gobernadora que es quien inicio este programa de Viviendas sociales” y, por último, invitó a los “organismos no gubernamentales, clubes, iglesias, asociaciones civiles para trabajar con este programa”.

Conexiones de red de agua

Asimismo el Gobernador dejó habilitado la conexión de red de agua potable, donde serán beneficiadas 80 familias en La Estancita y parajes vecinos.

Respecto a esta obra, Silvina Cruz dijo “estoy feliz y contenta como todos los vecinos porque a pesar de los años que vivimos aquí nunca tuvimos el agua y ahora lo tenemos para sustentar a nosotros, nuestros animales y vamos a poder sembrar”.

Ramona Paz, beneficiaria de Remes que ya goza de las conexiones domiciliaras del agua contó que “antes de tener agua era muy fea nuestra vida porque teníamos que hacer viajes para ir a buscar el agua para tomar, para los animales. Ahora es mucho más cómodo poder abrir una canilla y que salga el agua, la cantidad que queremos”.

Aida Ruiz que reside hace 18 años en La Estancita, manifestó “teníamos que salir a acarrear agua de la represa para tomar y era una lucha de todos los días. Gracias a Dios ahora que tenemos agua en nuestra casa podemos sacar a la hora que queremos y eso beneficia mucho a mis hijos. Ahora vivimos muy bien”.