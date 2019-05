Quimsa será local en la Liga Sudamericana

08/05/2019 - 02:42 Deportivo

La Asociación Atléti­ca Quimsa, será local en la edición 2019 de la Liga Sud­americana de Clubes e in­tegrará la Zona A, gracias a los campeonatos Apertu­ra y la Supercopa. La mis­ma se jugará del jueves 16 al sábado 18 del corriente, en el Ciudad.

La dirigencia de la insti­tución “fusionada”, una vez más logra posicionarse co­mo modelo a nivel nacio­nal y ahora internacional, ya que tendrá la responsa­bilidad de organizar un tor­neo de semejante caracte­rísticas.

Luego de lograr el sub­campeonato del final 4 de la liga femenina, la “Fusión” está con sed de revancha, y la liga sudamericana parece ser la posibilidad única de acariciar la gloria.

El Grupo A albergará a los integrantes argentinos: Quimsa -que será local- y Berazategui, acompañados de Club Copacabana y Te­nis La Paz. Mientras que en el Grupo B, los participan­tes serán Club Lums, Ve­racruz, Leonas Riobamba y Sampaio. El estadio Coliseo Teodoro Gallego Borja será el escenario del 23 al 25 de mayo. Jueves 16: Berazate­gui vs. Copacabana; Quim­sa vs. Club Tenis.

Viernes 17: Berazategui vs. Club Tenis; Quimsa vs. Copacabana. Sábado 18: Club Tenis vs. Copacabana; Quimsa vs. Berazategui.

