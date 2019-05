Fútbol femenino: La Federación Santiagueña regulará la actividad

12/05/2019 - 07:03 Deportivo

El reclamo de las chicas por la regulación de la actividad se hizo eco en la, que tiene en mente desarrollar un interesante proyecto que abarcará no solamente a clubes de Capital y La Banda, sino también al resto del interior provincial.“Con el modelo del Infanto Juvenil (torneo que se lanzó este año), el objetivo es hacer un torneo de fútbol femenino que no abarque solamente asino también el resto del interior provincial. Estamos trabajando en las herramientas necesarias para poder llevarlo a cabo. Cuesta mucho, porque a la gente del interior hay que amoldarla a las cuestiones reglamentarias y organizativas, pero estamos abocados a ese trabajo”, le contó aManuel Cuevas, secretario general de la Federación.“Esto nos va a llevar un tiempo porque siempre empezamos a sondear en el interior para ver qué equipos están trabajando, qué canchas hay disponibles para que esto sea potable. La búsqueda y trabajo va a ser ir a ver en el interior si realmente trabajan y están capacitados para jugar. En el caso de que no encontremos lo que necesitamos, haríamos un torneo aquí con equipos de Capital y Banda e invitaríamos a algunos del interior que estén en condiciones”, agregó.Cuevas es también vicepresidente de lay contó por qué esa entidad no puede regular la actividad: “La Liga Santiagueña no tiene fútbol oficial femenino porque al estar afiliada al Consejo Federal, tenemos una exigencia de realizarla en el mismo marco de un torneo oficial masculino. Es decir que necesitamos un mínimo de 10 o 12 equipos y con el mismo formato y exigencias en cuanto a infraestructura, seguridad, etc. Es una cuestión económica de los clubes afiliados a la Liga que no pueden asumir este compromiso. Y es entendible por los costos”.“En la Federación no hay clubes afiliados como en la Liga, pero podemos invitar a los que creamos convenientes. La idea es que en 2020 tengamos un torneo oficial de fútbol femenino de la Federación”, agregó.Como dirigente, explicó su mirada respecto de la profesionalización y las chances de que se implemente en Santiago: “Estamos lejos, sobre todo por cuestiones netamente económicas. El fútbol femenino, a nivel provincial y nacional, está viviendo un verdadero auge y tiene un potencial increíble. Pero necesita, sobre todo en el interior del país, tener un desarrollo en el marco administrativo, organizativo que le permita dar un salto de calidad. Y hace falta generar dirigentes de fútbol femenino, eso es lo que está faltando en Santiago”.