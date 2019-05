CARTELERA TV / CINE / SHOWS / Jueves 2 de mayo de 2019

01/05/2019 - 21:28 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 MI VIDA ERES TÚ

00.00 CAMPANAS EN LA NOCHE

01.00 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 COCINEROS DE NOCHE





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TICKET AL SHOW

16.00 PARA TODA MUJER - VIVO

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 MORENA TV

20.30 DALE FERRO

21.00 EL PODIO

22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. QUILMES - VIVO

00.00 PASIÓN POR EL TURF

00.30 RINCÓN DE LA EMPANADA TV





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

07.18 YO MATO GIGANTES

09.14 AÑO BISIESTO

11.08 ENAMORÁNDOME DE MI EX

13.28 CAMINO A LA GLORIA

15.44 LARRY CROWNE

17.36 AÑO BISIESTO

19.30 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS

22.00 300





TCM

07.05 LOST - T. 1 - EP. 1 - PILOT - PART 1

07.49 LOST - T. 1 - EP. 2 - PILOT - PART 2

08.30 LOST - T. 1 - EP. 3 - TABULA RASA

09.15 LOST - T. 1 - EP. 4 - WALKABOUT

09.59 LOST - T. 1 - EP. 5 - WHITE RABBIT

10.43 LOST - T. 1 - EP. 6 - HOUSE OF THE RISING SUN

11.28 LOST - T. 1 - EP. 7 - THE MOTH

12.13 LOST - T. 1 - EP. 8 - CONFIDENCE MAN

12.57 LOST - T. 1 - EP. 9 - RAISED BY ANOTHER

13.41 LOST - T. 1 - EP. 10 - SOLITARY

14.26 LOST - T. 1 - EP. 11 - ALL THE BEST COWBOYS HAVE DADDY ISSUES

15.09 LOST - T. 1 - EP. 12 - WHATEVER THE CASE MAY BE

15.54 EL GUARDIÁN

17.37 GODZILLA

20.23 JACKIE CHAN’S. PRIMER IMPACTO

22.00 MASACRE EN EL BARRIO JAPONÉS

23.33 OPERACIÓN DRAGÓN





TNT

06.00 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE

07.27 LOS CAZAFANTASMAS

09.21 BILLBOARD MUSIC AWARDS 2019

11.51 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE

14.31 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE - PARTE

16.56 INDOMABLE

18.39 EL CAZA RECOMPENSAS

20.40 INTENSAMENTE

22.30 OTROS PECADOS - T. 1 - EP. 3

23.31 LA BATALLA DE LOS ÁNGELES





SPACE

06.00 INCORREGIBLES

07.46 PUNTO LÍMITE

09.54 CONDENA BRUTAL

11.49 ASESINOS

14.10 TANGO Y CASH

16.00 GREMLINS

17.56 GIGANTES DE ACERO

20.13 INDOMABLE

22.00 GUERRERA DE SANGRE

23.56 ARENA. DESAFÍO MORTAL





CINECANAL

12.00 UN ZOOLÓGICO EN CASA

14.25 RÍO 2

16.20 LOS PITUFOS

18.15 BAYWATCH. GUARDIANES DE LA BAHÍA

19.55 TIRO PENAL

22.00 TRANSFORMERS. EL ÚLTIMO CABALLERO





A DÓNDE IR

CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*MAÑANA, PEÑA BAILABLE “LA RODANTE” CON TANTA, CLAUDIO ACOSTA, LA BANDA DEL PETISO, AHÍ VEREMOS, ORQUESTA DEL BAFOLSE, LOS MORLACOS DEL OTARIO, ÍNDIGO, MARTÍN CUSSA, SAPUNAR, GABY FERREYRA, DÚO BELTRÁN-CEJAS Y BEKAGESSE.





DELFINA RESTOBAR (ROCA (S) 353)

*SÁBADO 4, DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE, SE PRESENTARÁ ABOLENGO POWER TRÍO SACHERO.





TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 376)

*DOMINGO 5 DE MAYO, A LAS 20, LLEGA MIDACHI CON SU RENOVADO ESPECTÁCULO.

*JUEVES 9 DE MAYO, A LAS 21, NOCHE DE EMBRUJO Y GLORIAS DEL TANGO 3, CON “EL RAFA” MIGUEL, LECHUGA JEREZ, CIELITO DUARTE, CACHO DUVAL, NELLY GALLARDO Y LA ACADEMIA TANGO MANZI.

*VIERNES 10 DE MAYO, A LAS 22, “SIN CODIFICAR 10 AÑOS” TRAE SU HUMOR.

*DOMINGO 12, A LAS 22, CARMEN BARBIERI Y FEDE BAL PRESENTARÁN LA OBRA “NUEVAMENTE JUNTOS”.





PARANINFO DE LA UNSE (BELGRANO (S) 1912)

EL SÁBADO 11 DE MAYO, A LAS 22, SUBIRÁ A ESCENA “SÉ INFIEL Y NO MIRES CON QUIÉN”, OBRA PROTAGONIZADA POR FABIÁN GIANOLA - SILVINA ESCUDERO - STEFANO DE GREGORIO – MIRIAM LANZONI ALEJANDRO PAKER - FLORENCIA MARCASOLI - BARBY

SILENZI - BELÉN GIMÉNEZ.





CINES

SUNSTAR

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (3D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

02/05 14:30 (Cast) 18:10 (Cast) 22:00

(Cast)

03,04/05 13:30 (Cast) 17:00 (Cast)

20:45 (Cast) 00:15 (Cast)

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

02/05 14:00 (Cast) 15:00 (Cast)

17:40 (Cast) 18:30 (Cast) 21:30 (cast)

22:30 (Subt)

03, 04/05 13:00 (Cast) 14:00 (Cast)

16:25 (Cast) 17:20 (Cast) 20:00

(Cast) 21:00 (Subt) 23:45 (Cast)

00:35 (Subt)

PÁRQUE MÁGICO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

02/05 15:30 (Cast) 17:30 (Cast)

LA MALDICIÓN DE LA

LLORONA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

02/05 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)

DUMBO (2D)

AVENTURA (ATP)

02 al 08/05 14:00 (Cast) 16:20 (Cast)

18:20 (Cast)

RIVER, EL MÁS GRANDE

(2D) DOCUMENTAL (ATP)

02 AL 08/05 20:40 (Cast)

EL HIJO (2D)

THRILLER (+16 AÑOS)

02/05 22:30 (Cast)

03,04/05 22:30 (Cast) 00:30 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

RIVER EL MÁS GRANDE

SIEMPRE ESTRENO

CASTELLANO 2D 16:30- 22:50-

AVENGERS: ENDGAME APTO

13 años

CASTELLANO 2D 15:30- 17:00-

18:40- 19:20- 23:10

SUBTIT. 2D 23:10 (SOLO JUEVES)

CASTELLANO 3D 22:30

“Por disposición de la compañía

distribuidora no se aceptarán

promociones durante los primeros

cuatro días de proyección de

AVENGERS: ENDGAME”.

LA MALDICIÓN DE LA

LLORONA APTO 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:50 -

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS DESDE LAS 15 HS

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $220

Jubilados, docentes y estudiantes:

$120 todos los días

3D Entrada general: $230

Jubilados, docentes y estudiantes:

$130 todos los días.