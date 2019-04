Cinco punteros e invictos tiene el torneo de la categoría Preinfantiles

Hoy 22:08 - Tras la disputa de la tercera fecha, Independiente BBC, Normal Banda, Quimsa Rojo, Red Star y Olímpico lideran la categoría Preinfantiles en la Copa UPCN de las divisiones formativas, que organiza la Comisión Provincial de Minibásquet. Independiente BBC venció en el Parnás a Belgrano por 75 a 60. Normal Banda derrotó a Nicolás Avellaneda por 87 a 12. Quimsa Rojo le ganó a Sportivo Colón por 50 a 33. Red Star se impuso sobre Huracán por 76 a 49. Y Olímpico le ganó a Contadores por 54 a 50. La fecha se completó con estos resultados: Almirante Brown 35, Saint Germain 16; Atamisqui 50, Jorge Newbery 60. El partido entre Quimsa Azul y Fernández BBC fue suspendido de común acuerdo entre ambos clubes. Las posiciones de la categoría Preinfantiles son las siguientes: Independiente BBC, Normal Banda, Quimsa Rojo, Red Star y Olímpico, 6 puntos; Huracán 5; Quimsa Azul, Jorge Newbery, Belgrano y Almirante Brown 4; Contadores BBC, Sportivo Colón, Saint Germain y Nicolás Avellaneda 3; Atamisqui BBC 2; Fernández BBC 1. El torneo también incluye a las categorías Premini y Mini, que tienen carácter formativo, por lo cual no se lleva score ni tabla de posiciones. Próxima fecha El próximo fin de semana se jugará la cuarta fecha con la siguiente programación en la zona A: Red Star vs. Saint Germain, Huracán vs. Quimsa Rojo, Sportivo Colón vs. Olímpico, Contadores BBC vs. Normal Banda, Nicolás Avellaneda vs. Atamisqui BBC, Jorge Newbery vs. Independiente BBC, Belgrano vs. Quimsa Azul y Fernández BBC vs. Almirante Brown. Por la zona B se disputarán los siguientes partidos: Juventud BBC vs. Coronel Borges, Villa Mercedes vs. Tiro Federal, Defensores del Sud vs. Lawn Tennis y Águilas de Pozo Hondo vs. Coronel Suárez. Los días y horarios se definirán en los próximos días.