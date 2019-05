"La deshonra contra una hija repercute muy fuerte en toda la familia"

11/05/2019 - 07:14 Política

Miembros de la comunidad romaní santiagueña se expresaron totalmente sorprendidos y conmovidos por el ataque a balazos en el que fue herido el diputado Héctor Olivares y asesinado su asesor Miguel Yadón. “Eso no está nada bien, no caracteriza a nuestra gente”, pero “sí está muy bien que los hayan detenido y si son culpables que paguen por lo que hicieron”, expresaron en forma contundente. Pidieron absoluta reserva sobre sus identidades, ya que suelen sufrir el estigma de la discriminación y buscan evitar bajo todo punto de vista conflictos con el resto de la comunidad, dieron a conocer puntos centrales acerca de las tradiciones que heredaron de sus mayores, y que podrían arrojar algo de luz sobre las acciones del llamado “Gitano” Fernández, principal sospechoso del ataque. Según estas costumbres “los padres elegimos a los esposos para nuestras hijas e hijos, para que no elijan mal”, reveló un padre de la colectividad.

Otro dato fuerte entre sus creencias es la confianza en la hija: “La peor ofensa que una hija le puede hacer a su padre y a su familia es embarazarse antes de casarse, porque tiene que llegar virgen al matrimonio”, explicaron. “Un padre lo da todo por sus hijas, son su debilidad, pero no le pueden hacer eso”, sintetizaron sobre el vínculo que los une. “El hombre gitano es muy celoso de sus hijas y de su esposa”, aseguraron.l

Miembros de la comunidad romaní santiagueña se expresaron totalmente sorprendidos y conmovidos por el ataque a balazos en el que fue herido el diputado Héctor Olivares y asesinado su asesor Miguel Yadón.

“Eso no está nada bien, no caracteriza a nuestra gente”, pero “sí está muy bien que los hayan detenido y si son culpables que paguen por lo que hicieron”, expresaron en forma contundente.

Pidieron absoluta reserva sobre sus identidades, ya que suelen sufrir el estigma de la discriminación y buscan evitar bajo todo punto de vista conflictos con el resto de la comunidad, dieron a conocer puntos centrales acerca de las tradiciones que heredaron de sus mayores, y que podrían arrojar algo de luz sobre las acciones del llamado “Gitano” Fernández, principal sospechoso del ataque.

Según estas costumbres “los padres elegimos a los esposos para nuestras hijas e hijos, para que no elijan mal”, reveló un padre de la colectividad.

Otro dato fuerte entre sus creencias es la confianza en la hija: “La peor ofensa que una hija le puede hacer a su padre y a su familia es embarazarse antes de casarse, porque tiene que llegar virgen al matrimonio”, explicaron.

“Un padre lo da todo por sus hijas, son su debilidad, pero no le pueden hacer eso”, sintetizaron sobre el vínculo que los une. “El hombre gitano es muy celoso de sus hijas y de su esposa”, aseguraron.