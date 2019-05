Kevin8, un santiagueñito que es youtuber con 5 años

17/05/2019 - 17:36 Mundo Web

Kevin8, tiene tan sólo cinco años y es el youtuber más joven de Santiago del Estero. Hace una semana crearon el canal y ya tienen miles de vistas. “Mamá, quiero ser youtuber”, lanzó Kevin8 y ahí comenzó todo.

“Este verano agarró mi celular y empezó a filmarse. Hasta que un día me dijo que quería ser youtuber, que quería contar su vida, que quería relatar todo”, contó la mamá de Kevin8 a EL LIBERAL.

La mamá de Kevin8 también confesó que ella misma no tenía idea qué era eso de ser youtuber: “¿Qué es ser un youtuber? Yo no sabía nada. No quería saber nada. No teníamos idea de lo que significaba ser un youtuber. Con el papá tuvimos que empezar a leer sobre youtubers”.

“Al principio nos negábamos. Pero nuestro hijo nos insistía, nos insistía, nos insistía. Al final, la que terminó de convencernos fue su hermana mayor, que tiene diez años, y que también aparece en los videos con el nombre de Alex”, agregó la mamá de Kevin8.

La mamá aclaró: “Obviamente Kevin8 no es su nombre real. Él solito eligió ese nombre ficticio y le agregó el número de la camiseta de su jugador de fútbol favorito. Todo empezó como un juego. No sabíamos que iba a tener tanto alcance. Hoy es un niño felizmente siendo youtuber.”

El canal de Kevin8 ha sido creado hace unos días y ya es furor en YouTube. Los videos muestran la vida cotidiana de Kevin8 en su casa, en su rincón de juguetes, en el auto, en el taller mecánico, en el jardín de infantes, en la casa de los abuelos, en la pizzería, en fútbol, en básquet. Kevin8 siempre tiene algo nuevo para mostrar.