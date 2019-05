Intentó matarse dos veces la menor cuya madre la entregó a un depravado a cambio de tres mil pesos

05/05/2019 - 01:25 Policiales

“María” (nombre ficticio) tiene 11 años, reside en un paraje del interior del departamento Banda y actualmente se encuentra al cuidado de su abuela, una mujer con problemas de salud quien no sólo debe ocuparse de ella sino también de sus dos hermanitos.

Hace poco más de treinta días, “María” vivió un hecho que “cambió su vida para siempre”. Su madre biológica -según la investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal- “pactó” con un depravado, amigo de su pareja para que éste la abusara sexualmente a cambio de 3 mil pesos.

Con su hermanita de dos años, cargada en la cadera, la niña deambula por el patio de la casa de su abuela, mientras su tía materna y madrina habla con EL LIBERAL. “Ella está así todo el día. No habla del tema. Solo tratamos de acompañarla para que pueda vivir en paz”, fueron las primeras palabras de “Juana” (nombre ficticio), su madrina, quien la sigue con su mirada desde lejos. “Juana” fue quien se presentó ante los efectivos de la Comisaría del Menor y la Mujer para hacer la denuncia al escuchar el crudo relato de su ahijada. Ella le confesó lo que había pasado en la casa de la pareja de su madre, cuando todos los mayores que había en el lugar consumían bebidas alcohólicas.

Consultada sobre ese episodio, “Juana” sostuvo: “Yo regresé de viaje y ella estaba en la casa de mi mamá. La noté callada, retraída, como si algo la afectara. Le pregunté a mi mamá y me respondió que le dolían los ovarios”.

“La llamé a mi lado, la coloqué sobre mis piernas y le pregunté qué le pasaba. Me contó que le dolía el estómago, después me dice ‘me duele todo el cuerpo’, entonces ahí le preguntó ¿Por qué? Y ella me dice: ‘madrina, a mí me han violado. Ese negro sucio me violó’. Quedé callada y seguí preguntando”, continuó su relato.

“Juana”, que tiene cinco hijos, una de ellas casi de la misma edad de María, creó un clima de confianza con su sobrina y allí la víctima le confesó todo lo que había pasado.

“Me dijo que su mamá estaba tomando con su novio y un amigo de él al que ella le dice ‘Negro’. Ella también estaba en la misma habitación porque cuidaba a su hermana, y en un momento este tipo le propone a su madre tener relaciones por plata, pero ella se niega”, manifestó “Juana”.

Según le contó la menor a su madrina, “su mamá recibió un bultito de plata y lo puso debajo de la almohada. Después salió de la casa diciendo que iba a buscar jarilla. Cuando estaba a solas con los dos hombres, su padrastro también se retiró y la dejó sola con el Negro”.

Continuando con su relato “Juana” expresó: “Me dijo que la agarró del brazo, la tiró sobre la cama, le tapó la boca para que no grite y la accedió. Cuando me terminó de contar le pregunté si le había dicho a su mamá y me respondió que sí, pero que ella no le había creído y la trató de embustera. No sabía qué hacer. La levanté y la llevé al hospital por los dolores que tenía”.

Tras la tragedia sobrevinieron los intentos de suicidios. “Cuando estaban en el Centro de Salud Banda, los médicos la hicieron ingresar para examinarla, pero ella salió corriendo y quiso tirarse por la ventana. Fue contenida y por eso quedó internada por 15 días, con tratamiento psicológico y psiquiátrico”. Según expresó “Juana”, esa no fue la única vez que la pequeña -consternada por la situación que le tocó vivir- trató de quitarse la vida, ya que mientras estaba en su casa tragó no se cuántas pelotitas para hacer pulseras. Por eso le dieron pastillas y ahora está medicada dos veces al día”.

Actualmente, la menor se encuentra con su abuela, a quien ayuda a cuidar a sus hermanitos.