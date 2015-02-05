CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de abril de 2019
Por El Liberal
25/04/2019 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 MI VIDA ERES TÚ
00.00 CAMPANAS EN LA NOCHE
01.00 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKAPAKA
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIA
20.00 COCINEROS DE NOCHE
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.15 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 TICKET AL SHOW
16.00 PARA TODA MUJER - VIVO
17.00 EN ARMONÍA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 MORENA TV
20.30 DALE FERRO
21.00 EL PODIO
21.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)
22.30 PASIÓN POR ELTURF
23.00 RINCÓN DE LA EMPANADA TV
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
PELÍCULAS
CINEMAX
08.25 MIRA QUIÉN HABLA
10.14 LEGO SCOOBY-DOO!. REVENTÓN EN LA PLAYA
11.39 JUEGO DE TRAICIONES
13.48 ABRACADABRA
15.40 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A FORESHADOWING
15.57 MIRA QUIÉN HABLA
17.47 JUEGO DE TRAICIONES
19.55 RÁPIDO Y FURIOSO, RETO TOKIO
22.00 PUNTOS DE VISTA
23.44 GÁNSTER AMERICANO
TCM
07.32 LOST - T. 6 - EP. 5 - LIGHTHOUSE
08.17 LOST - T. 6 - EP. 6
09.02 LOST - T. 6 - EP. 7
09.47 LOST - T. 6 - EP. 8
10.31 CASADOS CON HIJOS - T. 2 - EP. 13
10.56 CASADOS CON HIJOS - T. 2 - EP. 14
11.21 CASADOS CON HIJOS - T. 2 - EP. 15
11.46 LA NIÑERA - T. 4 - EP. 10
12.08 LA NIÑERA - T. 4 - EP. 11
12.32 LA NIÑERA - T. 4 - EP. 12
12.55 LOST - T. 6 - EP. 5
13.40 LOST - T. 6 - EP. 6
14.25 CASADOS CON HIJOS - T. 2 - EP. 13
14.50 CASADOS CON HIJOS - T. 2 - EP. 14
15.15 CASADOS CON HIJOS - T. 2 - EP. 15
15.39 LOS MUPPETS TOMAN NEW YORK
17.39 LLAMARADA
20.19 LA REVOLUCIÓN DE LAS RATAS
22.00 INFRAMUNDO
TNT
07.30 TIEMPO EN CONTRA
09.02 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE
10.36 IDENTIDAD SUSTITUTA
12.09 LA BATALLA DE LOS ÁNGELES
14.14 EL AVISPÓN VERDE
16.21 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA
18.02 ENREDADOS
19.51 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
22.00 LUCY
23.37 TED 2
SPACE
06.47 HELIOS
07.57 SHERLOCK HOLMES
10.07 FLASH POINT
11.21 CORAZÓN DE CABALLERO
13.43 RÁPIDA Y MORTAL
15.34 THE SALVATION
17.12 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS
19.30 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO
AGUAS MISTERIOSAS
22.00 INTO THE DARK - T. 1 - EP. 7 – BROMA SINIESTRA
23.42 CURVE. LA CURVA DE LA MUERTE
CINECANAL
11.00 RÍO
12.00 LA SAGA CREPÚSCULO. AMANECER - PARTE I
14.05 THOR
15.30 KUNG FU PANDA 2
17.05 TRANSFORMERS. EL ÚLTIMO CABALLERO
20.15 ARMADOS Y PELIGROSOS
22.00 MISIÓN BABILONIA
23.30 ALIEN. COVENANT
A DÓNDE IR
COSTA MADERO
(Parque Aguirre)
*VIERNES 26, RECITAL DE CLAUDIO ACOSTA.
DELFINA RESTOBAR
(ROCA (S) 353)
*VIERNES 26, A PARTIR DE LAS 22, EN EL MARCO DEL CICLO SANTIAGO EMERGENTE SE PRESENTARÁN CAOS Y PUEBLO FUEGO.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
*JUEVES 25, A LAS 20, EN EL MARCO DEL CICLO JUEVES DE COMEDIA SUBIRÁ A ESCENA LA OBRA CON ACTORES SANTIAGUEÑOS “LA FAMILIA PERFECTA”.
*DOMINGO 5, A LAS 20, LLEGA MIDACHI CON SU RENOVADO ESPECTÁCULO.
ADATISE
(LIBERTAD 175)
*SÁBADO 27 Y DOMINGO 28, A LAS 22, REPONDRÁN LA OBRA “ATRINCHERADOS (¿QUIÉN ESTÁ
PRESO?”.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
*DOMINGO 28, A LAS 21.30, REPONDRÁN LA OBRA “LA FOTO”.
CINES
SUNSTAR
LOS VENGADORES, FIN DEL
JUEGO (3D)
ACCION (+ 13 AÑOS)
25/04 14:30 (Cast) 18:05 (Cast) 21:45
(Cast)
26/04 16:35 (Cast) 20:10 (Cast)
23:45 (Cast)
SHAZAM (2D)
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
25/04 14:10 (Subt) 16:50 (Subt) 19:30
(Subt)
LOS VENGADORES, FIN DEL
JUEGO (2D)
ACCION (+ 13 AÑOS)
25/04 14:20 (Cast) 17:55 (Cast) 21:30
(Subt) 22:30 (Subt)
26/04 17:05 (Cast) 19:00 (Cast)
20:40 (Subt) 00:05 (Subt) 00:30
(Subt)
PARQUE MÁGICO (2D)
ANIMACION (ATP)
25,26/04 15:30 (Cast)
DUMBO (2D)
AVENTURA (ATP)
25 al 30/04 17:20 (Cast) 19:40 (Cast)
AFTER: AQUÍ COMIENZA
TODO (2D)
ROMANCE (+ 13 AÑOS)
25/04 22:00 (Subt)
LA MALDICIÓN DE LA LLORONA
(2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
25/04 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30
(Cast) 22:40 (Subt)
LA MALDICIÓN DE LA LLORONA
(2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
25/04 00:10 (Subt)
25/04 00:01 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
DUMBO ATP
CASTELLANO 2D 16:10 -
CASTELLANO 2D 14:30 (sábado, domingo
y miércoles)
AVENGERS: ENDGAME APTO
13 años ESTRENO
CASTELLANO 2D 15:30- 17:00-
19:20- 23:10
SUBTITULADO 2D 23:10 (SOLO JUEVES)
CASTELLANO 3D 18:40- 22:30
LA MALDICIÓN DE LA LLORANA
APTO 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:50 - 22:50
SUBTITULADO 2D 22:50 (SOLO JUEVES)
‘Por disposición de la compañía distribuidora
no se aceptarán promociones
durante los primeros 4 días
de proyección de AVENGERS: ENDGAME.
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $190
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$120 todos los días
3D Entrada General: $200
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$130 todos los días.