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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / Jueves 9 de mayo de 2019

A LAS 23.00 MI VIDA ERES TÚ

- 22:30 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

(CONTINUACIÓN)

23.00 MI VIDA ERES TÚ

00.00 CAMPANAS EN LA NOCHE

01.00 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 COCINEROS DE NOCHE


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA

COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TICKET AL SHOW

16.00 PARA TODA MUJER - VIVO

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR EL 14:

QUIMSA VS. BOCA

20.30 DALE FERRO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.3O PASIÓN POR ELTURF

23.00 RINCÓN DE LA EMPANADA

TV


CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

CINEMAX

08.40 EL REY DE CALIFORNIA

10.27 CAZADORA DE GIGANTES

12.25 PARQUE JURÁSICO III

14.10 MI PAPÁ ES UN GATO

15.52 VÍCTOR Y EL SECRETO DE LA MANSIÓN

DE LOS COCODRILOS

17.39 HULK

20.21 PARQUE JURÁSICO III

22.06 LA SUPREMACÍA BOURNE

TNT

07.58 UN EQUIPO LEGENDARIO

10.04 10.000 A.C.

11.55 UNA TORMENTA PERFECTA

14.12 ME CASÉ CON UN BOLUDO

16.04 RUMBO A LOS PLATINO

16.27 INTENSA MENTE

18.06 ELYSIUM

20.04 THE BLIND SIDE

22.30 OTROS PECADOS - LO MEJOR DEL

AMOR

23.30 BATMAN VS. SUPERMAN. EL ORIGEN

DE LA JUSTICIA

SPACE

07.30 DIFÍCIL DE MATAR

09.09 BLACK LIGHTNING. EL AUTO VOLADOR

11.00 HACKER, AMENAZA EN LA RED

13.17 PUNTOS DE VISTA

14.50 PIRATAS DEL CARIBE. EN EL FIN DEL

MUNDO

17.47 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS

DEL TIEMPO

19.47 CONSTANTINE

22.00 LA BRUJA

23.39 EL VELO

CINECANAL

12.04 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA

14.16 BAJO LA MISMA ESTRELLA

16.29 HOTEL TRANSYLVANIA

18.00 PERCY JACKSON Y EL MAR DE LOS

MONSTRUOS

19.53 EL PLANETA DE LOS SIMIOS

22.00 TRANSFORMERS

SONY

07.00 SHARK TANK

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE - THE REBOUND

GIRL

08.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE - SYMPHONY

OF ILLUMINATION

09.00 AMERICAN HOUSEWIFE - POWER

COUPLE

09.30 AMERICAN HOUSEWIFE - WESTPORT

COTILLION

10.00 THE VOICE - LIVE CROSS BATTLES

PART 2

12.00 THE VOICE - CROSS BATTLES PART 2

RESULTS

12.55 THE VOICE - LIVE TOP 24 PERFORMANCES

14.45 THE VOICE - LIVE TOP 24 ELIMINATIONS

15.40 SHARK TANK

16.35 SHARK TANK

17.30 AMERICAN HOUSEWIFE - POWER

COUPLE

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE - THE REBOUND

GIRL

18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE - SYMPHONY

OF ILLUMINATION

19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE - TAILGATE

19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE -

20.00 THE LAST DRAGONSLAYER

22.00 THE VOICE - TOP 13 PERFORMANCES


A DÓNDE IR

LA POSTA

(RUTA 34, BELTRÁN)

*VIERNES 10, KARLOS ROLDÁN,

DARÍO JIMÉNEZ Y ARTISTAS INVITADOS.

DESPUÉS DE LAS 00

SE PAGA DERECHO DE ESPECTÁCULO.

ENCUENTRO’S

(REP. DE LÍBANO (S) 244, LA BANDA)

*VIERNES 10, A LAS 22,FOLCLORE

EN VIVO Y KARAOKE CON

QUINTA COPLA.

*SÁBADO 11, A LAS 22, CRISTIAN

MENDOZA CON MÚSICA DEL RECUERDO.

CENTRO CULTURAL DEL

BICENTENARIO

(LIBERTAD 439)

*SÁBADO 11, A LAS 20.30, RODDY

MONTENEGRO PRESENTARÁ EN

EL SALÓN AUDITORIO, “POR EL

GUSTO DE CANTAR”.

CASA FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

*SÁBADO 11, A LAS 23, DANY CARABAJAL,

FRANCO ARIAS Y SU

GRUPO; Y LA DANZA CON ACADEMIA

YASTAPA YANASUS.

OBSERVATORIO

(INDEPENDENCIA 1665)

*SÁBADO 11, DE 17 A 22, FERIA

MERCADITO LATINOAMERICANO,

CON SHOW EN VIVO A LA GORRA.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*VIERNES 10 DE MAYO, A LAS 22,

“SIN CODIFICAR, 10 AÑOS” TRAE

SU HUMOR.

*DOMINGO 12, A LAS 22, CARMEN

BARBIERI, VALERIA ARCHIMÓ, SEBASTIÁN

ALMADA Y FEDE BAL PRESENTARÁN

EL ÉXITO TEATRAL “NUEVAMENTE

JUNTOS”.

*EL 21 DE JUNIO, A LAS 22, EL

VESTIDOR, CON ARTURO PUIG Y

JORGE MARRALE.


CINES

SUNSTAR

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

09/05 16:25 (Cast) 21:30 (Cast)

10,11/05 16:25 (Cast) 20:45 (Cast)

00:15 (Cast)

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

09/05 17:20 (Cast) 18:30 (Cast)

22:00 (Cast) 22:20 (Subt)

10/05 17:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:00

(Cast) 21:00 (Subt) 23:45 (Cast)

00:35 (Subt)

POKEMON DETECTIVE

PIKACHU (3D)

AVENTURA (ATP)

09,10/05 16:00 (Cast) 18:00 (Cast)

11, 12/05 14:00 (Cast) 16:00 (Cast)

18:00 (Cast)

POKEMON DETECTIVE

PIKACHU (2D)

AVENTURA (ATP)

09/05 17:30 (Cast) 19:30 (Cast)

22:00 (Cast)

DUMBO (2D)

AVENTURA (ATP)

09,10/05 16:15 (Cast)

11, 12/05 14:00 (Cast) 16:15 (Cast)

LA MALDICIÓN DE LA LLORONA

(2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

09/05 22:10 (Subt)

10, 11/05 22:10 hs (Subt) 00:20 hs

(Subt)

12,13,14, 15/05 22:10 hs (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

POKEMON: DETECTIVE

PIKACHU ATP/ R/L ESTRENO

CASTELLANO 2D 16:00 - 17:30 -

19:50

AVENGERS: ENDGAME APTO

13 años

CASTELL. 2D 15:30 - 19:10 - 23:00

SUBTIT. 2D 23:00 (SOLO JUEVES)

CASTELLANO 3D 18:20 - 22:00

LA MALDICIÓN DE LA LLORANA

APTO 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 23:30

PODES ADQUIRIR LAS ENTRADAS EN

MIBOLETERIA.COM.AR

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS 15:00

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $220

Jubilados, Docentes y Estudiantes: $120

todos los días / 3D Entrada General: $230

Jubilados, Docentes y Estudiantes: $130

todos los días.


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