Choya será sede del mejor fútbol con la 5ª fecha de la Liga Departamental

27/04/2019 - 00:35 Interior

CHOYA, Choya (C). Mañana tendrá lugar la quinta fecha de la Liga Departamental. El estadio del Atlético Choya, en la zona oeste de este pueblo, recibirá todas las emociones donde se espera una masiva presencia de seguidores.

El arranque del primer partido será a las 10. Según informaron los organizadores, el programa completo de la jornada será el siguiente: Los Leones enfrentará a Santa Rita; Banda Verde vs Juventud, de Estación La Punta; Los Carboneros vs Atlético Choya; Atlético Villa La Punta vs. Los Power; Arsenal Fútbol Club vs. Club El Norte. El último partido tendrá el clásico entre Atlético Laprida y Los Galgos. La tabla de posiciones está conformada de la siguiente manera: Los Galgos puntero con 8 puntos; Atlético Choya, Arsenal Fútbol Club y Atlético Laprida 7 unidades, entre las principales posiciones del campeonato. l