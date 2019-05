Donis y Sarmiento ganaron en todas las categorías y siguen marcando el rumbo

07/05/2019 - 23:09 Semillero

Los equipos de las escuelas de Jorge Donis y Sarmiento se erigieron en los grandes ganadores de la séptima fecha del Torneo Anual 2019, que organiza la Liga de Fútbol Infantil (LIFI).

El domingo pasado, ambos fueron los únicos que lograron ganar en las cinco categorías, en la continuidad del certamen que lleva el nombre de “Dr. Gerardo Zamora”.

Donis venció como local a Estrella Roja y además terminó todos los partidos con su valla invicta.

En tanto que el Profe superó, también de local, a Estrella del Sur, recibiendo un solo tanto en contra.

Tanto Donis como Sarmiento se mantienen en la cima de la mayoría de las categorías.

Los resultados fueron:

Categoría 2006: Ferroviaritos 3, Comercio 1; Donis 10, Estrella Roja 0; Lawn Tennis 0, Niños Unidos 1; Sarmiento 1, Estrella del Sur 0; Valoy 1, Tricolor 0; Locos por el Fútbol 0, Golcito 1.

Categoría 2007: Ferroviaritos 2, Comercio 4; Donis 2, Estrella Roja 0; Lawn Tennis 3, Niños Unidos 0; Sarmiento 3, Estrella del Sur 1; Valoy 3, Tricolor 0; Locos por el Fútbol 0, Golcito 2.

Categoría 2008: Ferroviaritos 0, Comercio 2; Donis 5, Estrella Roja 0; Lawn Tennis 0, Niños Unidos 2; Sarmiento 4, Estrella del Sur 0; Valoy 7, Tricolor 3; Locos por el Fútbol 1, Golcito 0.

Categoría 2009: Ferroviaritos 3, Comercio 1; Donis 4, Estrella Roja 0; Lawn Tennis 2, Niños Unidos 2; Sarmiento 6, Estrella del Sur 0; Valoy 1, Tricolor 1; Locos por el Fútbol 0, Golcito 5.

Categoría 2010: Ferroviaritos 1, Comercio 3; Donis 1, Estrella Roja 0; Lawn Tennis 3, Niños Unidos 0; Sarmiento 5, Estrella del Sur 0; Valoy 1, Tricolor 1; Locos por el Fútbol 0, Golcito 3.

La próxima fecha, la octava, se jugará el domingo 12 de mayo, a partir de las 8.30, y tendrá los siguientes partidos: Donis vs. Locos por el Fútbol, Estrella Roja vs. Valoy, Tricolor vs. Ferroviaritos, Comercio vs. Sarmiento, Estrella del Sur vs. Lawn Tennis y Niños Unidos vs. Golcito.l