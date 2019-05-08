CARTELERA TV / CINE / SHOWS / Jueves 9 de mayo de 2019

-
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
(CONTINUACIÓN)
23.00 MI VIDA ERES TÚ
00.00 CAMPANAS EN LA NOCHE
01.00 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKAPAKA
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIA
20.00 COCINEROS DE NOCHE
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA
COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 TICKET AL SHOW
16.00 PARA TODA MUJER - VIVO
17.00 EN ARMONÍA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET POR EL 14:
QUIMSA VS. BOCA
20.30 DALE FERRO
21.00 EL PODIO
21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
22.3O PASIÓN POR ELTURF
23.00 RINCÓN DE LA EMPANADA
TV
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
CINEMAX
08.40 EL REY DE CALIFORNIA
10.27 CAZADORA DE GIGANTES
12.25 PARQUE JURÁSICO III
14.10 MI PAPÁ ES UN GATO
15.52 VÍCTOR Y EL SECRETO DE LA MANSIÓN
DE LOS COCODRILOS
17.39 HULK
20.21 PARQUE JURÁSICO III
22.06 LA SUPREMACÍA BOURNE
TNT
07.58 UN EQUIPO LEGENDARIO
10.04 10.000 A.C.
11.55 UNA TORMENTA PERFECTA
14.12 ME CASÉ CON UN BOLUDO
16.04 RUMBO A LOS PLATINO
16.27 INTENSA MENTE
18.06 ELYSIUM
20.04 THE BLIND SIDE
22.30 OTROS PECADOS - LO MEJOR DEL
AMOR
23.30 BATMAN VS. SUPERMAN. EL ORIGEN
DE LA JUSTICIA
SPACE
07.30 DIFÍCIL DE MATAR
09.09 BLACK LIGHTNING. EL AUTO VOLADOR
11.00 HACKER, AMENAZA EN LA RED
13.17 PUNTOS DE VISTA
14.50 PIRATAS DEL CARIBE. EN EL FIN DEL
MUNDO
17.47 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS
DEL TIEMPO
19.47 CONSTANTINE
22.00 LA BRUJA
23.39 EL VELO
CINECANAL
12.04 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA
14.16 BAJO LA MISMA ESTRELLA
16.29 HOTEL TRANSYLVANIA
18.00 PERCY JACKSON Y EL MAR DE LOS
MONSTRUOS
19.53 EL PLANETA DE LOS SIMIOS
22.00 TRANSFORMERS
SONY
07.00 SHARK TANK
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE - THE REBOUND
GIRL
08.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE - SYMPHONY
OF ILLUMINATION
09.00 AMERICAN HOUSEWIFE - POWER
COUPLE
09.30 AMERICAN HOUSEWIFE - WESTPORT
COTILLION
10.00 THE VOICE - LIVE CROSS BATTLES
PART 2
12.00 THE VOICE - CROSS BATTLES PART 2
RESULTS
12.55 THE VOICE - LIVE TOP 24 PERFORMANCES
14.45 THE VOICE - LIVE TOP 24 ELIMINATIONS
15.40 SHARK TANK
16.35 SHARK TANK
17.30 AMERICAN HOUSEWIFE - POWER
COUPLE
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE - THE REBOUND
GIRL
18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE - SYMPHONY
OF ILLUMINATION
19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE - TAILGATE
19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE -
20.00 THE LAST DRAGONSLAYER
22.00 THE VOICE - TOP 13 PERFORMANCES
A DÓNDE IR
LA POSTA
(RUTA 34, BELTRÁN)
*VIERNES 10, KARLOS ROLDÁN,
DARÍO JIMÉNEZ Y ARTISTAS INVITADOS.
DESPUÉS DE LAS 00
SE PAGA DERECHO DE ESPECTÁCULO.
ENCUENTRO’S
(REP. DE LÍBANO (S) 244, LA BANDA)
*VIERNES 10, A LAS 22,FOLCLORE
EN VIVO Y KARAOKE CON
QUINTA COPLA.
*SÁBADO 11, A LAS 22, CRISTIAN
MENDOZA CON MÚSICA DEL RECUERDO.
CENTRO CULTURAL DEL
BICENTENARIO
(LIBERTAD 439)
*SÁBADO 11, A LAS 20.30, RODDY
MONTENEGRO PRESENTARÁ EN
EL SALÓN AUDITORIO, “POR EL
GUSTO DE CANTAR”.
CASA FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
*SÁBADO 11, A LAS 23, DANY CARABAJAL,
FRANCO ARIAS Y SU
GRUPO; Y LA DANZA CON ACADEMIA
YASTAPA YANASUS.
OBSERVATORIO
(INDEPENDENCIA 1665)
*SÁBADO 11, DE 17 A 22, FERIA
MERCADITO LATINOAMERICANO,
CON SHOW EN VIVO A LA GORRA.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
*VIERNES 10 DE MAYO, A LAS 22,
“SIN CODIFICAR, 10 AÑOS” TRAE
SU HUMOR.
*DOMINGO 12, A LAS 22, CARMEN
BARBIERI, VALERIA ARCHIMÓ, SEBASTIÁN
ALMADA Y FEDE BAL PRESENTARÁN
EL ÉXITO TEATRAL “NUEVAMENTE
JUNTOS”.
*EL 21 DE JUNIO, A LAS 22, EL
VESTIDOR, CON ARTURO PUIG Y
JORGE MARRALE.
CINES
SUNSTAR
LOS VENGADORES, FIN DEL
JUEGO (3D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
09/05 16:25 (Cast) 21:30 (Cast)
10,11/05 16:25 (Cast) 20:45 (Cast)
00:15 (Cast)
LOS VENGADORES, FIN DEL
JUEGO (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
09/05 17:20 (Cast) 18:30 (Cast)
22:00 (Cast) 22:20 (Subt)
10/05 17:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:00
(Cast) 21:00 (Subt) 23:45 (Cast)
00:35 (Subt)
POKEMON DETECTIVE
PIKACHU (3D)
AVENTURA (ATP)
09,10/05 16:00 (Cast) 18:00 (Cast)
11, 12/05 14:00 (Cast) 16:00 (Cast)
18:00 (Cast)
POKEMON DETECTIVE
PIKACHU (2D)
AVENTURA (ATP)
09/05 17:30 (Cast) 19:30 (Cast)
22:00 (Cast)
DUMBO (2D)
AVENTURA (ATP)
09,10/05 16:15 (Cast)
11, 12/05 14:00 (Cast) 16:15 (Cast)
LA MALDICIÓN DE LA LLORONA
(2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
09/05 22:10 (Subt)
10, 11/05 22:10 hs (Subt) 00:20 hs
(Subt)
12,13,14, 15/05 22:10 hs (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
POKEMON: DETECTIVE
PIKACHU ATP/ R/L ESTRENO
CASTELLANO 2D 16:00 - 17:30 -
19:50
AVENGERS: ENDGAME APTO
13 años
CASTELL. 2D 15:30 - 19:10 - 23:00
SUBTIT. 2D 23:00 (SOLO JUEVES)
CASTELLANO 3D 18:20 - 22:00
LA MALDICIÓN DE LA LLORANA
APTO 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 23:30
PODES ADQUIRIR LAS ENTRADAS EN
MIBOLETERIA.COM.AR
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS 15:00
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $220
Jubilados, Docentes y Estudiantes: $120
todos los días / 3D Entrada General: $230
Jubilados, Docentes y Estudiantes: $130
todos los días.