Old Lions sufrió, pero se quedó con el sexto triunfo

05/05/2019 - 02:30 Deportivo

Old Lions sigue su racha triunfal y consiguió su sexto triunfo consecutivo en el Torneo Regional del NOA tras superar por 26 a 12 al Jockey de Tucumán, para seguir en los puestos de vanguardia. En tanto que Santiago Lawn Tennis obtuvo una gran victoria frente a Huirapuca, en Concepción, por 32 a 26.

Un penal de Juan Villalba a poco de iniciado el juego y un try de Facundo Leiva sobre los 15 minutos, parecían augurar una tarde tranquila para Old Lions, pero el equipo no tuvo ni la lucidez ni la intensidad de otras tardes y de a poco, Jockey fue emparejando las acciones. Así no sorprendió que llegara a su primer try, aunque enseguida el local reaccionó y a través de otro penal de Villalba sacó 6 de diferencia (13 a 7). Sin embargo, los tucumanos sacaron provecho de una jugada confusa y apoyaron su segundo try para ponerse a tiro y cerrar el primer tiempo a solo un punto. La segunda mitad se jugó con una alta carga de tensión, porque el León no levantaba su nivel. Desde los 15 minutos, fue todo del local, que busco llegar al try sin éxito y que recién sobre los 27 y 33, con dos penales dio un poco de alivio. Pero en el cierre un try de Charriol terminó de desatar la euforia en Costanera y Pastor Mujica, en donde cada día la ilusión se acrecienta.

Mientras tanto en Tucumán, y con otra actuación superlativa de Augusto Mirolo, Lawn Tennis volvió a sonreír frente a Huirapuca, al que superó por 32 a 26. El apertura se lució con sus acertadas patadas.