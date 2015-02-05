CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de abril de 2019

25/04/2019 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 MI VIDA ERES TÚ

00.00 CAMPANAS EN LA NOCHE

01.00 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 COCINEROS DE NOCHE


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.15 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TICKET AL SHOW

16.00 PARA TODA MUJER - VIVO

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 MORENA TV

20.30 DALE FERRO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)

22.30 PASIÓN POR ELTURF

23.00 RINCÓN DE LA EMPANADA TV


CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN


PELÍCULAS

CINEMAX

08.25 MIRA QUIÉN HABLA

10.14 LEGO SCOOBY-DOO!. REVENTÓN EN LA PLAYA

11.39 JUEGO DE TRAICIONES

13.48 ABRACADABRA

15.40 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

15.57 MIRA QUIÉN HABLA

17.47 JUEGO DE TRAICIONES

19.55 RÁPIDO Y FURIOSO, RETO TOKIO

22.00 PUNTOS DE VISTA

23.44 GÁNSTER AMERICANO


TCM

07.32 LOST - T. 6 - EP. 5 - LIGHTHOUSE

08.17 LOST - T. 6 - EP. 6

09.02 LOST - T. 6 - EP. 7

09.47 LOST - T. 6 - EP. 8

10.31 CASADOS CON HIJOS - T. 2 - EP. 13

10.56 CASADOS CON HIJOS - T. 2 - EP. 14

11.21 CASADOS CON HIJOS - T. 2 - EP. 15

11.46 LA NIÑERA - T. 4 - EP. 10

12.08 LA NIÑERA - T. 4 - EP. 11

12.32 LA NIÑERA - T. 4 - EP. 12

12.55 LOST - T. 6 - EP. 5

13.40 LOST - T. 6 - EP. 6

14.25 CASADOS CON HIJOS - T. 2 - EP. 13

14.50 CASADOS CON HIJOS - T. 2 - EP. 14

15.15 CASADOS CON HIJOS - T. 2 - EP. 15

15.39 LOS MUPPETS TOMAN NEW YORK

17.39 LLAMARADA

20.19 LA REVOLUCIÓN DE LAS RATAS

22.00 INFRAMUNDO


TNT

07.30 TIEMPO EN CONTRA

09.02 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE

10.36 IDENTIDAD SUSTITUTA

12.09 LA BATALLA DE LOS ÁNGELES

14.14 EL AVISPÓN VERDE

16.21 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA

18.02 ENREDADOS

19.51 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

22.00 LUCY

23.37 TED 2


SPACE

06.47 HELIOS

07.57 SHERLOCK HOLMES

10.07 FLASH POINT

11.21 CORAZÓN DE CABALLERO

13.43 RÁPIDA Y MORTAL

15.34 THE SALVATION

17.12 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

19.30 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO

AGUAS MISTERIOSAS

22.00 INTO THE DARK - T. 1 - EP. 7 – BROMA SINIESTRA

23.42 CURVE. LA CURVA DE LA MUERTE


CINECANAL

11.00 RÍO

12.00 LA SAGA CREPÚSCULO. AMANECER - PARTE I

14.05 THOR

15.30 KUNG FU PANDA 2

17.05 TRANSFORMERS. EL ÚLTIMO CABALLERO

20.15 ARMADOS Y PELIGROSOS

22.00 MISIÓN BABILONIA

23.30 ALIEN. COVENANT


A DÓNDE IR

COSTA MADERO             

(Parque Aguirre)

*VIERNES 26, RECITAL DE CLAUDIO ACOSTA.


DELFINA RESTOBAR

(ROCA (S) 353)

*VIERNES 26, A PARTIR DE LAS 22, EN EL MARCO DEL CICLO SANTIAGO EMERGENTE SE PRESENTARÁN CAOS Y PUEBLO FUEGO.


TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*JUEVES 25, A LAS 20, EN EL MARCO DEL CICLO JUEVES DE COMEDIA SUBIRÁ A ESCENA LA OBRA CON ACTORES SANTIAGUEÑOS  “LA FAMILIA PERFECTA”.

*DOMINGO 5, A LAS 20, LLEGA MIDACHI CON SU RENOVADO ESPECTÁCULO.


ADATISE

(LIBERTAD 175)

*SÁBADO 27 Y DOMINGO 28, A LAS 22, REPONDRÁN LA OBRA “ATRINCHERADOS (¿QUIÉN ESTÁ

PRESO?”.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

*DOMINGO 28, A LAS 21.30, REPONDRÁN LA OBRA “LA FOTO”.


CINES

SUNSTAR

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (3D)

ACCION (+ 13 AÑOS)

25/04 14:30 (Cast) 18:05 (Cast) 21:45

(Cast)

26/04 16:35 (Cast) 20:10 (Cast)

23:45 (Cast)

SHAZAM (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

25/04 14:10 (Subt) 16:50 (Subt) 19:30

(Subt)

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (2D)

ACCION (+ 13 AÑOS)

25/04 14:20 (Cast) 17:55 (Cast) 21:30

(Subt) 22:30 (Subt)

26/04 17:05 (Cast) 19:00 (Cast)

20:40 (Subt) 00:05 (Subt) 00:30

(Subt)

PARQUE MÁGICO (2D)

ANIMACION (ATP)

25,26/04 15:30 (Cast)

DUMBO (2D)

AVENTURA (ATP)

25 al 30/04 17:20 (Cast) 19:40 (Cast)

AFTER: AQUÍ COMIENZA

TODO (2D)

ROMANCE (+ 13 AÑOS)

25/04 22:00 (Subt)

LA MALDICIÓN DE LA LLORONA

(2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

25/04 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30

(Cast) 22:40 (Subt)

LA MALDICIÓN DE LA LLORONA

(2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

25/04 00:10 (Subt)

25/04 00:01 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

DUMBO ATP

CASTELLANO 2D 16:10 -

CASTELLANO 2D 14:30 (sábado, domingo

y miércoles)

AVENGERS: ENDGAME APTO

13 años ESTRENO

CASTELLANO 2D 15:30- 17:00-

19:20- 23:10

SUBTITULADO 2D 23:10 (SOLO JUEVES)

CASTELLANO 3D 18:40- 22:30

LA MALDICIÓN DE LA LLORANA

APTO 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:50 - 22:50

SUBTITULADO 2D 22:50 (SOLO JUEVES)

‘Por disposición de la compañía distribuidora

no se aceptarán promociones

durante los primeros 4 días

de proyección de AVENGERS: ENDGAME.

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $190

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$120 todos los días

3D Entrada General: $200

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$130 todos los días.


 
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