El padre Mateo Bautista trajo una luz de alegría para sanar el dolor

16/05/2019 - 01:11 Termas

LAS TERMAS, Río Hondo (C). En medio de una gran expectativa el padre Mateo Bautista de la Pastoral del Duelo visitó la ciudad termal, y transmitió su mensaje a familiares y amigos que perdieron a un ser querido, ayudando a seguir el camino de la felicidad, a elaborar el duelo y continuar fortalecido en la vida.

El padre Mateo Bautista fue bien recibido por familiares que perdieron a un ser querido, quienes escucharon atentos el mensaje que les brindó el sacerdote, en un ida y vuelta, con preguntas, respuestas, buscando permanentemente encontrar esa luz que permita continuar en la vida irradiando alegría y fortaleza.

Durante la mañana, el padre Mateo Bautista brindó una conferencia de prensa, invitando a sumarse a estos grupos de la Pastoral.

El padre Mateo Bautista recalcó que el objetivo de estos grupos es acompañar en el dolor, ayudar a sobrellevar una situación que no sólo afecta la mente, el cuerpo y el alma, sino también afecta las relaciones, tanto matrimoniales, de amistades e incluso laborales. Luego, en horas de la siesta, reunidos en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, el padre Mateo Bautista resaltó que la situación del duelo “no es algo que solo se da en la persona, sino en la familia, y si no estamos fortalecidos entre todos, nos podemos arrastrar al sufrimiento, que es lo más probable, cuando en realidad debemos abrirnos y dejarnos sacar de ese pozo en que nos mete el sufrir”.

“Mi madre nos dijo ‘yo cuando muera estaré en la gloria’, ustedes sean felices, no me guarden duelo ¿Por qué sufrirán por mí si yo estaré bien? En la vida las mejores cosas, las grandes luchas, los mejores logros no salieron de una noche de fiestas o días de pura alegría, todas surgieron de algún dolor, de una pérdida de algo o de alguien”, enseñó el padre en su mensaje que dejó varios mensajes para reflexionar y repensar a la hora de abordar un duelo.l