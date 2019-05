Grave amenaza: "De hoy no pasa que te meto un tiro o te prendo fuego la casa"

13/05/2019 - 09:00 Policiales

Una joven de 24 años denunció que sufrió una violenta paliza por parte de su ex pareja (26), quien enfurecido porque no se le permitió ver a sus hijos, la atacó a trompadas, dedicando además una tremenda amenaza: "De hoy no pasa que te meto un tiro en la cabeza o te prendo fuego la casa".

El terrible hecho ocurrió en el barrio Villa Raquel de La Banda. La víctima, quien se separó hace más de un año del violento, había ido a pasar el día en la casa de su hermana, junto a sus dos hijos, de 6 y 1 año respectivamente.

En un determinado fue sorprendida por el padre de los niños, quien llegó en completo estado de ebriedad a bordo de una moto y exigía llevarse a los pequeños a pasar el resto del día con él.

La mujer le respondió que no iba a llevar a los niños en ese estado y que prefería que los busque otro día. Ante esto, el agresor, de apellido Acuña, descendió del rodado y comenzó a propinarle trompadas en el rostro para derribarla y amenazar: "De hoy no pasas que te meto un tiro en la cabeza o te prendo fuego la casa.

Ante la intervención de los familiares de la mujer, el violento se dio a la fuga. La denuncia fue realizada en la Seccional 14º y se esperaba la intervención de la Justicia.