Trabajosa victoria de Jaguares ante Brumbies

28/04/2019 - 02:32 Deportivo

Jaguares trabajó mucho para ganarle por 20 a 15 a Brumbies en el estadio Amalfitani en un partido que fue muy disputado y que la franquicia argentina supo resolver en el complemento gracias a una defensa granítica y a una muy buena concentración. Este fue el tercer triunfo consecutivo del equipo dirigido por Gonzalo Quesada, que venía de ganar dos partidos en su gira sudafricana.

Las acciones del partido arrancaron palo y palo, aunque Jaguares supo imponerse en el primer tiempo gracias a los tries de Sebastián Cancelliere, Matías Orlando y Agustín Creevy y terminó arriba en el score al descanso por 17/ 15. Durante los primeros 20 minutos del complemento Jaguares fue un equipo aplomado, tuvo mucho el control de la pelota pero no pudo llegar al try en parte por algunos errores propios y también porque Brumbies es un equipo que no da una pelota por perdida.

Por eso, cuando Jaguares tuvo un penal a favor, lo aprovechó para terminar celebrando en casa y ante su gente.