Filmó el impacto de un rayo a metros de su casa

08/05/2019 - 00:32 Mundo Web

Una residente de la ciudad de Boynton Beach, Florida, Estados Unidos, filmó el pasado domingo un potente y ensordecedor rayo que impactó a pocos metros de su casa.

En el video se puede observar como Erica Hite pone en marcha la cámara de su teléfono celular, tras abrir las cortinas de una ventana en su vivienda, durante una tormenta, para mostrarles a sus padres el duro clima reinante y hacerles ver que no estaba inventando una excusa para no ir a cenar con ellos.

Segundos después, la cámara captó como un potente rayo impactó varias veces, con fuerte estruendo, cerca de un coche aparcado afuera.

"Simplemente salté hacia atrás y me dije 'oh, Dios mío'", comentó Hite a ABC.

Afortunadamente nadie salió herido; sin embargo, el fenómeno sí dejó algún daño, al destrozar el pavimento con la fuerza de la descarga.

