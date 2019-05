Coleoni: "El orden defensivo es el ADN de Central Córdoba"

04/05/2019 - 13:14 Deportivo

Gustavo Iván Coleoni, "Sapito", fue entrevistado por La Voz del Interior, a pocos días de cumplirse un año de la vuelta de Central Córdoba de la que fue el conductor.

El Ferro, está al medio de su participación en el reducido por el segundo ascenso a la Superliga. "Estoy feliz porque es la primera vez que va a jugar por un ascenso, ya que siempre que estuvo en la B fue para mantener la categoría”, le dijo al medio cordobés.

Sobre el proceso y la ilusión de ascender, manifestó: "Somos ocho equipos que estamos en esta instancia. Por algo llegamos. Tenemos un número cada uno y subirá el mejor. Pero en este ida y vuelta depende del día a día, de lo certero que esté el equipo, de cómo te levantés ese fin de semana. Tratamos de minimizar los detalles y estar en ellos. Será difícil. Algunos se armaron específicamente para ascender. Nosotros tenemos un plantel que tiene un 70 por ciento de jugadores titulares de Federal A".

Desde La Voz le señalaron que "Sapito" está a tres series de llegar a Primera, su logro más importante, a lo que respondió: "Me faltó un penal para llegar a Primera con Santamarina de Tandil. Llegué a una final con Patronato y era para ascender con Patronato. Lo definimos por penales. Estuve a un penal de dirigir en Primera. Con Central Córdoba, estamos a tres series. Si subimos a Primera, sería histórico. No se da todos los días. Esperamos estar a la altura".

Finalmente, destacó la posibilidad del equipo de ascender gracias a su orden defensivo, lo que calificó como el "ADN de Central Córdoba". "Podemos ser verticales y presionar alto. No vamos a dar 14 pases antes de hacer un gol, si no que somos más prácticos. Presionar y salir rápido por afuera para terminar con dos o tres jugadores en el área. Es el estilo que he bajado para todos los equipos en los que estuve", finalizó.