Una marquesa argentina es la gran estrella de campaña en España

25/04/2019 -

Cayetana Álvarez de Toledo, la candidata por el conservador Partido Popular (PP) por Barcelona, se convirtió en el fenómeno mediático de la campaña electoral de España, lanzando dardos envenenados -con un reconocible acento argentino- en el corazón del independentismo catalán.

Es mediodía y Álvarez de Toledo firma ejemplares de la Constitución española que entrega a sus seguidores en un stand del PP situado en la céntrica Rambla de Cataluña, repleta de puestos con libros y rosas, símbolos de Sant Jordi, la tradicional fiesta del libro.

“Por una España de ciudadanos libres e iguales. Con afecto, Cayetana”, rezan las dedicatorias de la primera candidata a diputada nacional por Cataluña, en quien el máximo líder de los conservadores, Pablo Casado, depositó buena parte de sus esperanzas de recuperar el poder para el PP tras las elecciones del próximo domingo.

De origen aristócrata, con sangre española y argentina -es hija de Juan Illán Álvarez de Toledo y Giraud, XII marqués de Casa Fuente, título que ella heredó, y de Patricia Peralta Ramos, una mujer de la alta sociedad argentina-, Cayetana es mucho más que la candidata del PP en Cataluña, es su látigo mediático, su arma de polarización.

Educada en la universidad inglesa de Oxford -se licenció en Historia- tras pasar por el exclusivo Northlands School de Buenos Aires, donde coincidió y trabó amistad con la hoy reina de Holanda, Máxima Zorroguieta, la política del PP utiliza pocas y filosas palabras para intentar herir a sus adversarios, y no deja a nadie indiferente.

Desde su “sí, sí, sí hasta el final” con el que se refirió a la pretensión de los socialistas de cambiar el Código Penal en relación con el consentimiento sexual para que una agresión no sea violación, hasta llamar a los independentistas “xenófobos” o “golpista” a TV3 -la TV pública catalana- en plena entrevista, Álvarez de Toledo no dice nada que no piense.

Defiende con devoción el programa liberal en lo económico y conservador en lo moral del PP, con un estilo irónico y punzante que es visto por sus rivales como un signo de arrogancia, y responde con sosiego a críticas y reproches.

Por eso, la elegante rubia de 44 años, que lucía camisa roja y pantalones negros apretados, esbozó una sutil sonrisa cuando una señora -que claramente no era simpatizante- le reprochó que no hable catalán, lo que es cierto.

Bautizada como l a “Messi del PP” por Casado, quien la puso como cabeza de lista por Barcelona, Cayetana no se amedrenta ante las dificultades, todo lo contrario.