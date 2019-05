Se disputa la tercera fecha del fútbol amateur loretano

11/05/2019 - 17:28 Interior

LORETO, Loreto (C). Con una importante propuesta, se desarrolla la tercera fecha del Campeonato Regular de la Asociación de Futbolistas Amateur Loreto (AFAL), que hace jugar este certamen bajo el nombre de "Roger Petaca Galván". Los nueve encuentros se disputarán mañana en las instalaciones del Club Unión Obrera.

El primer encuentro de la tercera fecha tuvo como protagonistas a Los Bushcas y El Mechero, estos últimos se impusieron por 5 a 0. El programa se completa con los partidos entre Bº Centro vs. Los Pinchas; 3, Alma y Vida vs. J. Newbery; 4, Bº Libertad vs. Alberdi J.; 5 Albañiles vs. Avenida; 6, Zona roja vs. F.C.T.C.; 7, Bº Oeste vs. Palermo; 8, Def. de Remanso vs. C.S.D.B.O.; la fecha se completa con el encuentro entre Bº 48 Viviendas vs. La Colonia. Libre Los Esquineros.

La segunda fecha de este apasionante torneo dejó los siguientes resultados Bº Libertad 2, Albañiles 3; J. Newbery 2, Bº Palermo 2; Loa Pinchas 0, C.S.D.B.O. 0; El Mechero 2, Colonia 1; Esquineros 0, Bº 48 Viviendas 0; Los Bushcas 1, Def. Remanso 2; Bº Centro 1, Bº Oeste 3; Alma y vida 0, Zona Roja 0; Alberdi J. 1, F.C.T.C. 1.

Según lo confirmaron las autoridades de la A.F.A.L, este año habrá Super Campeón, torneo que será jugado por el vencedor del torneo Regular con el campeón del Petit Torneo. Esta modalidad se resolverá en un solo partido; mientras que Unión Obrera será el predio en que se jugará completa la temporada 2019.