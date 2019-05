Belgrano celebró por duplicado

07/05/2019 - 02:36 Deportivo

Be lg ra no c e l ebr ó anoche dos victorias frente a Sportivo Colón, en Infantiles y Cadetes, en el marco de la sexta fecha del Torneo Municipalidad de la Capital, que organiza la Capitalina.

En Infantiles, el Verde se impuso por 81 a 37, mientras que en Cadetes el triunfo fue por 83 a 51.

En Juveniles, Independiente venció a Fernández BBC por 109 a 44, con valiosas contribuciones de Salvador Abdala y Serg i o Corbalán.

En el estadio de Rivadavia y Perú, Quimsa venció a la fusión Juventud/ Patagonia por 77 a 45, en la categoría Juveniles.

Para esta noche

La Capitalina programó para esta noche los siguientes partidos: Juventud/Patagonia vs. Quimsa, en Cadetes; Olímpico vs. Nicolás Avellaneda, en Infantiles y Juveniles.