Debate caliente entre los cuatro aspirantes a liderar España

Hoy 00:50 -

Los cuatro candidatos a convertirse en el próximo presidente de España debatieron en un estudio de televisión, en donde discutieron y se desacreditaron frente a cámara, tal como reportó Marina Artuso para el diario Clarín.

En lo que se promocionó como “el debate crucial”, a pocos días de las elecciones del domingo 28 de abril, los líderes de las principales fuerzas políticas -Albert Rivera, de Ciudadanos; Pablo Iglesias, de Unidas Podemos; Pablo Casado, del Partido Popular, y Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno y candidato por el Partido Socialista Obrero Español- están repitiendo este martes el fuego cruzado que ayer siguieron más de 8.886.000 de televidentes.

Esta vez, poniéndole más el cuerpo al adversario. La moderación contenida del debate está cediendo terreno a ataques más directos. En la primera hora de debate, la palabra que más pronunciaron los candidatos ha sido “mentira”. Sánchez no negó si está dispuesto a reeditar los apoyos que cosechó durante la moción de censura: Unidas Podemos, los independentistas catalanes y los vascos.

“No se puede pactar con un partido que le ha puesto un cordón sanitario al Partido Socialista -dijo Sánchez en alusión a Ciudadanos, el partido constitucionalista de Rivera-. Es importante concentrar el voto en el único partido que le puede ganar a las dos derechas y la ultraderecha”, repitió Sánchez refiriéndose a Ciudadanos, PP y Vox. “El señor Sánchez ha mentido. Es un fake.

Qué nervioso lo veo, señor Sánchez. Ahora entiendo por qué usted no quería este debate -chicaneó Rivera al socialista-. Mire, hoy es San Jordi, se regalan libros. Le he traído uno que usted no ha leído: su tesis doctoral”. Mientras Rivera le acercaba la tesis de doctorado encuadernada en negro, Pedro Sánchez le devolvía la gentileza: “Yo también le traje un libro. El de Santiago Abascal, su socio”, dijo..