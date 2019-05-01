CARTELERA TV / CINE / SHOWS / Jueves 2 de mayo de 2019

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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 MI VIDA ERES TÚ
00.00 CAMPANAS EN LA NOCHE
01.00 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKAPAKA
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIA
20.00 COCINEROS DE NOCHE
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 TICKET AL SHOW
16.00 PARA TODA MUJER - VIVO
17.00 EN ARMONÍA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 MORENA TV
20.30 DALE FERRO
21.00 EL PODIO
22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. QUILMES - VIVO
00.00 PASIÓN POR EL TURF
00.30 RINCÓN DE LA EMPANADA TV
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.18 YO MATO GIGANTES
09.14 AÑO BISIESTO
11.08 ENAMORÁNDOME DE MI EX
13.28 CAMINO A LA GLORIA
15.44 LARRY CROWNE
17.36 AÑO BISIESTO
19.30 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS
22.00 300
TCM
07.05 LOST - T. 1 - EP. 1 - PILOT - PART 1
07.49 LOST - T. 1 - EP. 2 - PILOT - PART 2
08.30 LOST - T. 1 - EP. 3 - TABULA RASA
09.15 LOST - T. 1 - EP. 4 - WALKABOUT
09.59 LOST - T. 1 - EP. 5 - WHITE RABBIT
10.43 LOST - T. 1 - EP. 6 - HOUSE OF THE RISING SUN
11.28 LOST - T. 1 - EP. 7 - THE MOTH
12.13 LOST - T. 1 - EP. 8 - CONFIDENCE MAN
12.57 LOST - T. 1 - EP. 9 - RAISED BY ANOTHER
13.41 LOST - T. 1 - EP. 10 - SOLITARY
14.26 LOST - T. 1 - EP. 11 - ALL THE BEST COWBOYS HAVE DADDY ISSUES
15.09 LOST - T. 1 - EP. 12 - WHATEVER THE CASE MAY BE
15.54 EL GUARDIÁN
17.37 GODZILLA
20.23 JACKIE CHAN’S. PRIMER IMPACTO
22.00 MASACRE EN EL BARRIO JAPONÉS
23.33 OPERACIÓN DRAGÓN
TNT
06.00 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE
07.27 LOS CAZAFANTASMAS
09.21 BILLBOARD MUSIC AWARDS 2019
11.51 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE
14.31 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE
16.56 INDOMABLE
18.39 EL CAZA RECOMPENSAS
20.40 INTENSAMENTE
22.30 OTROS PECADOS - T. 1 - EP. 3
23.31 LA BATALLA DE LOS ÁNGELES
SPACE
06.00 INCORREGIBLES
07.46 PUNTO LÍMITE
09.54 CONDENA BRUTAL
11.49 ASESINOS
14.10 TANGO Y CASH
16.00 GREMLINS
17.56 GIGANTES DE ACERO
20.13 INDOMABLE
22.00 GUERRERA DE SANGRE
23.56 ARENA. DESAFÍO MORTAL
CINECANAL
12.00 UN ZOOLÓGICO EN CASA
14.25 RÍO 2
16.20 LOS PITUFOS
18.15 BAYWATCH. GUARDIANES DE LA BAHÍA
19.55 TIRO PENAL
22.00 TRANSFORMERS. EL ÚLTIMO CABALLERO
A DÓNDE IR
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*MAÑANA, PEÑA BAILABLE “LA RODANTE” CON TANTA, CLAUDIO ACOSTA, LA BANDA DEL PETISO, AHÍ VEREMOS, ORQUESTA DEL BAFOLSE, LOS MORLACOS DEL OTARIO, ÍNDIGO, MARTÍN CUSSA, SAPUNAR, GABY FERREYRA, DÚO BELTRÁN-CEJAS Y BEKAGESSE.
DELFINA RESTOBAR (ROCA (S) 353)
*SÁBADO 4, DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE, SE PRESENTARÁ ABOLENGO POWER TRÍO SACHERO.
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 376)
*DOMINGO 5 DE MAYO, A LAS 20, LLEGA MIDACHI CON SU RENOVADO ESPECTÁCULO.
*JUEVES 9 DE MAYO, A LAS 21, NOCHE DE EMBRUJO Y GLORIAS DEL TANGO 3, CON “EL RAFA” MIGUEL, LECHUGA JEREZ, CIELITO DUARTE, CACHO DUVAL, NELLY GALLARDO Y LA ACADEMIA TANGO MANZI.
*VIERNES 10 DE MAYO, A LAS 22, “SIN CODIFICAR 10 AÑOS” TRAE SU HUMOR.
*DOMINGO 12, A LAS 22, CARMEN BARBIERI Y FEDE BAL PRESENTARÁN LA OBRA “NUEVAMENTE JUNTOS”.
PARANINFO DE LA UNSE (BELGRANO (S) 1912)
EL SÁBADO 11 DE MAYO, A LAS 22, SUBIRÁ A ESCENA “SÉ INFIEL Y NO MIRES CON QUIÉN”, OBRA PROTAGONIZADA POR FABIÁN GIANOLA - SILVINA ESCUDERO - STEFANO DE GREGORIO – MIRIAM LANZONI ALEJANDRO PAKER - FLORENCIA MARCASOLI - BARBY
SILENZI - BELÉN GIMÉNEZ.
CINES
SUNSTAR
LOS VENGADORES, FIN DEL
JUEGO (3D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
02/05 14:30 (Cast) 18:10 (Cast) 22:00
(Cast)
03,04/05 13:30 (Cast) 17:00 (Cast)
20:45 (Cast) 00:15 (Cast)
LOS VENGADORES, FIN DEL
JUEGO (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
02/05 14:00 (Cast) 15:00 (Cast)
17:40 (Cast) 18:30 (Cast) 21:30 (cast)
22:30 (Subt)
03, 04/05 13:00 (Cast) 14:00 (Cast)
16:25 (Cast) 17:20 (Cast) 20:00
(Cast) 21:00 (Subt) 23:45 (Cast)
00:35 (Subt)
PÁRQUE MÁGICO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
02/05 15:30 (Cast) 17:30 (Cast)
LA MALDICIÓN DE LA
LLORONA (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
02/05 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)
DUMBO (2D)
AVENTURA (ATP)
02 al 08/05 14:00 (Cast) 16:20 (Cast)
18:20 (Cast)
RIVER, EL MÁS GRANDE
(2D) DOCUMENTAL (ATP)
02 AL 08/05 20:40 (Cast)
EL HIJO (2D)
THRILLER (+16 AÑOS)
02/05 22:30 (Cast)
03,04/05 22:30 (Cast) 00:30 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
RIVER EL MÁS GRANDE
SIEMPRE ESTRENO
CASTELLANO 2D 16:30- 22:50-
AVENGERS: ENDGAME APTO
13 años
CASTELLANO 2D 15:30- 17:00-
18:40- 19:20- 23:10
SUBTIT. 2D 23:10 (SOLO JUEVES)
CASTELLANO 3D 22:30
“Por disposición de la compañía
distribuidora no se aceptarán
promociones durante los primeros
cuatro días de proyección de
AVENGERS: ENDGAME”.
LA MALDICIÓN DE LA
LLORONA APTO 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:50 -
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS DESDE LAS 15 HS
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $220
Jubilados, docentes y estudiantes:
$120 todos los días
3D Entrada general: $230
Jubilados, docentes y estudiantes:
$130 todos los días.