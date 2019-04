La Iglesia Ortodoxa de Antioquía celebra hoy la resurrección de Cristo

26/04/2019 - 23:59 Santiago

La Iglesia Ortodoxa de Antioquía celebra hoy la Pascua, y lo hará con el solemne oficio de la resurrección del Señor Jesucristo a las 22, bajo el lema “¡Cristo resucitó, verdaderamente ha resucitado!”. Mientras tanto, mañana, la comunidad ortodoxa celebrará la fiesta patronal en honor a San Jorge. Con motivo de la Pascua, el padre Gregorio Makantassis, envió un mensaje a la comunidad.

Mensaje

La Pascua es la fiesta más importante del calendario litúrgico para la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, “esta es llamada por el cristiano ortodoxo la fiesta de las fiestas, la más grande solemnidad de todas, en I Corintios 15:55-57 se nos dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así se destaca en esta época festiva la resurrección de Cristo y el triunfo del Señor sobre la muerte. Al iniciar el Oficio de la Resurrección el celebrante exclama: ¡Venid, recibid la luz de la Luz que no tiene ocaso y glorificad a Cristo que resucitado de entre los muertos!’. Dice esto llevando una vela encendida y revestido del ornamento blanco que simboliza la alegría. A continuación se produce la salida de los fieles del Templo para que una vez cerradas las puertas comience lo que se acostumbraron a llamar por ‘Al- Haymeh’ (el Ataque nocturno de Sorpresa), expresión tomada del Oficio de la Consagración de un nuevo Templo, que significa invadir el Templo símbolo de victoria y de triunfo. La Pascua es el centro del año litúrgico, y todas las fiestas movibles son fijadas partiendo de ella.

Es de notar que ‘La semana de renovación’ se considera, litúrgicamente, como un solo día, en él, sucesivamente se cantan los tonos eclesiásticos, y son ocho, un tono por día, como si la semana es un ciclo perfecto y una sola celebración. Maitines y Divina Liturgia cada día en ella, es exactamente al igual que el que le anticipó, con la deferencia de los himnos pertenecientes a un tono particular, como si el propósito del acontecimiento de la Pascua sobrepasara el tiempo para anunciar al Día Octavo como día eterno cuya luz no tiene ocaso. Así también en el Tropario del Bautismo cantamos: ‘Vosotros que en Cristo os habéis Bautizado de Cristo os habéis revestido’, para significar el hombre nuevo en Cristo. ‘Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, y PASCUA Mensaje del padre Gregorio Makantassis La Iglesia Ortodoxa de Antioquía celebra hoy la resurrección de Cristo Hoy será el solemne oficio a las 22, bajo el lema “¡Cristo resucitó, verdaderamente ha resucitado!”. resucitado para nuestra justificación’ (Romanos 4:25).

Jesús dio su vida en rescate por nosotros. Él fue el único sin pecado quien murió por los pecadores. Porque él se levantó de la muerte nosotros sabemos que Dios es verdadero y su divinidad salvará a los pecadores. La resurrección prueba que Jesús fue nuestro sustituto sin pecado quien hizo expiación por nuestros pecados y Dios nos ha justificado por la fe en Cristo. De modo que el Cristo viviente está disponible para nosotros por fe. La Victoria en la vida cristiana está asegurada porque Él se levantó de los muertos y nos dio el poder de la resurrección. En su resurrección Jesucristo vive sentado a la diestra del Padre desde donde él intercede por nosotros. Pablo lo deseaba para sí mismo y llamó a esto en Filipenses 3 el ‘poder de Su resurrección’, al declarar: ‘Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en Su resurrección, participar en Sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús, me alcanzó a mí’ (Filipenses 3:10-12). Que también nosotros podamos exclamar con fe en nuestra propia vida: ‘Cristo ha resucitado verdaderamente ha resucitado!. Felices Pascuas”.l