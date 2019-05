El capítulo once del Torneo Apertura puede tener a los primeros clasificados

09/05/2019 - 21:45 Amateur

Mañana se disputará la undécima fecha del Torneo Apertura 2019, que organiza la Liga Amateur del Sur. A falta de cuatro capítulos para el final de la fase regular, ya se podrán ir conociendo los primeros clasificados, tanto en la categoría C33 como en la C40. Los partidos se jugarán desde las 14.30 y 16.30, con 30 minutos de tolerancia únicamente para los del primer turno. El programa completo es el siguiente: En Espíritu Santo: Villa Carolina vs. San Carlos (33) y La Pachanga vs. Atl. Alianza (40). En Boca de Los Flores: Bob. Iver Pereyra vs. Bº Cáceres (33) y La Boutique Dep. vs. San Martín (40). En Cuchilla (Fdez.): 16, Fernández vs. París FC (33). En Los Halcones 1: La Brown vs. Los Santos (33) y La Brown Malagueña vs. Villa Yocca (40). En San Martín (Vta. Barr.): Kiosco Yoel vs. Gráfica Idearte (33) y La Feria vs. Loreto FC (40). En Def. Maco: Rep. El Globito vs. Villa Reconquista (33) y Rep. El Globito vs. La Joya Gramajo (40). En Ciclón de Flores: Villa Las Delicias vs. Villa Yocca (33) y Los Santos vs. Las Heras (40). En San Pedro: Rot. Thiago y Zoe vs. La Castelli (33) y Pritty FC vs. Ceferino Namuncurá (40). En Las Monjitas: Los Mojones vs. Taller El Amigo de Fdez. (33) y Parque Sur vs. Sportivo París (40). En El Sur 1 (Vta. Barr.): La Pampa vs. Los Pasajeros (33) y Arquitectos vs. Profesores (40). En Gimnasia Maquito: Ac. Pel. Luis vs. Pel. Jaime (33) y Cioccolani vs. Centinelas (40). En Villa Yocca: La Gaucho vs. Playa Lorenzo FC (33) y RG Neumáticos vs. Club 504 (40). En 8 Hermanos: UTA vs. Los Cirujas FC (33) y Sp. Araujo vs. Gomería Santa Rita (40). En Santa María: Los Monkikis vs. San Martín (33) y El Porvenir vs. Taller El Porteño (40). En Vélez Maquito: La Verdulería vs. Emp. La Unión (33) y Villa Antonia vs. San Carlos (40). En Árraga: 16, Emp. La Unión B vs. Coy Unidos (40). En Sara Mañu FC: Sara Mañu FC vs. Est. Ulluas (33) y Sara Mañu FC vs. La 59 FC (40). En Peñarol Los Flores: Sp. Peñarol vs. La París (33) y Villa Reconquista vs. La Gaucho (40). En EL LIBERAL: Calle 14 FC vs. Súper Kids (33) y Ag. Martín Fierro vs. Exp. Lo Bruno (40). En París: Las Heras vs. Chacarita Fdez. (33) y París FC vs. Necochea (40). En Zanjón 1: Zanjón vs. Pachanga (33) y Zanjón vs. Ac. Pel. Luis (40).